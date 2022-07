Impatients de la démission de Rajapaksa, les Sri Lankais prennent d’assaut le bureau du gouvernement

Commentez cette histoire Commentaire

COLOMBO, Sri Lanka – Des manifestants ont pris d’assaut le bureau du Premier ministre du Sri Lanka mercredi, alors que des milliers d’autres manifestants descendaient dans les rues de la capitale, exigeant une fois de plus l’éviction des principaux dirigeants du pays, alors que la date limite pour la démission promise par le président arrivait . Les forces de sécurité ont tenté de repousser les manifestants qui s’étaient rassemblés devant le bureau du Premier ministre en déployant des gaz lacrymogènes. Mais les foules scandant “victoire à la lutte” ont grossi et au milieu de la matinée dépassaient largement en nombre les forces en tenue anti-émeute.

Le président sri-lankais assiégé Gotabaya Rajapaksa a fui le pays tôt mercredi, accompagné de sa femme dans un avion de l’armée de l’air qui est parti pour les Maldives, ont indiqué des responsables de la défense.

“Nous avons le devoir de sauvegarder la constitution et la demande d’avion relevait des pouvoirs constitutionnels conférés au président”, a déclaré le capitaine de groupe Dushan Wijesinghe, porte-parole de l’armée de l’air.

Nilan Chamod, un manifestant de 22 ans touché par des gaz lacrymogènes, a déclaré que d’autres se joindraient aux manifestations si les autorités tentaient une répression.

“Nous avons besoin d’un changement systémique, pas seulement d’un changement de personnes au pouvoir”, a déclaré Sandun Ravihar, 23 ans, qui se dirigeait vers la manifestation au bureau du Premier ministre.

Le président sri-lankais en disgrâce s’enfuit quelques heures avant sa démission

A Temple Trees, la résidence officielle du Premier ministre aujourd’hui occupée par des manifestants, un homme qui avait grimpé à un arbre a menacé de se suicider si les démissions n’arrivaient pas rapidement.

Rajapaksa, 73 ans, avait refusé de se retirer pendant des mois alors même que la fureur publique montait contre sa famille, que beaucoup de gens tiennent pour responsable de la ruine économique du pays. Mais la prise de contrôle dramatique de sa résidence samedi par des milliers de manifestants – ignorant les craintes d’une répression, ils ont nagé dans la piscine du président et même préparé le dîner dans sa cuisine – ont forcé sa décision.

La légendaire dynastie Rajapaksa a dominé la politique sri-lankaise pendant des décennies. Mais les dernières années du régime familial ont été entachées d’allégations de corruption et de politiques économiques désastreuses. Le pays est en proie à une inflation record, à des pénuries de médicaments et est presque à court de carburant et d’argent pour le payer.

On ne sait pas ce qui va arriver à la famille Rajapaksa maintenant, avec un public frustré cherchant un règlement de compte. Beaucoup demandent que lui et sa famille soient jugés pour corruption, mais Rajapaksa jouit de l’immunité en tant que président en exercice.

“Il a fui comme un lâche sans s’excuser auprès du pays”, a déclaré Hirushi Lakshika, un manifestant de 25 ans près de la résidence du Premier ministre, à propos du départ tôt le matin de Rajapaksa. de la résidence, du départ tôt le matin de Rajapaksa.

Mardi, son frère, l’ancien ministre des Finances Basil Rajapaksa, a été empêché de fuir le pays sur un vol à destination de Dubaï. Un rapport du journal hindou a déclaré que les États-Unis avaient rejeté une récente demande de visa du président.

Le président sri-lankais démissionnera la semaine prochaine, selon le président du Parlement, après que des manifestants ont pris d’assaut sa résidence

Le Sri Lanka traverse sa pire crise économique depuis des décennies, avec des millions de personnes luttant pour leur survie. L’économie s’est “complètement effondrée” et le pays est “en faillite”, a déclaré le Premier ministre Ranil Wickremesinghe au Parlement ces derniers jours.

Bien que la pandémie de coronavirus ait été un facteur énorme, avec des blocages qui cratérisent l’industrie du tourisme dont dépendent de nombreux travailleurs, les politiques du gouvernement Rajapaksa se sont également avérées très dommageables, notamment de lourdes réductions d’impôts et une interdiction du jour au lendemain des engrais chimiques qui ont paralysé la production agricole.

Le mouvement de protestation contre le gouvernement a commencé il y a des mois, d’abord expulsant son frère aîné Mahinda du poste de Premier ministre et d’autres membres de la famille des postes ministériels.

Mais les choses se sont aggravées ces dernières semaines. Alors que les pénuries de carburant augmentaient, les écoles et les bureaux étaient fermés. Dans une tentative désespérée d’éviter les pénuries alimentaires imminentes, le gouvernement a demandé aux travailleurs de cultiver de la nourriture à la maison. Rajapaksa a appelé en vain la Russie pour un crédit de carburant et Wickremesinghe a tenté de négocier avec le Fonds monétaire international un plan de sauvetage.

Les agences d’aide ont averti que le pays avait besoin de millions de dollars pour aide alimentaire. L’invasion russe de l’Ukraine et son impact sur les prix mondiaux du pétrole et des céréales ont considérablement exacerbé les malheurs du Sri Lanka

Dans le majestueux complexe de l’époque coloniale où Rajapaksa vivait dans l’élégance et jardins luxuriants, ces derniers jours ressemblaient à un carnaval. Les manifestants qui y ont pris le relais sont restés au-delà du week-end.

Prasad Sinniah, un professionnel du marketing de 40 ans, était là lundi soir avec ses enfants. “Nous voulions qu’ils disparaissent tous”, a-t-il déclaré à propos de la famille Rajapaksa. « Nous vivions confortablement jusqu’à ce que tout cela se produise. Maintenant, c’est un combat quotidien.

Ce qu’il faut savoir sur les bouleversements au Sri Lanka

Ancien vétéran de l’armée, Rajapaksa a vécu plusieurs années aux États-Unis avant de retourner au Sri Lanka en 2005. Son frère Mahinda, alors président, l’a nommé haut responsable de la défense pour superviser la guerre contre les Tigres de libération de l’Eelam tamoul. , une formation séparatiste tamoule du nord du pays.

En 2009, les forces sri-lankaises ont écrasé le groupe, mis fin à une guerre civile vieille de 26 ans et sont devenues des héros pour la majorité bouddhiste cinghalaise. Des groupes de défense des droits de l’homme ont accusé les deux frères d’avoir commis des crimes de guerre, en particulier lors de la dernière et plus sanglante phase de la guerre. Ils ont nié les actes répréhensibles et n’ont jamais été inculpés.

À l’intérieur de l’effondrement de la dynastie Rajapaksa au Sri Lanka

Le gouvernement dirigé par Mahinda a perdu le pouvoir en 2015. Quatre ans plus tard, la famille a fait son grand retour.