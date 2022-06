Impact des jeux en ligne en France et au Canada

Le secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne est économiquement important. On peut considérer qu’il est globalement plus bénéfique que nuisible à l’économie, même s’il ne faut jamais éluder l’addiction, qui appelle à des réponses fermes de la part de l’État et des établissements.

Quand le casino en ligne se connecte au casino terrestre

Les casinos terrestres génèrent déjà des bénéfices importants, en développant une industrie du tourisme local, de meilleures opportunités d’emploi, des recettes plus élevées pour les communes et le marché secondaire environnant.

Il est maintenant possible de joueur en ligne, grâce au Casino en direct, qui permet de se connecter face à un croupier, sans payer les frais de déplacement !

Entraînant à sa suite plusieurs millions de joueurs, il génère des chiffres d’affaires considérables et finance des dizaines de milliers d’emplois, directs et indirects, grâce à l’économie numérique.

L’impact de la Covid sur le secteur des jeux

En 2021, le chiffre d’affaires du secteur a progressé de 7% par rapport à 2020 et atteint 10,7 milliards d’euros.

Il n’y a pas que les jeux sur internet (paris sportifs et hippiques, poker proposé par 15 opérateurs). Les offres de La Française des jeux et du PMU sont vendues dans des points de vente physiques. Au moins 235 hippodromes, 202 casinos sont actifs entre les mains de 4 groupes « leaders ». Notons encore l’existence de 7 clubs de jeux parisiens.

Les paris en ligne sportifs, hippiques et le poker avaient réalisé des « performances historiques » en 2020, faisant bondir de 22% le chiffre d’affaires annuel du secteur des jeux en ligne à 1,74 milliard d’euros (ANJ).

Un marché qui ne connaît pas la crise

Les mises engagées en 2020 sur les compétitions sportives ont atteint 5,3 milliards d’euros, soit « le montant de mises le plus élevé généré sur une année depuis l’ouverture à la concurrence en 2010″.

La population de parieurs sportifs continue d’augmenter avec plus d’un million de joueurs supplémentaires par rapport à 2019. Ils sont désormais 4,4 millions.

Le poker en ligne remporte la mise avec un chiffre d’affaires qui s’envole à 446 millions d’euros (+ 64%). « Le pic d’activité doit beaucoup à l’impact des mesures de confinement ».

Une source constante de recettes fiscales

Les jeux d’argent sont à l’origine de 4,7 milliards d’euros de recettes fiscales annuelles pour l’ensemble des administrations publiques.

Les jeux en ligne rapportent ainsi 1,4 milliard d’euros par an à l’État et la Française des jeux et les quelque 202 casinos français assurent quant à eux 3,3 milliards d’euros de recettes.

SOS addictions

La recherche de nouvelles recettes fiscales a conduit à l’extension du parc de machines à sous, développant l’addiction aux jeux d’argent au cours des années 1990. Les premiers praticiens spécialistes de l’addiction aux jeux d’argent ont commencé à tirer la sonnette d’alarme à la fin des années 1990. C’est alors amorcé le processus d’émergence des conséquences négatives associées à la pratique des jeux d’argent comme problème public en France. Armelle Achour, la fondatrice de l’association SOS joueurs, déclarait que les deux tiers des demandes d’aides concernaient ces machines.

L’addiction aux jeux d’argent touche principalement les joueurs qui ont le moins les moyens financiers et elle renforce les inégalités économiques de départ, qui sont souvent la raison de l’acte de jeu, perçu par les joueurs comme une « voie alternative d’enrichissement ». Les organismes doivent donc renforcer leurs politiques responsables et la prévention des excès en la matière.

L’industrie des jeux crée de nombreux bénéficiaires, dont les collectivités locales, parmi lesquelles certaines semblent de plus en plus dépendantes des recettes fiscales émanant des casinos.

L’explosion des jeux au Canada

Grâce à plusieurs millions de joueurs, le marché du jeu génère des chiffres d’affaires considérables (37 milliards) et finance des dizaines de milliers d’emplois, directs et indirects.

Parmi les jeux, les machines à sous mobiles au Canada sont les jeux les plus populaires dans le pays, à l’instar du blackjack.

Le succès des sites de jeux en ligne profite même aux casinos terrestres.

Grâce à l’apparition de la 5G au Canada, il est désormais possible de jouer d’une façon fluide. Cela contribue à augmenter le nombre de joueurs dans le pays. À part cela, la progression de la VR (réalité virtuelle) offre la possibilité aux joueurs de profiter de sensations uniques.

La révolution majeure du secteur découle du système blockchain, pour le BTC et les autres crypto-monnaies. De plus en plus répandues, jusqu’à une récente inflexion des marchés, elles permettent aux joueurs de profiter d’une option de paiement sûre, fiable, sécurisée et offrant une confidentialité totale.

La dynamique de l’économie numérique

L’industrie des jeux, en France comme au Canada, bonifie sa participation à l’économie globale des pays développés, à condition d’un encadrement plus réglementé et soucieux des plus vulnérables, par le jeu responsable.

On observe des phénomènes similaires dans des pays en voie de développement, notamment grâce au fantastique incubateur d’économie numérique qu’il représente, là où les ressources manquaient.