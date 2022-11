Impactive Capital franchit une étape sans précédent chez Envestnet

Entreprise: Envestnet fournit des services et des logiciels de gestion de patrimoine à la communauté des investisseurs. Il a un excellent produit avec une rétention de 90% et des vents arrière séculaires. Envestnet a été fondée en 1999 par Jud Bergman et Bill Crager. Bergman a été président-directeur général de la société de 1999 à octobre 2019 lorsqu’il a été tragiquement tué dans un accident de voiture. Bill Crager a pris la relève en tant que PDG par intérim et en mars 2020 est devenu PDG permanent.

Commentaire d’activiste : Impactive Capital est un fonds spéculatif activiste fondé en 2018 par Lauren Taylor Wolfe et Christian Alejandro Asmar. Impactive Capital est un investisseur ESG (AESG™) actif qui a été lancé avec un investissement de 250 millions de dollars de CalSTRS et dispose désormais de plus de 2 milliards de dollars. En seulement trois ans, ils se sont fait un nom en tant qu’investisseurs AESG™. Wolfe et Asmar ont réalisé qu’il était possible d’utiliser des outils, notamment sur le plan social et environnemental, pour générer des rendements. Impactive se concentre sur un changement systémique positif pour aider à créer des entreprises plus compétitives et durables à long terme. Impactive utilisera tous les outils opérationnels, financiers et stratégiques traditionnels que les activistes utilisent, mais mettra également en œuvre le changement ESG qu’ils jugent important pour l’entreprise et qui stimule la rentabilité de l’entreprise et la valeur actionnariale.

Le 15 novembre , Impactive a envoyé une lettre à Envestnet exprimant sa déception face aux performances de l’entreprise. De plus, Impactive a noté qu’ils envisageront de nommer une liste d’administrateurs pour la prochaine assemblée annuelle de la société si Lauren Taylor Wolfe, cofondatrice et associée directrice d’Impactive, n’est pas immédiatement nommée au conseil d’administration.

Dans de nombreuses campagnes militantes, il est difficile de déterminer qui porte le chapeau noir et qui porte le chapeau blanc. Il incombe souvent à l’activiste de prouver qu’il porte le chapeau blanc. Dans cette situation, il est très clair qu’Impactive porte le chapeau blanc et que les actionnaires devraient imposer au conseil d’administration en place la charge de prouver le contraire.

Impactif :

Détient 7,2 % des actions ordinaires

Actionnaire depuis 18 mois

S’est engagé en privé avec l’entreprise à propos d’un siège au conseil d’administration il y a cinq mois avant de devenir public

A demandé un seul siège au conseil de sept personnes

Écrit sa première lettre publique de son histoire – une longue lettre détaillée et réfléchie

A une solide réputation en tant que militant amical, respecté et créateur de valeur

Conseil d’administration d’Envestnet :

Détient moins de 1 % des actions ordinaires

A sous-performé le S&P 500 de 124 % pendant le mandat de sept ans du président au conseil d’administration

Les homologues proxy ont sous-performé de 243,5 % au cours de la même période

N’a pas ajouté de nouveau membre au conseil d’administration depuis sept ans (à compter de l’assemblée annuelle de 2023) – à l’exception du nouveau PDG

Est un conseil échelonné à un moment où la plupart des entreprises s’orientent vers une bonne gouvernance d’entreprise

A versé 19 millions de dollars au conseil d’administration composé de sept administrateurs au cours des cinq dernières années, période au cours de laquelle ils ont sous-performé le S&P500 de 65,5 % et leurs pairs mandataires de 113,5 %

Maintenant, Impactive est dans une position dans laquelle ils n’aiment pas être et ne s’attendaient probablement pas à être – s’engager dans une bataille par procuration pour les sièges du conseil d’administration. Ils optent à juste titre pour une liste complète de trois administrateurs au sein du conseil d’administration échelonné. Deux des administrateurs sortants qui seront ciblés sont un administrateur titulaire depuis 22 ans et le président de la société. Impactive souhaite que la représentation au conseil d’administration permette à Envestnet de mieux aligner la rémunération sur la performance, de se recentrer sur l’allocation du capital et de renforcer la valeur actionnariale à long terme.

C’est l’une des pires campagnes de défense des militants que j’aie jamais vues. Quiconque a une quelconque compréhension d’Impactive, des performances d’Envestnet et du conseil d’administration en place saurait qu’Impective est sûr d’obtenir au moins un siège au conseil d’administration dans une bataille par procuration. Et c’est l’un des sept – ce pourrait être le président qui est exclu du conseil d’administration. Impactive a offert l’un des huit sans qu’aucun titulaire ne perde un siège au conseil d’administration. De plus, Impactive est susceptible d’obtenir deux sièges au conseil d’administration d’une entreprise comme celle-ci, voire trois.

Je suppose que les conseillers d’Envestnet ont informé le conseil d’administration qu’Impactive n’avait jamais entamé de course aux procurations auparavant et qu’il est peu probable qu’elle le fasse ici. Eh bien, ils n’auraient pas pu avoir plus tort. Je m’attends également à ce que la société entende parler de ses grands actionnaires, ils verront l’écriture sur le mur et reviendront à Impactive avec une offre de représentation au conseil d’administration et cela finira par se régler. Prendre cela jusqu’au vote serait un énorme gaspillage de l’argent des actionnaires et du temps de la direction pour arriver à un résultat quelque peu prédestiné compte tenu de ces faits et circonstances. Plus l’entreprise prolonge ce combat, plus les actionnaires vont se rallier à Impactive.

Ken Squire est le fondateur et président de 13D Monitor, un service de recherche institutionnel sur l’activisme actionnarial, et il est le fondateur et gestionnaire de portefeuille du 13D Activist Fund, un fonds commun de placement qui investit dans un portefeuille d’investissements activistes 13D. Squire est également le créateur de la catégorie d’investissement AESG™, un style d’investissement activiste axé sur l’amélioration des pratiques ESG des sociétés en portefeuille.