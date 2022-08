Impact Wrestling étend son partenariat avec Eurosport India pour diffuser le contenu de classe mondiale de la promotion

Anthem Sports & Entertainment, Inc., une société mondiale de médias multiplateformes, a annoncé aujourd’hui que la promotion de la lutte professionnelle de la société, IMPACT Wrestling, a étendu son partenariat historique avec la chaîne sportive premium de Warner Bros. Discovery, Eurosport India, garantissant que les téléspectateurs à travers l’Inde, le Bangladesh, Le Bhoutan, les Maldives, le Népal, le Pakistan et le Sri Lanka continueront de profiter du contenu de classe mondiale d’IMPACT.

L’accord comprend des diffusions en direct de toutes les émissions spéciales en direct d’IMPACT Plus, offrant aux téléspectateurs d’Eurosport India les meilleures places dans la maison pour tous les matchs intenses, les drames exagérés et les concurrents plus grands que nature que seul IMPACT peut fournir. De plus, l’extension comprend le lancement de la toute nouvelle série en langue hindi Pehlwani Patakha, qui présente les faits saillants d’IMPACT – le programme phare hebdomadaire de la promotion, ainsi que des matchs exclusifs et des moments décisifs de l’histoire révolutionnaire d’IMPACT Wrestling s’étendant sur plus de deux décennies. .

“IMPACT Wrestling a amassé une large base de fans fidèles à travers le monde, et l’Inde a toujours été l’un de nos marchés les plus passionnés”, a déclaré Scott D’Amore, vice-président exécutif d’IMPACT Wrestling. « Nous sommes ravis de renouveler notre partenariat fructueux avec Warner Bros. Discovery et Eurosport India, mis en vedette par une liste d’émissions spéciales en direct passionnantes et le lancement de la nouvelle série en langue hindi Pehlwani Patakha. Nous comprenons le pouvoir de la langue locale dans la diffusion sportive et ce partenariat élargi renforce notre engagement à personnaliser le contenu qui s’adresse au marché indien, tout en mettant en lumière certains de nos talents indiens de premier plan, y compris Bhupinder Gujjar, originaire du Pendjab, en plein essor.

Ruchir Jain, responsable d’Eurosport, Asie du Sud-Warner Bros. Discovery, a déclaré : « Nous sommes ravis d’étendre notre partenariat avec Anthem Sports & Entertainment, Inc. en tant que diffuseurs d’IMPACT Wrestling qui a reçu une énorme popularité en Inde grâce à Eurosport. En tant que l’un des leaders du contenu de lutte professionnelle sur le marché indien, nous sommes convaincus que notre extension de la relation avec la lutte IMPACT ne fera qu’apporter plus de joie et de bonheur à notre fidèle base de fans.

Depuis sa création en 2002, IMPACT s’est imposé comme l’une des plus grandes organisations de lutte professionnelle au monde et la première destination pour les fans de lutte à travers le monde, recrutant des artistes légendaires tels que Ric Flair, Sting, Kurt Angle, Kevin Nash, AJ Styles. , et bien d’autres tout au long de son héritage historique. La liste actuelle d’IMPACT présente une sélection d’athlètes de classe mondiale dirigée par le champion du monde IMPACT Josh Alexander et la championne du monde Knockouts Jordynne Grace, le champion X-Division “Speedball” Mike Bailey, les champions mondiaux par équipe The Good Brothers (Doc Gallows et Karl Anderson), Les champions du monde par équipe des Knockouts VXT (Deonna Purrazzo et Chelsea Green) et le champion des médias numériques Brian Myers. Les autres superstars d’IMPACT incluent Moose, Rich Swann, Sami Callihan, Matt Cardona, Eric Young, PCO, Rhino et Trey Miguel; et la division Knockouts percutante avec Rosemary, Taya Valkyrie, Gisele Shaw, Mickie James, Mia Yim et Su Yung.

En plus de l’Inde et de son sous-continent, la programmation d’IMPACT Wrestling est télévisée dans le monde entier dans 120 pays, y compris sur les autres propriétés Anthem AXS TV aux États-Unis et Fight Network au Canada, ainsi que numériquement via YouTube, Facebook et ses chaînes de diffusion en direct disponibles sur Pluto TV , Roku, Xumo et d’autres plates-formes gratuites financées par la publicité

