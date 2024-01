Impact des pères vieillissants : la génétique des spermatozoïdes altérée par l’âge augmente le risque d’autisme

Résumé: Une étude révèle que le vieillissement chez les souris mâles entraîne des modifications des microARN du sperme (miARN) qui pourraient influencer le développement de la progéniture. L’équipe de recherche a mené une analyse détaillée du sperme de souris jeunes et plus âgées, révélant des altérations significatives liées à l’âge dans les miARN, dont certains régulent le système nerveux et les gènes liés aux troubles du spectre autistique.

Ces résultats mettent en évidence la compréhension croissante de l’impact de l’âge paternel sur la progéniture, en particulier dans le contexte des troubles du développement neurologique. Cette étude souligne l’importance de prendre en compte les facteurs paternels dans la santé reproductive et la prévention des maladies pour les générations futures.

Faits marquants:

L’étude a identifié des changements importants liés à l’âge dans les microARN des spermatozoïdes chez la souris, qui pourraient être transférés aux œufs fécondés et avoir un impact sur le développement de la progéniture. Il a été découvert que des microARN modifiés régulaient les gènes liés au système nerveux et aux troubles du spectre autistique. Cette recherche contribue à une meilleure compréhension de la manière dont le vieillissement paternel peut influencer la santé et le développement de la progéniture, notamment en ce qui concerne les troubles neurodéveloppementaux.

Source: Université du Tohoku

Une étude récente a rapporté que les modifications des microARN du sperme de souris provoquées par le vieillissement peuvent affecter la croissance et le développement de la progéniture. Cette découverte s’ajoute à la littérature croissante sur les effets du vieillissement paternel sur la progéniture.

Les détails de l’étude ont été publiés dans la revue Rapports scientifiques le 7 décembre 2023.

Des études épidémiologiques récentes ont démontré que le vieillissement paternel exerce une influence plus importante sur le risque accru de troubles du développement neurologique tels que les troubles du spectre autistique. Crédit : Actualités des neurosciences

Les mariages et les grossesses plus tard dans la vie deviennent de plus en plus la norme. Si les impacts de l’âge maternel sur la progéniture, comme un risque plus élevé de fausse couche et de syndrome de Down, sont largement compris, les impacts du côté paternel le sont moins.

Pourtant, cela est en train de changer. Des études épidémiologiques récentes ont démontré que le vieillissement paternel exerce une influence plus importante sur le risque accru de troubles du développement neurologique tels que les troubles du spectre autistique.

Une équipe de recherche dirigée par le professeur Noriko Osumi du Département de neurosciences du développement de la Faculté de médecine de l’Université de Tohoku a précédemment révélé que les facteurs épigénétiques, notamment les modifications des histones dans la spermatogenèse et la méthylation de l’ADN dans le sperme de souris, subissent des changements avec l’âge. Ces modifications pourraient entraîner des effets transgénérationnels.

Cependant, l’impact du vieillissement paternel sur les microARN (miARN), petites molécules d’ARN non codantes qui jouent un rôle crucial dans la régulation de l’expression des gènes, reste sous-exploré.

Pour remédier à cela, la même équipe de recherche a mené une analyse complète des variations liées à l’âge des microARN dans le sperme de souris. Ils ont comparé les microARN présents dans le sperme de souris âgées de 3, 12 et 20 mois et ont identifié les microARN dont la quantité avait changé.

Les chercheurs ont découvert des différences significatives liées à l’âge dans les microARN. Certains changements concernaient les microARN responsables de la régulation du système nerveux et des gènes liés aux troubles du spectre autistique, et ces microARN modifiés comprenaient ceux transférés aux œufs fécondés.

“Notre étude révèle l’association potentielle entre l’altération des microARN du sperme causée par le vieillissement paternel, soulignant l’importance d’étudier l’impact des microARN du sperme sur la progéniture, un aspect qui a été relativement négligé dans les recherches précédentes”, déclare Osumi.

L’on s’attend à ce qu’une exploration plus approfondie des facteurs épigénétiques, en particulier des microARN, contribuera non seulement à élucider les mécanismes pathogènes à l’origine des troubles du développement neurologique, mais offrira également un aperçu de la promotion de la santé et de la prévention des maladies des générations successives.

Osumi souligne que leur étude élargit le champ lorsqu’il s’agit d’explorer le lien entre l’âge paternel et les complications potentielles pour la santé des enfants. « Bien que les changements liés à l’âge dans les ovocytes soient bien documentés, l’accent s’est principalement concentré sur la fertilité des spermatozoïdes. Reconnaître la myriade de transformations épigénétiques associées au vieillissement des spermatozoïdes, comme en témoignent les microARN examinés dans cette étude, devient impératif.

Les résultats gagnent également en pertinence dans le contexte du taux de natalité en baisse rapide au Japon, ce qui nécessite d’intégrer la perspective des facteurs liés au sperme dans l’avancement de la médecine reproductive.

À propos de cette actualité sur la recherche sur le vieillissement, la génétique et le neurodéveloppement

Auteur: Noriko Osumi

Image: L’image est créditée à Neuroscience News

“Étude de l’impact du vieillissement paternel sur les profils de miARN des spermatozoïdes murins et de leur lien potentiel avec les troubles du spectre autistique» par Noriko Osumi et al. Rapports scientifiques

Abstrait

Étude de l’impact du vieillissement paternel sur les profils de miARN des spermatozoïdes murins et de leur lien potentiel avec les troubles du spectre autistique

Le vieillissement paternel a toujours été associé à un risque accru de troubles du développement neurologique, notamment de troubles du spectre autistique (TSA), chez la progéniture. Des preuves récentes ont mis en évidence l’implication de facteurs épigénétiques.

Dans cette étude, nous avions pour objectif d’étudier les altérations liées à l’âge dans les profils de microARN (miARN) du sperme de souris et d’analyser les gènes cibles régulés par des miARN différentiellement exprimés (DEmiARN).

Des analyses par puces à ADN ont été réalisées sur des échantillons de sperme de souris à différents âges : 3 mois (3 M), plus de 12 M et au-delà de 20 M. Nous avons identifié 26 miARN avec une expression différentielle entre les souris de 3 et 20 M, 34 miARN entre les 12 et 20 M. Souris 20 M et 2 miARN entre les souris 3 et 12 M.

Les gènes cibles régulés par ces miARN étaient significativement associés aux voies de l’apoptose/ferroptose et au système nerveux.

Nous avons révélé des altérations des profils de miARN des spermatozoïdes dues au vieillissement et suggérons que les gènes cibles régulés par ces DEmiARN sont associés à l’apoptose et au système nerveux, ce qui implique un lien potentiel entre le vieillissement paternel et un risque accru de troubles du développement neurologique tels que les TSA.

Les changements observés liés à l’âge dans les profils de miARN des spermatozoïdes peuvent potentiellement avoir un impact sur la qualité du sperme et, par conséquent, affecter le développement de la progéniture.