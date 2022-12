«Imparfait mais raisonnable»: le juge déclare l’agent de Kelowna non coupable d’agression

“Choquant mais raisonnable” a été le verdict final dans les accusations d’agression contre Kelowna Const. Siggy Pietrzak.

L’agent de la GRC a été accusé de voies de fait en avril 2021 après qu’une arrestation au centre-ville de Kelowna a été filmée.

En fin de compte, le juge a jugé que Pietrzak n’était pas coupable, déclarant que l’officier avait peu d’options lorsqu’il est arrivé sur les lieux et n’a pas agi avec une intention cruelle.

Plus de détails à venir.

