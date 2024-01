Impact du traumatisme sur la mémoire : rappel plus précis après des événements négatifs

Résumé: Une nouvelle étude révèle un aspect unique de la mémoire humaine : notre capacité à nous souvenir des événements est plus précise après avoir vécu des émotions négatives.

Les chercheurs ont mené des expériences avec des participants qui ont visionné des images provoquant des réponses émotionnelles négatives et neutres. Ils ont constaté que les souvenirs consécutifs à des expériences négatives étaient rappelés avec plus de précision que ceux qui les précédaient.

Ces informations sont cruciales pour comprendre les témoignages oculaires, traiter le SSPT et lutter contre le déclin de la mémoire dans des troubles comme la maladie d’Alzheimer.

Faits marquants:

Les événements négatifs conduisent à un meilleur souvenir des événements neutres ultérieurs, mais pas des événements précédents. Ce modèle de mémoire a des implications pour les témoignages oculaires, suggérant un souvenir plus précis des événements après un incident traumatisant. Les résultats pourraient aider à développer des thérapies cognitives pour le SSPT et à lutter contre le déclin de la mémoire associé à la maladie d’Alzheimer.

Source: Institut Beckman

À mi-chemin d’un véritable podcast sur la criminalité, un banlieusard matinal secoue le volant pour éviter de peu une collision. Lorsqu’il discute du podcast avec un collègue plus tard dans la journée, le conducteur peut facilement se souvenir des détails de la seconde moitié de l’épisode mais ne conserve qu’un souvenir flou de la façon dont il a commencé.

Une nouvelle étude menée par des psychologues du Beckman Institute for Advanced Science and Technology suggère que nous nous souvenons plus clairement des moments qui suivent immédiatement un épisode pénible que des moments qui l’ont précédé.

Clarifier la relation entre le traumatisme et la mémoire peut améliorer la façon dont nous évaluons les témoignages oculaires, éclairer les thérapies pour traiter le SSPT et aider les cliniciens à combattre le déclin de la mémoire dans les troubles cérébraux comme la maladie d’Alzheimer.

Jusqu’à présent, il existe peu de preuves pour expliquer l’impact des émotions négatives sur le moment : notre capacité à situer une séquence de souvenirs le long d’une ligne temporelle. Crédit : Actualités des neurosciences

Cette étude paraît dans la revue Cognition et émotion.

“C’est une découverte claire, et elle ouvre une dimension entièrement nouvelle pour comprendre les impacts des émotions sur la mémoire”, a déclaré l’auteur principal Paul Bogdan, titulaire d’un doctorat. des recherches menées à l’Université de l’Illinois à Urbana-Champaign ont constitué la base de cette étude.

Les recherches de Bogdan ont été menées au sein du Dolcos Lab dirigé par les professeurs de psychologie Florin Dolcos et Sanda Dolcos. Depuis plus de 15 ans, les Dolcos étudient la relation entre la santé mentale et la mémoire, en particulier les souvenirs indésirables qui s’immiscent dans notre vie quotidienne, dégradant la santé mentale et aggravant l’anxiété, la dépression et le SSPT.

Le résultat de leurs recherches est un système de sécurité émotionnelle, conçu avec des thérapies cognitives qui protègent la sécurité émotionnelle et préservent la concentration face aux souvenirs gênants.

Selon les chercheurs, l’étude des souvenirs traumatiques est délicate, car notre cerveau a tendance à éditer automatiquement les expériences négatives. Les grandes idées l’emportent sur les détails, les caractéristiques périphériques cèdent la place aux idées centrales et les moments spécifiques sont coupés de leur contexte : le où, le quand et le « quoi d’autre », a déclaré Florin Dolcos.

Jusqu’à présent, il existe peu de preuves pour expliquer l’impact des émotions négatives sur le moment : notre capacité à situer une séquence de souvenirs le long d’une ligne temporelle.

« Supposons que votre partenaire vous insulte de manière inattendue au milieu d’une discussion par ailleurs neutre. Plus tard, lorsque vous tenterez de donner un sens à la rencontre…, vous souviendrez-vous plus précisément de ce qui s’est passé avant ou après l’insulte ? » dit Bogdan. “Les recherches existantes ne nous donnent pas de réponse claire.”

Mais les nouvelles recherches de Bogdan pourraient le faire. Son équipe a orchestré deux expériences identiques : une première étude auprès de 72 participants pour cerner leurs procédures et prédictions, et une étude de réplication auprès de 150 participants pour confirmer les résultats.

Tout d’abord, les participants ont visionné une série d’images simulant une série de souvenirs. La moitié des images ont suscité des réactions émotionnelles négatives et l’autre moitié étaient neutres sur le plan émotionnel.

Pour contextualiser les images – et les rendre plus proches de la mémoire – les participants ont été invités à s’imaginer en privé voyageant parmi les lieux photographiés et à créer un arc d’histoire créatif pour les relier ensemble. Cela « a favorisé le sentiment que les paires d’images séquentielles sont liées de manière significative », ont écrit les chercheurs.

Une heure plus tard, les participants ont visionné des paires d’images de la série. Pour chaque paire, il leur a été demandé si la deuxième image s’était produite immédiatement avant ou immédiatement après la première. (Ils se sont également vu proposer l’option « ni l’un ni l’autre » et pouvaient indiquer s’ils ne se souvenaient pas de la commande.)

Les résultats étaient cohérents dans les deux études. La capacité des participants à placer avec précision la deuxième image s’est améliorée lorsque les souvenirs négatifs se sont produits avant les souvenirs neutres sur la chronologie. Si les participants voyaient d’abord une image négative, ils réussissaient mieux à se souvenir des images neutres qui la suivaient ; à l’inverse, si l’on montrait d’abord aux participants une image neutre, ils pourraient placer de manière plus cohérente les images négatives qui les ont précédées.

En d’autres termes, la mémoire passe du négatif au neutre.

« Ainsi, nos résultats suggèrent que si l’on est insulté au cours d’une conversation, il est préférable de récupérer ce qui a été dit immédiatement après plutôt que ce qui a été dit immédiatement avant », a déclaré Bogdan.

Ce n’est pas intuitif, disent les chercheurs.

“Vous pourriez imaginer que les humains ont évolué pour avoir une bonne mémoire de ce qui a conduit à des choses négatives”, a déclaré Bogdan. « Si vous étiez mordu par un serpent, quelle chose téméraire faisiez-vous auparavant ? »

Une explication est que les pics émotionnels négatifs (par exemple, suite à une morsure de serpent) provoquent un regain de concentration et de vigilance, indiquant à notre cerveau de prendre des notes exhaustives sur ce qui se passe ensuite et de les conserver pour une utilisation future.

Mais le prélude au traumatisme emploie un preneur de notes beaucoup moins diligent. Cela jette un regard douteux sur des scénarios comme les témoignages, où les détails contextuels sont primordiaux.

“Sachant que les gens sont plus susceptibles de manquer des détails menant à quelque chose de négatif qui s’est produit, nous pouvons être plus prudents à l’égard des déclarations liées aux événements qui ont conduit à un crime, par rapport aux souvenirs de ce qui s’est passé après, dont nous savons qu’ils seront plus précis.” » a déclaré Florin Dolcos.

Aussi pertinents dans une clinique que dans une salle d’audience, ces résultats aident à clarifier les mécanismes à l’origine du SSPT, où une activité objectivement neutre peut déclencher une poussée involontaire d’émotions négatives.

“Par exemple, un ancien combattant entendant un bruit fort et en déduisant que son bâtiment va bientôt s’effondrer à cause d’une explosion”, a déclaré Florin Dolcos.

« Cela se produit parce qu’il y a une rupture entre le souvenir de l’expérience traumatique et son contexte d’origine : le quoi se détache du où et du quand. »

Reprendre le contrôle des souvenirs traumatisants nécessite donc de les rattacher à leur contexte – leur lieu et leur époque d’origine. Les chercheurs espèrent intégrer cette stratégie dans les thérapies cognitives destinées aux personnes atteintes du SSPT.

En plus d’atténuer le tourbillon de souvenirs négatifs, une autre voie thérapeutique pourrait consister à utiliser des émotions positives pour reconstruire des souvenirs plus solides et plus précis pour ceux qui en ont besoin, selon Sanda Dolcos.

“À mesure que les gens vieillissent, les problèmes de mémoire deviennent plus graves, en particulier dans des conditions comme la maladie d’Alzheimer”, a-t-elle déclaré. « C’est la mémoire du contexte qui en souffre le plus. Si nous savons exactement ce qui se passe, nous pouvons élaborer des stratégies futures pour mieux coder les informations qui nous aideront à aider les autres dans ces conditions.

À propos de cette actualité sur la recherche sur le SSPT et la mémoire

Auteur: Jenna Kurtzweil

Image: L’image est créditée à Neuroscience News

Recherche originale : Accès libre.

“Dissociations émotionnelles dans les associations temporelles : effets opposés de l’excitation sur la mémoire pour les détails entourant les événements désagréables» de Paul Bogdan et al. Cognition et émotion

Abstrait

Dissociations émotionnelles dans les associations temporelles : effets opposés de l’excitation sur la mémoire pour les détails entourant les événements désagréables

Les recherches ciblant l’impact de l’émotion sur la mémoire relationnelle épisodique se sont largement concentrées sur les aspects spatiaux, mais on en sait moins sur l’impact de l’émotion sur la mémoire pour les associations temporelles d’un événement. La présente recherche a étudié ce sujet. Les participants ont visionné une série d’images négatives et neutres entrecoupées avec des instructions pour créer des histoires reliant les images successives.

Plus tard, les participants ont effectué un test de mémoire surprise, qui mesurait les associations temporelles entre des paires d’images consécutives, une image étant négative et l’autre neutre. Les analyses se sont concentrées sur la manière dont l’ordre des images négatives et neutres lors du codage influençait la précision de la récupération.

Résultats convergents d’une étude de découverte (N= 72) et étude de réplication pré-enregistrée (N= 150) a révélé un effet « favorisant » de l’émotion dans le codage de la mémoire temporelle : les participants ont codé plus fortement les associations entre les stimuli négatifs et les stimuli neutres ultérieurs que les associations entre les stimuli négatifs et les stimuli neutres précédents.

Cette découverte peut refléter un nouveau compromis concernant les effets de l’émotion sur la mémoire et est pertinente pour comprendre les troubles affectifs, car les principaux symptômes cliniques peuvent être conceptualisés comme une récupération inadaptée de la mémoire de détails temporels.