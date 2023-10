La condamnation générique de Pékin contre « toutes les violences et attaques contre des civils » contrastait avec les réponses vigoureuses contre le Hamas aux États-Unis, en Inde et dans la plupart des pays d’Europe, d’Asie et d’Amérique latine.

Mais cela était conforme à la politique de longue date de la Chine consistant à se tenir à l’écart des conflits étrangers, ainsi qu’aux appels à la retenue de la plupart des États arabes.

Peu après qu’Israël a déclaré la guerre à Gaza contre le Hamas, s’engageant à éliminer les milices qui ont tué et capturé sa population et ses étrangers, l’État juif a coupé l’électricité, la nourriture et l’eau au territoire palestinien tout en avertissant d’une offensive terrestre.

Les frappes israéliennes de la première semaine et l’ordre donné aux habitants de Gaza d’évacuer avant une attaque terrestre attendue ont incité Pékin à intensifier son ton contre Israël, le ministre des Affaires étrangères Wang Yi déclarant que « » les actions vont au-delà de la légitime défense ».

Lors d’un appel avec son homologue saoudien, Wang a déclaré que Tel Aviv devrait cesser de « punir collectivement » les civils de Gaza, faisant écho aux appels et aux protestations croissants du Sud global. sympathisant avec les Palestiniens

Le Sud global est une entité géopolitique nouvellement ascendante comprenant des pays postcoloniaux et en développement – ​​contrairement aux puissances occidentales traditionnelles de l’hémisphère nord dirigées par les États-Unis. Le Moyen-Orient est une région clé du Sud global.

Néanmoins, la réponse chinoise a consisté en grande partie en appels diplomatiques à l’approche d’un grand rassemblement, le Forum de la Ceinture et de la Route, et le président Xi Jinping n’a fait aucun commentaire public avant ses réunions en marge avec les dirigeants des pays lors de l’événement.

L’envoyé spécial de la Chine au Moyen-Orient, Zhai Jun, a commencé sa mission dans la région peu après l’événement et a assisté à une conférence de paix au Caire, en Égypte, où il a déclaré que la Chine était prête à « faire quelque chose de propice » pour promouvoir le dialogue et rétablir la paix à Gaza.

Zhai a déclaré que la Chine et la Russie – un autre acteur important dans les pays du Sud – « partagent la même position » et travailleront en étroite collaboration, puisqu’il a rencontré son homologue russe, Mikhaïl Bogdanov, lors de sa première escale au Qatar.

Son voyage en cours comprend des escales aux Émirats arabes unis et en Arabie Saoudite. Il pourrait également se rendre en Jordanie, mais il n’a pas annoncé d’escales en Israël ni en Iran, ce que les analystes estiment que la Chine pourrait faire. garder l’emprise sur alors que des craintes planaient sur le soutien de Téhéran à davantage de groupes militants pour rejoindre la guerre.

La semaine après le début du voyage de Zhai, le ministre des Affaires étrangères Wang a appelé Israël pour la première fois depuis le début de la guerre, avertissant que « chaque pays a le droit de se défendre, mais doit respecter le droit international et protéger la sécurité des civils ». alors que le nombre de morts augmentait.

Dans un autre appel, il a déclaré à l’Autorité palestinienne que Pékin sympathisait profondément avec le sort des Palestiniens, en particulier des habitants de Gaza, tout en réitérant l’appel de longue date de Pékin en faveur d’une « solution à deux États ».

Pendant ce temps, la Chine a soutenu deux résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies auxquelles les États-Unis ont opposé leur veto, rédigées respectivement par la Russie et le Brésil, et a voté contre

une résolution rédigée par les États-Unis que son ambassadeur auprès de l’ONU, Zhang Jun, a qualifiée de « évasive » et « sérieusement déséquilibrée ».

L’organisme reste dans l’impasse quant à sa réponse à la guerre entre Israël et Gaza.

Pourquoi les pays du Sud choisissent la Palestine et la Chine plutôt qu’Israël et les États-Unis

Le conflit au Moyen-Orient met en évidence de profondes divisions entre la position dirigée par Washington et le nouveau groupe ascendant de pays postcoloniaux et en développement

Le vote du Conseil de sécurité de l’ONU sur un projet de résolution russe souligne la division

Avec des partisans brandissant de petits drapeaux palestiniens derrière lui et un foulard palestinien traditionnel drapé sur ses épaules, le président sud-africain Cyril Ramaphosa est apparu samedi lors d’un rassemblement public à Boksburg, exprimant sa profonde inquiétude face aux « atrocités qui se déroulent au Moyen-Orient ».

Ramaphosa, un ancien militant anti-apartheid, a promis que l’Afrique du Sud soutiendrait les Palestiniens et les a décrits comme ayant résisté à « l’occupation israélienne pendant près de 75 ans ».

Les tensions autour de la guerre entre Israël et Gaza « incitent la police de Hong Kong à intensifier ses patrouilles »

Un proche de la police affirme que les policiers ont également demandé aux dirigeants juifs et musulmans de la ville s’ils avaient besoin d’aide alors que le conflit israélo-palestinien s’intensifie

“Nous leur avons également demandé de nous informer s’ils observent quelque chose d’anormal ou repèrent des individus suspects”, ajoute une source.

La police de Hong Kong a intensifié ses patrouilles et demandé aux chefs religieux de garder un œil sur les « individus suspects » en réponse aux tensions liées à la crise. Conflit israélo-palestinien a appris le Post.

« Les agents ont contacté [Jewish and Muslim] les dirigeants communautaires de la ville pour savoir s’ils ont besoin d’aide », a déclaré un membre de la force.

Le Premier ministre malaisien Anwar soutiendra la cause palestinienne lors de sa visite en Arabie Saoudite

La Malaisie soutient depuis longtemps la cause palestinienne, prônant une solution à deux États à un conflit vieux de plusieurs décennies et accueillant même les dirigeants du Hamas.

La pression exercée par la Malaisie pourrait contribuer à renforcer l’urgence entre les pays de l’ASEAN et les pays arabes à faire pression pour mettre fin à l’offensive israélienne et à l’apport d’aide à Gaza.

Premier ministre de la Malaisie Anwar Ibrahim Jeudi, il se rendra en Arabie Saoudite, où il ajoutera le poids de son pays aux appels à un arrêt rapide des bombardements sur Gaza alors que l’augmentation du nombre de morts parmi les civils suscite une vive condamnation, en particulier dans le monde à majorité musulmane.

Des milliers de personnes se sont rassemblées Malaisie signe du tollé croissant suscité par la réponse militaire d’Israël à l’assaut du Hamas du 7 octobre, dans un pays d’Asie du Sud-Est qui soutient depuis longtemps la cause palestinienne, prônant une solution à deux États à un conflit vieux de plusieurs décennies et accueillant même les dirigeants du Hamas.

« Grande Amérique satanique » : les Malaisiens se mobilisent contre le soutien américain à Israël

Plus de 1 000 personnes se sont rassemblées dans la capitale malaisienne après la prière du vendredi pour exiger que les États-Unis assument la responsabilité d’avoir permis l’agression israélienne.

Des manifestants vêtus de keffieh, le foulard palestinien distinctif, ont marché vers l’ambassade américaine et se sont brièvement affrontés avec la police.

Des manifestants malaisiens ont déployé vendredi un drapeau palestinien de 50 mètres et ont tenté de briser une barricade de police bloquant l’accès à l’ambassade américaine à Kuala Lumpur, alors que la colère grandissait face au soutien sans équivoque de Washington à Israël les opérations militaires à Gaza.

Jusqu’à présent, quelque 3 500 personnes ont été tuées Gaza dans un siège militaire israélien qui a privé d’eau 2,3 ​​millions de personnes et vu les bombes pleuvoir sur les zones civiles.

Xi et Poutine discutent de la crise à Gaza et de la guerre en Ukraine lors du forum “la Ceinture et la Route”

Le président chinois Xi Jinping s’engage à défendre « l’équité et la justice » lors de sa première rencontre avec le dirigeant russe depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas.

Poutine affirme que les « facteurs externes » et les « menaces communes » renforceront les liens entre Moscou et Pékin

Le président russe a effectué cette semaine un rare voyage international en Chine pour montrer son soutien à l’initiative « la Ceinture et la Route » – Le programme phare de Xi qui entre maintenant dans sa deuxième décennie, que Pékin présente comme une alternative aux stratégies de développement occidentales.

Aucun événement lié à la guerre entre Israël et Gaza n’est autorisé à Singapour en raison de problèmes de « sécurité »

La mesure s’étend à la seule zone de liberté d’expression de la république, dans le parc Hong Lim, où les manifestations ne nécessitent généralement pas l’approbation de la police.

Au moins deux événements étaient prévus à Singapour pour soutenir la cause palestinienne, et les détails ont circulé sur les réseaux sociaux cette semaine.

Les autorités de Singapour ont annoncé mercredi qu’elles refuseraient toutes les demandes de permis émanant de citoyens souhaitant organiser des événements publics liés à l’événement. Guerre Israël-Gaza la mesure s’étendant à la seule zone de liberté d’expression de la république où les manifestations ne nécessitent généralement pas l’approbation de la police.

Dans une déclaration commune, le Conseil des parcs nationaux et la police de Singapour ont évoqué des « préoccupations en matière de sûreté et de sécurité publiques » pour justifier cette décision.

Le ministre chinois des Affaires étrangères soutient les efforts visant à rétablir les droits « légitimes » des Palestiniens

Wang a déclaré au ministre égyptien des Affaires étrangères, Sameh Shoukri, que Pékin espère que l’ONU jouera un rôle dans l’instauration d’un cessez-le-feu entre Israël et le Hamas.

Le Caire est depuis longtemps l’un des principaux médiateurs dans la région et a promis de rester en contact étroit avec la Chine pendant la crise actuelle.

Le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi s’est engagé à soutenir les efforts visant à restaurer les « droits légitimes » du peuple palestinien et à aider les pays arabes à former « une position commune et une voix unie » au milieu de la crise. conflit actuel entre Israël et le Hamas

Wang a déclaré lundi à son homologue égyptien Sameh Shoukri lors d’un appel téléphonique que le Conseil de sécurité des Nations Unies « devrait jouer le rôle qui lui revient pour parvenir à un cessez-le-feu et mettre fin aux combats le plus rapidement possible », selon un communiqué du ministère chinois des Affaires étrangères. ministère.

