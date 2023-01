“Imparable” Novak Djokovic souffre d’une peur des blessures lors de la victoire d’Adélaïde alors que la séquence atteint 33 matchs

Novak Djokovic a souhaité à Carlos Alcaraz un prompt rétablissement après que la jeune superstar espagnole ait été forcée de rater l’Open d’Australie avec blessure.

Le grand serbe, dont les propres espoirs d’un 22e tournoi du Grand Chelem égalant un record ont clairement été renforcés par le retrait du numéro 1 mondial adolescent, a déclaré que l’absence du jeune pistolet de Melbourne Park n’était “pas bonne pour le tennis”.

Novak Djokovic fait un retour discret en Australie mais la réaction des fans sera divisée | Courtney Walsh Lire la suite

Mais Djokovic espère que l’homme qui a repris son rôle de meilleur joueur du jeu après son triomphe à l’US Open reviendra bientôt à gagner des affaires.

“De toute évidence, ce n’est pas bon pour le tournoi, pas bon pour le tennis”, a déclaré Djokovic samedi après sa victoire en demi-finale d’Adélaïde International, interrogé sur l’absence du joueur de 19 ans à Melbourne suite à la blessure aux ischio-jambiers qu’il a subie lors de l’entraînement de pré-saison. .

« C’est le numéro un mondial. Un si jeune joueur. Un grand nom, grande star de notre sport déjà. Je suis sûr que beaucoup de fans sont déçus. J’espère son prompt rétablissement.

« Vous êtes constamment sur la route, jouant des compétitions. Lorsque vous êtes hors de ce rythme, votre corps peut réagir », a expliqué Djokovic. “Vous pouvez avoir des blessures et des difficultés lorsque vous revenez sur le circuit et commencez à pousser plus et à jouer des points, en donnant plus d’intensité dans les points, les points d’entraînement, les matchs d’entraînement.

“C’est malheureux pour lui (mais) il est encore jeune, il a beaucoup de temps. J’espère qu’il pourra récupérer et revenir rapidement sur le circuit.

Alcaraz, qui était devenu le plus jeune homme à atteindre la première place après avoir battu Casper Ruud lors de la finale de l’US Open à New York en septembre, venait tout juste de se remettre d’une déchirure abdominale qui l’avait exclu des finales ATP de fin de saison.

Djokovic est surveillé par sa propre peur des blessures à l’International d’Adélaïde. Une blessure aux ischio-jambiers l’a obligé à un arrêt médical lors de la demi-finale de samedi, mais ne l’a pas empêché de se déchaîner devant l’un de ses plus grands rivaux, Daniil Medvedev, 6-3, 6-4, poursuivant l’extraordinaire séquence de victoires du Serbe sur le sol australien.

« Écoutez, je ne vais pas trop en parler parce que je ne pense pas que ce soit approprié. Je ne veux pas trop révéler ce qui se passe », a déclaré Djokovic, d’une humeur énigmatique après avoir remporté son 33e match consécutif en Australie, une séquence qui remonte à cinq ans.

“J’ai senti une traction sur les ischio-jambiers et j’avais besoin d’un arrêt médical et j’en ai eu un. Après cela, lorsque les pilules ont fait leur effet, je suppose qu’après quelques matchs quand il faisait assez chaud, ça allait. Voyons ce que ça fait quand je me réveille demain. Evidemment, jouer au jour le jour, avoir une petite blessure, ce n’est pas l’idéal.

“Mais ce n’est pas la première fois que je fais l’expérience de circonstances spécifiques comme celle-ci”, a haussé les épaules Djokovic. « Je sais quoi faire avec mon équipe, avec mon kiné. Espérons qu’il se sentira bien. Voyons. Je n’ai pas beaucoup de temps, mais j’espère en avoir assez.

Djokovic a été le maître des tournois gagnants tout en soignant apparemment des maux débilitants, son triomphe à l’Open d’Australie il y a deux ans étant son triomphe le plus célèbre après s’être déchiré un muscle abdominal lors d’une victoire au troisième tour contre Taylor Fritz.