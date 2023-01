Le candidat au poste de gouverneur du Kentucky, Geoffrey Young, a accusé le président de perpétuer une «guerre par procuration illégale»

Geoffrey Young, candidat au poste de gouverneur de l’État américain du Kentucky, a accusé Joe Biden d’avoir commis des crimes de guerre en Ukraine et dans d’autres pays, affirmant que le président devrait être destitué pour avoir mené une lutte illégale par procuration contre la Russie dans l’ancienne république soviétique.

“Je pense que Joe Biden (criminel de guerre D) devrait être destitué immédiatement pour crimes de guerre en Ukraine, au Yémen, en Syrie, en Irak, etc.” Young a dit dans un Publication sur Twitter. « Également pour avoir poursuivi la guerre illégale par procuration contre la Russie en Ukraine. Tous les présidents américains depuis 1945 = criminels de guerre (y compris Trump) », il ajouta.

Young, un économiste formé au MIT qui a travaillé comme ingénieur environnemental au sein du gouvernement de l’État, a fait des vagues l’année dernière après avoir remporté la nomination du Parti démocrate au siège du Congrès du district 6 du Kentucky. Il s’est engagé au cours de la campagne pour aider à prévenir une guerre nucléaire avec la Russie en poursuivant un “raisonnable” plan de paix avec Moscou. Il a également qualifié le régime de Kiev de “Gouvernement fantoche nazi” et dit que la CIA devrait être éliminée parce que c’est le “La pire organisation terroriste au monde aujourd’hui.”

Après que Young ait remporté la primaire démocrate du Kentucky en mai, son parti a refusé de le soutenir lors des élections générales de novembre contre le député républicain sortant Andy Barr. Il a aliéné les chefs de parti avec ses opinions contraires, comme accuser Biden de provoquer imprudemment la Chine, de déployer illégalement des troupes en Syrie et en Irak et de rendre les États-Unis vulnérables aux attaques en devenant un “co-belligérant” avec l’Ukraine contre la Russie.

Moins d’une semaine après les élections de mi-mandat au Congrès, Young, 66 ans, qui se présente comme un « démocrate de la paix », a annoncé sa candidature à la course au poste de gouverneur du Kentucky en 2023. Il tentera de renverser le démocrate sortant, le gouverneur Andy Beshear, qu’il a accusé d’être un “criminel pas encore inculpé”.

Young a qualifié le conflit ukrainien de cause perdue pour les États-Unis et l’OTAN et a reproché à l’administration Biden d’avoir rejeté une proposition de paix de Moscou en décembre 2021. “Il n’y a aucun moyen pour la Russie de perdre cette guerre et aucun moyen pour l’Ukraine et l’OTAN de la gagner”, dit-il la semaine dernière.