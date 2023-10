Résumé: Les chercheurs, dans le cadre d’une étude approfondie d’autopsie cérébrale, ont découvert d’importantes lésions vasculaires et de la substance blanche chez les femmes victimes de violence conjugale. Contrairement aux athlètes masculins de sports de contact, aucun signe de CTE n’a été détecté.

L’étude, qui a observé une augmentation des problèmes de santé comme les maladies cardiovasculaires, souligne l’impact profond de la violence conjugale sur la santé cérébrale. Ces révélations mettent en évidence la nécessité de soins spécialisés pour ces survivants.

Faits marquants:

Les autopsies cérébrales de femmes victimes de violence conjugale ont révélé d’importantes lésions vasculaires et de la substance blanche, mais aucun signe d’ETC. L’étude a également révélé que ces femmes présentaient davantage de comorbidités médicales, telles que des maladies cardiovasculaires et cérébrovasculaires. La recherche suggère que les conséquences de la violence conjugale sur la santé cérébrale sont sous-reconnues et nécessitent une compréhension médicale plus large.

Source: Hôpital Mont Sinaï

La plus grande étude d’autopsie cérébrale de femmes ayant subi des violences conjugales révèle des lésions vasculaires et de la substance blanche importantes dans le cerveau, mais aucune preuve d’encéphalopathie traumatique chronique (ETC), la maladie neurodégénérative reconnue chez les athlètes masculins de sports de contact qui subissent des traumatismes crâniens répétés.

La collaboration internationale, dirigée par une équipe du Brain Injury Research Center du Mount Sinai en collaboration avec le bureau du médecin légiste en chef de la ville de New York, apparaît dans le numéro le plus récent de Acta neuropathologique.

Il est important de noter que l’étude a également révélé d’importantes comorbidités médicales, notamment des maladies cardiovasculaires et cérébrovasculaires, ce qui suggère la nécessité de prendre en compte un large éventail de pathologies qui sont à l’origine des lésions cérébrales liées à la violence conjugale, ainsi que les comorbidités médicales et psychiatriques qui contribuent à la santé cérébrale pendant vie.

Malgré la fréquence de la violence conjugale – elle touche une femme sur trois à un moment donné de sa vie – on sait remarquablement peu de choses sur la neuropathologie de la violence conjugale.

Les conséquences à long terme d’un traumatisme crânien incluent le risque de maladie neurodégénérative, et dans la presse populaire et même dans les discussions scientifiques, il existe une hypothèse selon laquelle les traumatismes crâniens répétés subis dans le contexte de la violence conjugale sont comparables à ceux subis par des hommes. contacter les sportifs.

« Parce que notre équipe mène des recherches et des soins cliniques auprès des survivants de violence conjugale depuis des années, nous soupçonnons fortement que la neuropathologie des lésions cérébrales pourrait être beaucoup plus complexe qu’on ne le pensait », a déclaré Kristen Dams-O’Connor, PhD, directrice du Centre de recherche sur les lésions cérébrales du Mont Sinaï et auteur principal de l’article.

« Grâce à notre collaboration unique avec le Bureau du médecin légiste en chef ici à New York et des collègues internationaux, nous avons pu faire la lumière sur ce groupe qui a été presque absent de la littérature médicale. »

La collaboration entre le Brain Injury Research Center et le Bureau du médecin légiste en chef date de 2019, lorsque les deux entités ont solidifié une collaboration académique sans précédent avec l’objectif commun d’identifier les défunts ayant des antécédents de traumatisme crânien pour les inclure dans les effets tardifs de Programme de don de cerveau TBI (LETBI).

L’équipe de recherche clinique a invité les familles des défunts à participer à un entretien afin que l’équipe puisse en apprendre davantage sur la santé du défunt, ses antécédents de traumatisme crânien et tout symptôme de déclin clinique que les proches auraient pu observer au cours de leur vie.

Le protocole post-mortem de l’étude LETBI comprend ex vivo l’imagerie, dans laquelle l’ensemble du spécimen de cerveau est numérisé à haute résolution. Cela permet aux chercheurs d’identifier des lésions invisibles à l’œil humain et qui passeraient inaperçues lors d’une autopsie cérébrale standard, permettant ainsi un examen d’une exhaustivité sans précédent.

Pour la série de cas prospective, 14 cerveaux ont été obtenus sur deux ans auprès de femmes présentant des violences conjugales documentées (âgées de 20 à 70 ans ; médiane : 30 ans) et des antécédents complexes, y compris des antécédents de traumatisme crânien ; strangulation non mortelle ; troubles cérébrovasculaires, neurologiques et/ou psychiatriques ; et l’épilepsie.

À l’autopsie, tous présentaient des stigmates de traumatisme crânien anciens et/ou récents (marques physiques observées dans le cerveau et caractéristiques de la maladie). Une pathologie vasculaire et de la substance blanche importante a été observée chez certains.

Signes de maladie cérébrovasculaire dus à des lacunes (petites cavités kystiques dans le cerveau qui résultent généralement d’un infarctus ischémique et beaucoup plus rarement d’une petite hémorragie cérébrale profonde) et/ou d’infarctus chroniques (zones localisées de tissus morts résultant d’un déficit d’approvisionnement en sang). ).

Le changement neuropathologique de la maladie d’Alzheimer n’était présent que dans le cas le plus âgé de la série (dans la tranche d’âge de 70 à 79 ans), et aucun changement neuropathologique CTE n’a été identifié dans aucun cas.

Les résultats de la série de cas prospective initiale ont incité à une exploration similaire d’une série de cas élargie de 70 cas archivés de violence conjugale (âgés de la fin de l’adolescence à la fin des années 80 ; médiane de la trentaine) provenant de plusieurs institutions internationales. Dans cette série d’archives, l’équipe de recherche a de nouveau trouvé des preuves de pathologies vasculaires et de la substance blanche.

Seules des protéinopathies neurodégénératives limitées ont été rencontrées chez les sujets les plus âgés, aucune ne répondant aux critères consensuels de changement neuropathologique CTE.

« Nous avons été stupéfaits par le fardeau des comorbidités de santé portées par les femmes de cette série. Environ la moitié souffraient d’épilepsie et les maladies chroniques telles que le diabète, l’hypertension, la toxicomanie et le VIH étaient courantes », a déclaré le Dr Dams-O’Connor.

« Les résultats indiquent clairement que nous devrions élargir notre réseau lorsqu’il s’agit de caractériser la neuropathologie des lésions cérébrales liées à la violence conjugale et de la neurodégénérescence post-traumatique. »

« Les conséquences de la violence conjugale sont énormes, tant au niveau individuel que sociétal, et elles sont plus courantes que la plupart des gens ne le pensent », a-t-elle ajouté. « Nos recherches suggèrent qu’il s’agit d’un facteur souvent non mesuré et sous-reconnu dans le déclin de la santé cérébrale que connaissent de nombreux survivants. »

Rebecca Folkerth, MD, neuropathologiste au bureau du médecin légiste en chef de la ville de New York, professeur clinicien de médecine légale à la NYU Grossman School of Medicine et auteur principal de l’article, souligne que « sans une collaboration étroite entre les centres médico-légaux, où les morts violentes sont analysées à des fins médico-légales, et les collaborateurs de recherche clinique comme ceux du Brain Injury Research Center de Mount Sinai, les progrès dans le domaine de la violence conjugale resteront très limités.

« La seule façon de comprendre les lésions cérébrales associées au niveau cellulaire est de procéder à un examen coordonné et intensif directement dans le cerveau des individus affectés. Nous sommes très reconnaissants pour cette première opportunité et espérons l’élargir tout en utilisant et en partageant ce que nous avons appris.

Les chercheurs conseillent à toute personne rencontrant une personne ayant des antécédents de violence conjugale d’être consciente que cette personne peut souffrir de lésions neurologiques qui affectent la santé et le fonctionnement de son cerveau.

Les travaux des chercheurs et des cliniciens du Centre de recherche sur les lésions cérébrales du Mont Sinaï ont démontré de manière constante que les personnes vivant avec une lésion cérébrale pourraient ne pas pouvoir bénéficier d’interventions standard qui ne sont pas adaptées pour combler leurs déficits.

Ils peuvent avoir besoin d’aménagements différents, de plus de rappels et de plus de soutien pour bénéficier de l’assistance disponible.

« Si une personne souffrant d’un traumatisme crânien manque un rendez-vous, ce n’est peut-être pas parce qu’elle est ingrate de l’aide ou parce qu’elle ne se soucie pas du service offert. S’ils perdent leur sang-froid, cela peut être une manifestation d’une dérégulation neurocomportementale attribuable au traumatisme crânien.

« S’ils restent dans une relation violente, il se peut qu’ils n’aient pas les compétences ou les ressources cognitives et exécutives nécessaires pour orchestrer un cheminement sûr et réussi vers la sécurité », a expliqué le Dr Dams-O’Connor. “Ce n’est pas quelque chose dont le survivant devrait être blâmé.”

Les résultats de cette série de cas représentent une avancée sans précédent dans la compréhension des lésions cérébrales liées à la violence conjugale, et les enquêteurs pensent qu’il y a un message d’espoir dans leurs conclusions. Les contributeurs vasculaires aux troubles et au déclin cognitifs peuvent être traités dans certains cas.

Compte tenu du fardeau élevé des lésions cérébrales vasculaires, ainsi que de la comorbidité importante observée dans cette cohorte, il est possible que certains symptômes ressentis par les personnes vivant avec des lésions cérébrales liées à la violence conjugale soient traitables, voire évitables.

La violence domestique n’est souvent pas signalée et les survivants peuvent avoir du mal à accéder même aux soins de santé de base. Un dépistage systématique de la violence conjugale peut relier les survivantes aux ressources disponibles et aurait peut-être même pu sauver la vie des jeunes femmes participant à cette étude.

À propos de cette actualité de recherche sur le VPI et les traumatismes crâniens

Auteur: Elizabeth Dowling

Source: Hôpital Mont Sinaï

Contact: Elizabeth Dowling – Hôpital Mont Sinaï

Image: L’image est créditée à Neuroscience News

Recherche originale : Accès libre.

“La neuropathologie de la violence conjugale» par Kristen Dams-O’Connor et al. Acta neuropathologique

Abstrait

La neuropathologie de la violence conjugale

Les conséquences à vie d’un traumatisme crânien (TCC) sur la santé cérébrale incluent le risque de maladie neurodégénérative. Jusqu’à un tiers des femmes sont victimes de violence conjugale (VPI) au cours de leur vie, souvent accompagnées d’un traumatisme crânien, mais on sait remarquablement peu de choses sur l’éventail de neuropathologies autopsiques rencontrées dans la VPI.

Nous rapportons une série de cas prospectifs provenant d’une seule institution, le Bureau du médecin légiste en chef de la ville de New York, évalués en partenariat avec le Centre de recherche sur les lésions cérébrales du Mont Sinaï, en utilisant un protocole multimodal comprenant l’examen des antécédents cliniques, l’imagerie ex vivo dans un petit sous-ensemble et complet…