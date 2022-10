Impala Calf mène un combat courageux avec une lionne mais…

Les habitants de la jungle vivent selon une règle simple : la survie du plus fort. Il y a toujours un sentiment de danger quelque part dans les forêts. Tuer ou se faire tuer semble être la devise des animaux sauvages. Cependant, dans ce jeu de chasse dangereux, souvent les faibles et dociles comme les cerfs perdent tandis que les bêtes féroces comme les tigres et les lions gagnent à la fin.

Nous rencontrons souvent des vidéos déchirantes qui montrent des carnivores s’attaquant à la section la plus faible. Bien que cela nous attriste, tout cela fait partie du maintien de l’équilibre dans la nature. Une de ces vidéos qui a fait surface sur Internet est un rappel frappant du jeu de pouvoir brutal dans la nature.

Téléchargée sur YouTube par une chaîne nommée Latest Sightings, la séquence vidéo désormais virale capture une lionne dans le parc national Kruger en train de traquer un bébé Impala. Bien que le veau livre un combat courageux alors qu’il est littéralement dans la gueule de la lionne, il est incapable de lui sauver la vie.

La vidéo tragique s’ouvre sur une lionne repérant deux veaux Impala à distance. La description de la vidéo informe les téléspectateurs que pendant la saison de reproduction de l’Impala, les veaux sont gardés cachés dans la brousse par leurs mères “puisqu’ils ne sont pas assez rapides pour échapper aux prédateurs”.

La lionne avec son rythme et son habileté traque le premier petit avec facilité. Elle détecte alors l’autre veau caché parmi les buissons et attrape le second par le cou. Le bébé Impala se débat sous l’emprise douloureuse de la lionne, donnant des coups de pattes, essayant de son mieux de se libérer et de se sauver.

Avec sa tête presque à l’intérieur de la bouche géante de la lionne, le veau Impala continue de se tortiller et de donner des coups de pied à la lionne avec ses petites pattes. Cependant, bien que le veau livre un combat courageux, ses efforts sont rendus vains. À la fin de la vidéo, on voit la vie du bébé Impala refluer lentement tandis que la lionne lui enlève sa proie pour probablement nourrir son propre petit.

Les téléspectateurs ont eu les larmes aux yeux en voyant la vidéo. “La vie n’est pas facile”, a regretté un utilisateur. “Mon cœur est empalé de tristesse. Pauvres agneaux », a noté un second.

Ces chasses sont monnaie courante dans les forêts. Bien que ce soit assez pénible à regarder, nous devons nous rappeler que tout cela fait partie de la survie. Qu’est-ce que tu penses?

