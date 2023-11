Impasse sur la fermeture : la Maison Blanche se prépare à l’échec de Johnson

Un CR propre à court terme de dernière minute est toujours possible, mais à la Maison Blanche, ils ne retiennent pas leur souffle.

Les assistants parient sur que Johnson ne sera pas capable de comprendre cela et se préparent sur deux pistes.

— Le premier est l’arrêt potentiel : Personne n’est favorable à une fermeture, mais il n’échappe pas aux démocrates que l’histoire politique récente de ces impasses en matière de financement est qu’elles profitent généralement à un parti – et ce n’est pas le Parti républicain.

Le retour de Bill Clinton et son chemin vers sa réélection après la révolution républicaine de 1994 ont commencé avec le shutdown de 1995-1996. Barack Obama était bien passé d’être réélu lorsqu’il a affronté les Républicains de la Chambre des représentants au sujet du financement d’Obamacare en 2013, mais il était généralement considéré comme le vainqueur politique après une fermeture de 16 jours.

En 2018-2019, Donald Trump a précipité la fermeture du Congrès républicain en raison du financement d’un mur frontalier. Cela a pris fin après 35 jours lorsque les démocrates, qui avaient remporté la Chambre à mi-mandat, ont pris le relais. Le public a blâmé Trump pour la fermeture et sa cote de popularité a plongé.

Il va sans dire qu’étant donné la cote de popularité actuelle de Biden, il est à la recherche de moments où il pourra être comparé à l’alternative plutôt que le Tout-Puissant, et un arrêt pourrait certainement faire l’affaire.

La Maison Blanche prépare déjà des substituts, selon les points de discussion distribués aux alliés et obtenus par Playbook : « Le temps presse. Nous sommes à seulement X jours d’un arrêt républicain extrême qui : Forcerait les militaires et les agents chargés de l’application des lois à travailler sans salaire. Risque de retards importants pour les voyageurs. Porter atteinte à la santé publique. Coupez le financement des petites entreprises.

— Et puis il y a le supplément : Si un arrêt ne se matérialise pas, ou s’il se produit et est résolu rapidement, la lutte autour de la demande de financement de 106 milliards de dollars pour la sécurité nationale de Biden reviendrait au centre des négociations entre la Maison Blanche et le Congrès. Et Johnson peut s’attendre à faire face à un nouveau buzzsaw en matière de politique étrangère en ce qui concerne l’aide à l’Ukraine.

Les démocrates envisagent une attaque massive en se concentrant sur l’Iran, comme l’a signalé la Maison Blanche ces dernières semaines.

Il y avait par exemple une référence enfouie dans la menace de veto de Biden du supplément de Johnson sur Israël : « Il existe un accord bipartisan fort sur le fait qu’il est dans notre intérêt direct en matière de sécurité nationale d’aider l’Ukraine à défendre sa liberté et sa souveraineté, et à protéger son peuple contre les crimes épouvantables commis par les forces russes contre des milliers de civils innocents – et contre les attaques de la Russie contre le peuple ukrainien avec des armes iraniennes.»

Mais attendez-vous à en entendre beaucoup plus dans les jours et les semaines à venir sur la façon dont l’opposition à l’Ukraine équivaut à une attitude indulgente envers l’Iran, qui le Washington Post a récemment rapporté aide la Russie à construire des milliers de drones d’attaque pour la guerre en Ukraine et est un pays que le président Vladimir Poutine a récemment dit La Russie entretient « de très bonnes relations avec » et « nous les renforcerons de toutes les manières possibles ».

Vous aimez ce contenu ? Inscrivez-vous à la newsletter Playbook de POLITICO.