Impasse à Stormont : expiration du délai pour rétablir l’exécutif d’Irlande du Nord

Mais Chris Heaton-Harris a déjà repoussé ce délai à plusieurs reprises et a indiqué qu’il le ferait à nouveau.

Le gouvernement décentralisé d’Irlande du Nord s’est effondré en février 2022 après le retrait du Parti unioniste démocrate (DUP) pour protester contre les contrôles commerciaux post-Brexit entre la région et la Grande-Bretagne.

Un nouvel accord appelé Cadre de Windsor a été conclu en 2023 entre le gouvernement et l’Union européenne dans le but de répondre aux préoccupations.

Mais le DUP a déclaré que cela n’allait pas assez loin, et depuis des mois, le parti est en pourparlers avec le gouvernement pour obtenir de nouveaux changements.

Le secrétaire d’État d’Irlande du Nord a subi des pressions de la part des partis locaux et des syndicats pour qu’il s’attaque au conflit salarial en l’absence d’un exécutif, mais il a soutenu que c’était une question qui revenait aux ministres locaux de s’en occuper.

L’année dernière, il a établi un budget pour Stormont en l’absence des ministres locaux, laissant aux fonctionnaires non élus la tâche de procéder à des coupes substantielles.

Nous comprenons qu’il repoussera ce délai, peut-être d’un an environ, et puis il y aura le projet de loi sans doute le plus urgent, à savoir le projet de loi budgétaire pour l’Irlande du Nord.