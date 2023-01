“Imparable” Marcus Rashford Le catalyseur du redressement d’Erik Ten Hag de Manchester United

Marcus Rashford a de nouveau été le héros de Manchester United lors d’une victoire spectaculaire 2-1 contre Manchester City samedi pour maintenir un renouveau remarquable lors de la première saison d’Erik ten Hag aux commandes.

Le vainqueur de Rashford a remporté une neuvième victoire consécutive pour les Red Devils depuis le dernier match de Cristiano Ronaldo pour le club en novembre.

Le départ acrimonieux de Ronaldo menaçait de faire dérailler les progrès réalisés sous Ten Hag.

Mais dépouillé du mélodrame entourant le quintuple vainqueur du Ballon d’Or, United prospère avec Rashford au centre de la scène.

L’international anglais compte désormais 16 buts pour United cette saison et a marqué en neuf matchs consécutifs à Old Trafford.

Rashford semblait devoir être expulsé d’une blessure en première mi-temps contre City, mais s’est battu pour marquer le but décisif à huit minutes de la fin.

“Il est imparable”, a déclaré Ten Hag. “Les adversaires vont se montrer durs contre lui pour l’arrêter. Il continue, continue de se concentrer pour ses chances et à la fin, il a obtenu sa récompense.”

La victoire était d’autant plus douce pour United qu’elle survenait un peu plus de trois mois après une humiliante défaite 6-3 lors du premier avant-goût de Ten Hag au derby de Manchester.

– ‘Une bonne équipe’ –

United n’a perdu qu’une seule fois en 19 matchs depuis pour grimper au troisième rang de la Premier League et reste dans la course pour terminer six ans sans trophée en Ligue Europa, en FA Cup et en Coupe de la Ligue.

Peu de gens auraient pu voir cela après que le règne de Ten Hag ait pris un départ désastreux avec des défaites embarrassantes contre Brighton et Brentford.

Mais le Néerlandais fait rapidement sa marque en restaurant les anciennes normes de United à la fois sur et en dehors du terrain.

Même au milieu de sa séquence de buts, Rashford a été abandonné pour une victoire 1-0 contre les Wolves le mois dernier après s’être présenté en retard à une réunion d’équipe.

Surtout, la demande de discipline de Ten Hag a été acceptée par ses joueurs.

“Nous ressemblons à une équipe maintenant”, a déclaré Bruno Fernandes à BT. “Il y a quelques mois, vous pouviez voir parfois une équipe, parfois chacun de nous se cherchant, mais maintenant vous voyez une véritable équipe qui travaille dur les uns pour les autres.”

United aurait facilement pu s’effondrer après que City ait pris le contrôle du match après la mi-temps et ait obtenu sa récompense lorsque Jack Grealish a dirigé le centre de Kevin De Bruyne à l’heure de jeu.

Les hommes de Ten Hag ont obtenu la part de fortune dont ils avaient besoin lorsque l’égalisation controversée de Fernandes a été autorisée à se maintenir alors que Rashford était clairement en position de hors-jeu alors qu’ils couraient tous les deux sur le ballon traversant de Casemiro.

Avec City toujours en mouvement, Rashford a pleinement profité d’une finition prédatrice de la passe d’Alejandro Garnacho dans des scènes rappelant les jours de gloire de United sous Alex Ferguson.

Au cours des 10 années écoulées depuis les adieux de Ferguson, United n’a jamais terminé au-dessus de City en Premier League.

Un seul point sépare désormais les géants de Manchester et les leaders de la ligue, Arsenal, sont désormais dans le viseur de United avant leur voyage aux Emirats le week-end prochain.

“L’une des principales tâches d’un manager, entraîneur du personnel, est de travailler sur la mentalité de l’équipe”, a ajouté Ten Hag. “Cela comporte de nombreux éléments, dont la résilience.

« Cette équipe progresse beaucoup dans la gestion des revers, de la souffrance, de la gestion des moments douloureux, comme un but encaissé. Nous avons des joueurs sur le terrain qui ont l’expérience qu’en un instant, les choses peuvent changer.”

Ten Hag a déjà apporté des changements radicaux au cours de ses six premiers mois à la tête.

Mais son impact le plus révélateur a été de restaurer la confiance d’un joueur qui a été au club toute sa carrière.

Rashford n’a marqué que cinq buts la saison dernière alors que sa condition physique et sa forme l’ont abandonné après les arrivées de Ronaldo et Jadon Sancho l’ont poussé dans l’ordre hiérarchique.

Maintenant, il se montre à la hauteur en tant qu’homme principal de United.

