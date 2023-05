Impactive entre au capital de Clarivate et donne le ton de l’activisme dans le monde post-SPAC

Entreprise: Clarifier est une société mondiale de solutions d’information, d’analyse et de flux de travail. Elle opère à travers trois segments : (i) Université et gouvernement, qui représente environ 49 % des revenus et comprend des services d’information et de logiciels utilisés pour mener, évaluer et diffuser la recherche ; (ii) la propriété intellectuelle, qui représente environ 33 % du chiffre d’affaires et comprend les services utilisés par les grandes entreprises et les cabinets d’avocats pour établir, protéger et gérer leurs portefeuilles de propriété intellectuelle ; et (iii) les sciences de la vie et les soins de santé, qui représentent environ 18 % du chiffre d’affaires et sont constitués de plateformes d’information utilisées par les sociétés pharmaceutiques et biotechnologiques pour obtenir l’approbation de la Food and Drug Administration des États-Unis pour de nouveaux médicaments et les mettre sur le marché.

Commentaire d’activiste : Impactive Capital est un fonds spéculatif activiste fondé en 2018 par Lauren Taylor Wolfe et Christian Alejandro Asmar. Impactive Capital est un investisseur ESG (AESG) actif qui a été lancé avec un investissement de 250 millions de dollars de CalSTRS et dispose désormais de plus de 2,5 milliards de dollars. En seulement quatre ans, ils se sont fait un nom en tant qu’investisseurs d’AESG. Wolfe et Asmar ont réalisé qu’il était possible d’utiliser des outils, notamment sur le plan social et environnemental, pour générer des rendements. Impactive se concentre sur un changement systémique positif pour aider à créer des entreprises plus compétitives et durables à long terme. Impactive utilisera tous les outils opérationnels, financiers et stratégiques traditionnels que les activistes utilisent, mais mettra également en œuvre le changement ESG qu’il juge important pour l’entreprise et qui stimule la rentabilité de l’entreprise et la valeur actionnariale. Impactive recherche des entreprises de haute qualité qui sont généralement complexes et dont le prix est mal évalué, où il peut souscrire un minimum d’un taux d’adolescence élevé ou un faible taux de rendement interne de 20 % sur une période de détention de trois à cinq ans. L’entreprise vise à avoir un engagement actif avec la direction pour mettre en place plusieurs façons de gagner.

Clarivate est devenue publique via un société d’acquisition ad hoc en 2019 et a triplé la taille de son entreprise en trois ans grâce à trois acquisitions transformatrices. Leurs dernières acquisitions étaient Patient Connect (Décembre 2021), Bioinfogate (Août 2021), et ProQuest (annoncé en Mai 2021). Ces acquisitions ont ajouté des activités de haute qualité et à revenus récurrents qui étaient adjacentes aux actifs du cycle de vie IP hérités. Cependant, ils ont également ajouté une complexité, un effet de levier et des défis d’exécution importants qui ont fait chuter les actions d’environ 70 % par rapport à leur sommet et ont conduit Clarivate à se négocier avec une décote importante par rapport à ses pairs et à ses propres multiples historiques. Clarivate se négocie actuellement à 11x la valeur d’entreprise/bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement contre une moyenne de 18x l’EBITDA et un multiple historique moyen de 21x l’EBITDA (au 4 avril).

Clarivate a des revenus récurrents de haute qualité qui sont essentiels pour les flux de travail quotidiens de ses clients et possède 30 % à 50 % de part de marché dans ses niches. Il bénéficie également d’une demande résiliente en période de ralentissement économique. Les produits de la société sont des intrants essentiels qui facilitent la découverte de médicaments, soutiennent le développement de traitements clés – y compris le vaccin Covid – et aident à commercialiser des traitements vitaux dans les pays à faible revenu. Comme pour de nombreuses sociétés SPAC, il y avait des problèmes d’évaluation, de gouvernance d’entreprise et d’incitation à la rémunération chez Clarivate. Cependant, avec la correction inévitable du marché SPAC, le titre a chuté de 75 % par rapport à ses sommets, le faisant passer de surévalué à raisonnablement ou sous-évalué. De plus, le PDG et plusieurs membres du conseil ont été remplacés par un gestion équipe qui serait disposée à travailler aux côtés d’un actionnaire actif comme Impactive pour créer de la valeur pour tous les actionnaires.

C’est un excellent exemple de quelque chose que nous avions prédit il y a des années et qui se concrétise : la manie SPAC mène à une pléthore d’opportunités pour les militants. À leur apogée, les SAVS ont grimpé en flèche sans se soucier de leur valeur intrinsèque, même lorsque les entreprises étaient dirigées par des fondateurs qui n’étaient peut-être pas les meilleurs candidats pour un PDG d’entreprise publique. Aujourd’hui, bon nombre de ces SAVS sont revenues sur terre en matière d’évaluation et sont de bonnes entreprises au juste prix, mais elles ont besoin d’un changement de culture pour qu’elles soient gérées par un PDG qui a les parties prenantes à l’esprit. Clarivate semble être sur la bonne voie et n’y arrivera que plus rapidement avec l’aide d’Impective, dont nous attendons qu’elle soit un actionnaire engagé ici, comme dans toutes les sociétés de son portefeuille.

Ken Squire est le fondateur et président de 13D Monitor, un service de recherche institutionnel sur l’activisme actionnarial, et le fondateur et gestionnaire de portefeuille du 13D Activist Fund, un fonds commun de placement qui investit dans un portefeuille d’investissements activistes 13D.