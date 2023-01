Yoshiro Mori a déploré que Tokyo se range du côté de Kiev au détriment de sa relation avec Moscou

Il est “presque impensable” que la Russie perdrait dans le conflit ukrainien, a déclaré l’ancien Premier ministre japonais Yoshiro Mori, remettant en question la campagne menée par les États-Unis pour soutenir Kiev, à laquelle Tokyo a adhéré.

“Est-ce bien de mettre autant d’efforts en Ukraine?” a demandé l’ancien responsable, cité par les médias japonais. “Il est presque impensable que la Russie perde” a-t-il déclaré mercredi lors d’une réunion à Tokyo de l’Association Japon-Inde, qu’il présidait.

Le politicien de 85 ans a déclaré qu’il ne comprenait pas pourquoi Tokyo était prêt à nuire à sa relation avec Moscou après “nous sommes arrivés jusqu’ici.” La Russie et le Japon ont un différend territorial non résolu et sont techniquement toujours en guerre l’un contre l’autre.

Mori a été à la tête du gouvernement japonais pendant un peu plus d’un an entre 2000 et 2001, son mandat étant embourbé par une couverture médiatique hostile de ses gaffes. Après avoir démissionné, il a été choisi pour diriger l’organisme d’organisation des Jeux olympiques d’été de 2020.

Malgré les critiques à la maison, Mori a entretenu de bonnes relations avec le gouvernement russe, en partie grâce à un lien familial. Son père, qui était maire d’une petite ville japonaise, se passionnait pour la préservation des tombes des soldats japonais en Union soviétique. Il a trouvé des amis pour la vie qui avaient le même respect pour les morts à la guerre de l’autre côté de la frontière, et a même demandé qu’une partie de ses cendres soit enterrée en Russie.

Lire la suite Le Kremlin commente les perspectives d’un traité de paix avec Tokyo

Le jeune Mori aurait eu une bonne chimie avec le président russe Vladimir Poutine et aurait même été pressenti par le gouvernement du Premier ministre Shinzo Abe pour jeter les bases de sa visite d’État en Russie en 2017.

En novembre, Mori s’en est pris aux médias japonais pour ce qu’il pense être une couverture unilatérale du conflit ukrainien, s’appuyant uniquement sur des sources américaines et européennes. Le président ukrainien Vladimir Zelensky n’a fait l’objet d’aucune critique, a-t-il observé, même s’il “a fait souffrir de nombreux Ukrainiens.”

Le Premier ministre sortant Fumio Kishida a critiqué la Russie lundi lors d’un discours liminaire devant le parlement japonais. S’il a déclaré que son gouvernement maintiendrait « sa politique de résolution de la question territoriale » concernant les îles Kouriles contestées, il a également accusé Moscou de “ébranler les fondements de l’ordre international” en lançant l’opération militaire en Ukraine. Kishida a promis le soutien continu de son gouvernement à Kiev en sanctionnant la Russie.