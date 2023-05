Carlo Ancelotti a nié que le Real Madrid travaille sur un plan pour faire face à Erling Haaland lors de la demi-finale aller de la Ligue des champions mardi, affirmant que se concentrer sur un joueur sous-estimerait une équipe « complète » de Manchester City.

Depuis que les deux clubs se sont rencontrés lors de la demi-finale de l’année dernière – que Madrid a remportée 6-5 au total, y compris un retour spectaculaire 3-1 au Bernabeu – City a ajouté Haaland, qui a marqué 51 buts cette saison, à son équipe.

Madrid s’est préparé pour le match nul en remportant la finale de la Copa del Rey samedi, battant Osasuna 2-1 au stade La Cartuja de Séville avec un doublé de Rodrygo.

« Haaland est un joueur très dangereux », a déclaré Ancelotti lors de sa conférence de presse d’avant-match lundi. « C’est un danger évident. Mais ne parler que de Haaland, c’est ne pas parler d’une équipe complète qui joue bien, qui attaque, qui a des idées.

« Nous ne prévoyons pas comment jouer contre Haaland, mais plutôt contre une équipe qui semble imparable. Je pense que nous pouvons avoir une chance de jouer un match équilibré et compétitif, et nous pouvons gagner. »

Ancelotti a déclaré qu’il ne considérait pas l’ajout de Haaland comme nécessitant un changement radical dans le style de City.

L’équipe du Real Madrid de Carlo Ancelotti a éliminé Manchester City en route vers le trophée de la Ligue des champions la saison dernière. Getty

« Ce que je peux dire, c’est qu’ils forment une équipe plus complète », a déclaré Ancelotti. « Ils pourraient jouer un peu plus directement. Ils utilisent plus de balles longues parce qu’ils ont un grand attaquant [Haaland] et ils ont [Kevin] De Bruyne derrière lui. Dans de nombreux matchs, ils en ont profité, jouant une balle longue et remportant la deuxième balle. Mais cela ne veut pas dire que l’équipe a changé de style. »

Madrid a un bilan formidable contre les équipes de Premier League ces dernières années, éliminant Liverpool et Chelsea en Ligue des champions cette saison après avoir éliminé Chelsea, City et Liverpool en route pour soulever le trophée la dernière campagne.

Le milieu de terrain Toni Kroos a déclaré qu’il n’était pas surpris que malgré leur récent record, de nombreuses personnes considèrent les champions de Premier League comme des favoris.

« Je pense que c’était presque pareil il y a un an », a déclaré Kroos. « Presque personne ne s’attendait à ce que nous gagnions la Ligue des champions ou cette demi-finale, et nous l’avons fait.

« Quelques personnes ont dit la même chose il y a un an. Cela ne nous affecte pas et cela ne nous motive pas davantage. Il est impossible d’être plus motivé que nous ne le sommes déjà. »

Kroos a également défendu son coéquipier Vinicius Junior, qui a été critiqué pour de fréquents affrontements avec des adversaires et des arbitres cette saison, avec son dernier carton jaune lors de la finale de la Copa del Rey.

« Il est très jeune », a déclaré Kroos. « Et c’est le joueur qui a fait la différence pour nous cette saison. Il a marqué quoi, 22 buts ? Il a bien joué toute la saison, il ne s’est jamais blessé. Demandez aux défenseurs qui jouent contre lui, ça doit être dur.

« Il doit apprendre. S’il est calme et garde la tête froide, il joue incroyablement. C’est normal, il est parfois provoqué et les décisions des arbitres n’aident pas, mais il doit vivre avec cela pendant les 10 à 15 prochaines années. Il doit être calme dans ces moments-là et continuer à jouer son jeu. »

Ancelotti a confirmé que le milieu de terrain Luka Modric – qui s’est remis d’une blessure à la cuisse – commencerait contre City.

« Oui, il peut jouer sans problème », a déclaré Ancelotti. « Si Luka Modric se sent bien, il joue, alors demain il jouera. »