Impact des frais record de Tottenham pour Beth England

Affamé de temps de jeu à Chelsea au cours des deux dernières saisons, l’attaquant Bethany England est finalement passé à des pâturages plus verts – ou du moins, des pâturages qui devraient offrir plus de temps de jeu, signant pour Tottenham Hotspur dans un mouvement à succès mercredi.

Une menace de but constante au cours de son passage dans la Super League féminine, l’Angleterre devrait aider les Spurs avec leur repêchage de buts, et les Spurs comptent sur cela avec les frais qu’ils paient pour sa signature. En effet, d’après le match masculin, nous savons que les attaquants ont tendance à commander de plus grosses sommes d’argent, mais ce qui est si remarquable à propos du déménagement hivernal, c’est le montant record des frais de transfert payés par les Spurs pour le joueur de 28 ans.

Bien qu’il reste un mystère général sur les frais et les salaires dans le jeu féminin, avec une marge d’erreur importante lorsque les chiffres sont rapportés, nous savons que Chelsea a reçu quelque part sur le marché 250 000 £ pour la vente, ce qui en fait l’un des les transferts les plus chers du football féminin et les plus importants jamais réalisés au sein de la WSL.

Pour le contexte, la milieu de terrain anglaise, Keira Walsh, serait la signature la plus chère du football féminin, avec son déménagement à Barcelone l’été dernier empochant Manchester City environ 400 000 £.

Au fur et à mesure que le jeu se développe, il ne devrait pas être surprenant de voir des chiffres de plus en plus grands faire les gros titres, mais il y a seulement sept ans et demi, Chelsea aurait établi un nouveau record de transfert britannique pour Fran Kirby – à un coût d’un cinquième seulement des honoraires de l’Angleterre. Bien que les sommes aient été contestées par les Bleus, les rapports suggéraient que le milieu de terrain déménagé pour entre 40 000 £ et 60 000 £.

Beth England a été dévoilé mercredi en tant que nouvelle signature de Tottenham Hotspurs, et le transfert a été effectué à un prix record pour un transfert au sein de la Super League féminine. Tottenham Hotspur FC via Getty Images

Bien que le jeu ait fait des pas de géant à cette époque avec le professionnalisme désormais la norme obligatoire dans la WSL anglaise, il est choquant à quel point les chiffres sont devenus accélérés – et pour les équipes au sommet du jeu européen, cela augmente à nouveau la question de la durabilité.

Bien que nous ne soyons peut-être pas sur le point de voir une joueuse gagner 75 millions de dollars par an, comme Cristiano Ronaldo aurait ramené d’Al Nassr, on s’inquiète de plus en plus de la façon dont certains clubs de longue date pourraient être exclus du jeu en évolution. . Il affirme en outre la nécessité pour les équipes féminines de faire appel à la richesse accumulée de leurs équipes mères du côté masculin, les accords de parrainage et de revenus dans le football féminin augmentant mais ne permettant pas encore à la plupart de se dépenser en tant qu’équipes comme Chelsea et Barcelone. avoir.

Bien que les Spurs ne soient pas une superpuissance traditionnelle dans le football féminin – ils n’ont été promus à la WSL qu’avant la saison 2019-20, deux ans seulement après avoir été promus du troisième niveau – le club a clairement de grandes ambitions, même s’ils ‘ ai eu une course difficile jusqu’à présent cette saison.

Un problème de marquer des buts tout au long de la saison a tourmenté les Lilywhites mais, loin de simplement ne pas avoir de buteur naturel dans leurs rangs, l’équipe a parfois échoué à ressembler à une entité créative. Les Spurs continuent de travailler au milieu de terrain avec Kit Graham toujours sur le chemin du retour d’une blessure au LCA subie à la fin de 2021. Graham n’est pas la seule absente à long terme de l’équipe, mais son absence est peut-être la plus palpable cette saison. Pour que l’Angleterre prospère dans son nouveau club, elle aura besoin des services de ses coéquipiers, et cela a été l’un des plus grands échecs de l’équipe des Spurs jusqu’à présent cette campagne.

Pourtant, même si les Spurs – actuellement huitièmes de la WSL avec seulement trois victoires sur neuf jusqu’à présent cette saison – peuvent trouver leur mojo, ce sera une tâche gargantuesque d’essayer de briser le top trois cimenté qui persiste dans la WSL. La dernière fois qu’une équipe qui ne s’appelait pas Arsenal, Chelsea ou Manchester City a terminé dans le top trois, c’était en 2014, lorsque Liverpool a décroché le titre de manière spectaculaire le dernier jour de la saison. Au-delà de cela, aucune équipe en dehors de ces trois équipes n’a remporté la FA Cup depuis 2011, lorsque Birmingham City a battu Chelsea aux tirs au but. Et, bien sûr, aucune équipe loin des trois premiers n’a jamais remporté la coupe de la ligue en dehors d’Arsenal, Chelsea ou City.

Pourtant, il pourrait encore y avoir une nouvelle équipe représentant la WSL dans le football européen la saison prochaine – Manchester United, malgré tous ses problèmes dans le passé, semble le plus susceptible de perturber le triumvirat traditionnel de la WSL, en partie grâce aux ressources et au soutien croissants derrière le scènes. Mais alors que l’argent dépensé continue d’augmenter, la question de savoir combien de temps il nous reste jusqu’à ce que le jeu féminin reflète complètement celui des hommes pèse lourd.

En effet, le transfert record de l’Angleterre aux Spurs montre la croissance du jeu féminin, mais il nous pousse également plus loin dans un monde où les clubs les plus riches du jeu masculin sont les mêmes que ceux que nous trottons lorsque nous parlons de proéminence et de pedigree européen du côté féminin. .