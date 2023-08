Impact NDTV : questions sans réponse sur le crash de la Rolls-Royce du chef du groupe Kuber

Plusieurs questions restent sans réponse dans l’accident de voiture impliquant le directeur du groupe Kuber, Vikas Malu, et sa Rolls-Royce Phantom de Rs 12 crore sur une autoroute à Nuh dans l’Haryana, mardi.

M. Malu faisait partie des trois occupants de la Rolls-Royce à grande vitesse qui a percuté un pétrolier sur l’autoroute Delhi-Mumbai à Nuh. Tous trois sont soignés à l’hôpital.

Deux des trois personnes à bord du camion-citerne – le conducteur et son assistant – ont été tuées dans l’accident. Le survivant à bord du camion-citerne est soigné pour ses blessures.

Après une campagne menée par NDTV, la police de l’Haryana a convoqué M. Malu pour un interrogatoire. Les reportages de NDTV avaient amené la police à admettre que M. Malu se trouvait dans la voiture de luxe de Rs 12 crore qui a percuté le camion-citerne. Il y a eu des allégations de tentatives de dissimulation de l’affaire. La séquence des événements de la police est différente des images des caméras de vidéosurveillance installées le long du spectacle routier.

La première question concerne le dossier de la police. Muleen Yadav, qui roulait à environ 500 mètres derrière le camion-citerne lorsque la Rolls-Royce l’a percuté, a déposé un premier rapport d’information (FIR), mais la police a accepté le FIR contre des « inconnus ». Cela a conduit à des allégations selon lesquelles la police pourrait tenter de protéger l’accusé.

« La Rolls-Royce est arrivée très vite, elle devait rouler à environ 200 km/h et a heurté le camion-citerne », a déclaré M. Yadav.

La deuxième question est : qui conduisait la Rolls-Royce Phantom au moment de l’accident ? La police n’a pas encore trouvé de réponse concluante. Ils attendent de recueillir la déclaration de M. Malu une fois qu’il sortira de l’hôpital.

Selon l’avocat de M. Malu, le chauffeur du directeur du groupe Kuber était au volant lorsque l’accident s’est produit. Encore faudra-t-il le prouver aux enquêteurs.

La troisième question concerne l’excès de vitesse du Phantom : des caméras de vidéosurveillance installées sur un poste de péage à 28 km de là montrent que le convoi de 14 voitures a traversé la place à peine 15 minutes avant l’accident. Le convoi n’a pas non plus payé le péage et est passé devant les stands sans ralentir.

La quatrième question concerne la réclamation et la demande reconventionnelle concernant la conduite à contresens. Selon les premières informations, le camion-citerne roulait du mauvais côté de l’autoroute. Cependant, le FIR déposé par l’homme qui conduisait à 500 mètres derrière le camion-citerne a déclaré à NDTV que la Rolls-Royce est arrivée à une vitesse extrêmement élevée par derrière et a heurté le camion-citerne après avoir fait un écart vers l’avant du camion,

NDTV s’est rendu sur l’autoroute ce matin et a constaté que la plupart des véhicules roulaient à grande vitesse sur ce tronçon, dont la vitesse est limitée à 120 km/h.