Impact sur les Philippines, l’Indonésie, la Thaïlande : Nomura

L’Inde, le plus grand exportateur de riz au monde, a interdit les expéditions de brisures de riz – une décision qui se répercutera dans toute l’Asie, selon Nomura.

Dans le but de contrôler les prix intérieurs, le gouvernement a interdit les exportations de brisures de riz et imposé une taxe à l’exportation de 20 % sur plusieurs variétés de riz à partir du 9 septembre.

Nomura a déclaré que l’impact sur l’Asie sera inégal et que les Philippines et l’Indonésie seront les plus vulnérables à l’interdiction.

L’Inde représente environ 40 % des expéditions mondiales de riz, exportant vers plus de 150 pays.

Les exportations ont atteint 21,5 millions de tonnes en 2021. C’est plus que l’expédition totale des quatre prochains plus grands exportateurs de céréales – la Thaïlande, le Vietnam, le Pakistan et les États-Unis, a rapporté Reuters.

Mais la production a diminué de 5,6 % en glissement annuel au 2 septembre, compte tenu des précipitations de mousson inférieures à la moyenne, qui ont affecté la récolte, a déclaré Nomura.

Pour l’Inde, juillet et août sont les mois “les plus cruciaux” pour les précipitations, car ils déterminent la quantité de riz semée, a déclaré Sonal Varma, économiste en chef de la société de services financiers. Cette année, les pluies de mousson inégales au cours de ces mois ont réduit la production, a-t-elle ajouté.

Les grands États indiens producteurs de riz tels que le Bengale occidental, le Bihar et L’Uttar Pradesh reçoit 30 à 40 % de précipitations en moins, a déclaré Varma. Bien que les précipitations aient augmenté vers la fin du mois d’août, « plus les semis tardaient [of rice] c’est-à-dire que plus le risque que le rendement soit faible est grand.”

Plus tôt cette année, la nation sud-asiatique a freiné les exportations de blé et de sucre pour contrôler la hausse des prix locaux alors que la guerre russo-ukrainienne a plongé les marchés alimentaires mondiaux dans la tourmente.