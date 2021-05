Impact sur la santé mentale des enfants traumatisés

Le conflit israélo-palestinien coûte cher, en particulier aux enfants de la région.

Au cours de la semaine dernière, au milieu des combats les plus intenses entre les militants d’Israël et de Gaza depuis 2014, 52 enfants palestiniens ont été tués, selon le Centre palestinien pour les droits de l’homme. Les Nations Unies rapportent que deux enfants israéliens sont morts pendant l’escalade actuelle.

La mort d’enfants retient l’attention internationale, mais les experts des droits de l’homme estiment qu’il faut se concentrer davantage sur les enfants qui survivent au conflit. Dans une vidéo largement partagée sur les réseaux sociaux, une fille de Gaza devient émotive en désignant les ruines autour d’elle, suppliant apparemment les téléspectateurs alors qu’elle le demande, « Qu’est-ce que vous attendez de moi? Réparer? Je n’ai que 10 ans. »

Alors que les experts sur les conflits et les traumatismes affirment que les enfants israéliens et palestiniens subiront des effets néfastes sur la santé mentale à court et à long terme, les enfants vivant à Gaza sont plus vulnérables car ils sont mal protégés contre les attaques, exposés à davantage de causes civiles et manquent de santé mentale. se soucier. À Gaza, plus de 40% de la population sont des enfants de moins de 14 ans. Le Hamas, un groupe islamique militant, contrôle Gaza depuis 2007.

«(Ce à quoi) les enfants de Gaza sont régulièrement exposés dépasse tout, tout ce que n’importe quel enfant n’importe où ailleurs dans le monde expérimente», a déclaré Jess Ghannam, professeur de psychiatrie à l’École de médecine de l’Université de Californie à San Francisco. se spécialise dans les conséquences sanitaires de la guerre sur les communautés déplacées et les effets psychologiques des conflits armés sur les enfants. « Il n’y a pratiquement aucun endroit où aller pour ces enfants. Ils sont incapables de s’échapper. »

Un traumatisme peut avoir un impact plus important sur une personne lorsqu’elle est incapable de se soustraire à une situation dangereuse. Ghannam, qui a effectué plus de deux douzaines de visites à Gaza au cours des deux dernières décennies, a déclaré qu’une caractéristique distincte du conflit est que les enfants de Gaza se sentent piégés par des frontières de chaque côté de l’Égypte et d’Israël. Dans d’autres régions de conflit, les enfants et leurs tuteurs peuvent se déplacer. Il y a un certain sentiment de contrôle.

Une étude de 2020 publiée dans la revue «Frontiers in Psychiatry» a révélé que parmi les enfants et adolescents palestiniens de la bande de Gaza, près de 90% avaient subi un traumatisme personnel et plus de 80% avaient été témoins de traumatismes chez les autres. À Gaza, il est pratiquement impossible, disent les experts, que les enfants aient accès aux soins de santé mentale.

« C’est ce sentiment absolu et cette incapacité à faire quoi que ce soit qui en rend l’impact bien pire », a déclaré Ghannam.

Les enfants palestiniens et israéliens souffrent tous deux de traumatismes, mais les différences abondent

Les enfants des deux côtés du conflit sont exposés à des événements traumatisants, à la terreur des sirènes et des explosions soudaines. Jennifer Leaning, chercheuse principale au Centre François-Xavier Bagnoud pour la santé et les droits de l’homme à Harvard, a déclaré que dans les régions d’Israël particulièrement vulnérables aux attaques en 2014, les enfants avaient été invités à éviter d’aller à l’école ou à ne rester que fortement espaces protégés lors de la participation. Les salles de bain étant généralement à l’extérieur, de nombreux enfants les évitaient.

«Les enfants ont cessé d’aller aux toilettes pendant les huit ou dix heures d’école parce qu’ils étaient tellement terrifiés», a-t-elle dit.

Mais Ghannam et Leaning affirment que les enfants de Gaza manquent de facteurs de protection comme ceux qu’Israël offre à ses citoyens.

«De nombreux enfants israéliens souffrent du même type de SSPT, mais si vous regardez le contexte dans lequel on peut se rendre dans un abri anti-bombes, avoir accès à un système de santé intégré, avoir accès aux services de santé mentale et avoir des parents qui peuvent les protéger. Les différences sont énormes », a déclaré Ghannam.

Les enfants en Israël auront beaucoup des mêmes symptômes, a déclaré Leaning, mais on ne peut sous-estimer les différences dans les sources de sécurité.

«Ils ont des parents, des grands-parents et une famille élargie qui peuvent leur donner du recul et ils ont un gouvernement sur lequel ils comptent et en qui ils ont confiance», a-t-elle déclaré. « Il n’y a aucun de ces atouts ou soutiens pour les enfants à Gaza. »

Leaning a déclaré que même si l’infrastructure était là, les soins de santé mentale ne seraient probablement pas très efficaces dans un environnement où le traumatisme est en cours.

«Les soins de santé mentale ne commencent vraiment à fonctionner que lorsque le traumatisme aigu ne pleut pas», a-t-elle déclaré.

Les soignants influencent l’adaptation, mais de nombreux parents souffrent eux-mêmes

La façon dont un enfant fait face à un traumatisme est directement liée à son niveau de soutien du fournisseur de soins. Un parent calme et aimant peut aider à atténuer l’impact d’un événement traumatisant sur un enfant.

«La peur ressentie et exprimée par le gardien adulte de plusieurs manières imprègne les opinions des enfants», a déclaré Leaning. « Donc, dans la mesure où les parents peuvent rester sereins, ou très recueillis, ou avoir l’air d’avoir le contrôle, c’est le lieu de sécurité pour les enfants. »

Les soignants des deux côtés du conflit ont du mal à élever leurs enfants sous la menace de la violence. Mais en Israël, les parents ont accès aux soins de santé mentale et ont l’autonomie de déplacer leurs enfants vers des espaces plus sûrs, dans leur propre pays ou en dehors de celui-ci. En Israël, un système de défense antimissile très efficace appelé le Dôme de fer signifie également que les attaques à la roquette depuis Gaza atteignent rarement leurs cibles.

A Gaza, Leaning a déclaré que les parents « ont peur et courent et essaient de trouver n’importe quel type d’abri avant la nuit suivante ».

«Je pense que l’idée selon laquelle les gardiens adultes peuvent maintenant fournir un cône de protection et de solidité aux enfants est hautement improbable. (…) Les familles ont profondément peur et les enfants sont exposés à cette peur et, dans un processus analogue, l’absorbent». elle a dit.

Pour les enfants qui ont perdu des soignants adultes pendant le conflit, les experts affirment que le traumatisme s’est intensifié.

Une enfance marquée par le traumatisme

Dans des lieux épargnés par la guerre, l’enfance est marquée par des jalons. Pour les enfants qui grandissent dans les zones de conflit, l’enfance est marquée par des traumatismes.

Lorsque les travailleurs humanitaires visitent Gaza, il est typique de voir des enfants de tous âges blottis contre leurs parents, a déclaré Leaning. Un enfant de 2 ans qui apprendrait normalement à se séparer de ses parents, s’accroche plutôt à eux. Leaning a déclaré qu’il n’était pas rare que les enfants qui ont atteint leurs objectifs régressent.

Les jeunes enfants ne passent pas assez de temps à jouer, ce qui est essentiel à une croissance saine. Ils ne développent pas de compétences sociales émotionnelles avec leurs pairs. Leur vie est définie par la peur, souvent concernant la sécurité et la permanence de leurs aidants.

Pour les enfants plus âgés, Leaning a déclaré qu’il y avait souvent un problème de rage non focalisée.

«Les enfants ont beaucoup de mal à exprimer leurs sentiments», dit-elle. «Ils resteront silencieux et maussades, beaucoup d’entre eux deviendront très déprimés, mais l’expression du sentiment sort de la rage, des actes, ce qui rend la vie difficile pour tout parent, sans parler de ce à quoi ces parents ont affaire.

L’importance de l’espoir

Les experts en santé mentale disent que l’espoir est une composante essentielle du fonctionnement de base. C’est fondamental pour le bien-être mental. À Gaza, Leaning a déclaré que les enfants et leurs parents avaient du mal à espérer.

Elle a dit avoir vu des parents dans un état de «semi-désespoir». Ils veulent mieux pour leurs enfants, pour qu’ils soient éduqués, pour exceller, pour accéder à une vie meilleure. Mais pour de nombreux enfants vivant dans la violence, les rêves de leurs parents semblent insaisissables.

« Ces enfants ne voient pas comment cela va signifier quoi que ce soit. … Ces enfants plus âgés tombent dans cette dépression maussade et / ou ce militantisme », a déclaré Leaning. « Il y a un désespoir qui les pousse à faire des choses risquées. Ce qui arrive aux enfants est en fait dans le pire intérêt de quiconque cherche la paix entre Israël et la Palestine. »

