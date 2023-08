Impact de la tempête post-tropicale Hilary au Canada

Les restes de Hilary, la première tempête tropicale à frapper le sud de la Californie en 84 ans, se dirigent vers le nord et devraient toucher la région de l’ouest du Canada cette semaine.

« Il va se déplacer vers le nord et entraîner des pluies importantes dans le sud de l’Alberta et dans certaines parties de la Saskatchewan, et même dans le centre du Manitoba », a déclaré lundi Kelsey McEwen, météorologue en chef de CTV Your Morning.

La Colombie-Britannique verra probablement « un peu de pluie », probablement sur la côte, a-t-elle déclaré.

Selon le suivi météorologique d’Environnement Canada, des averses sont probables tout au long de lundi pour le sud de l’Alberta s’étendant aussi loin au nord que Red Deer.

La partie centrale de la Saskatchewan devrait recevoir de la pluie jusqu’à jeudi, avec un risque d’orages mardi matin avec une quantité moyenne de précipitations comprise entre 5 et 10 mm.

Les régions du sud-est de la Colombie-Britannique devraient également s’attendre à des averses entre aujourd’hui et mercredi.

Kamloops et Kelowna, qui ont récemment été couvertes de fumée provenant d’incendies de forêt, devraient recevoir de la pluie légère à partir de ce soir. Les régions légèrement au nord comme Quesnel et Williams Lake risquent des orages à partir de mardi après-midi.

McEwen a déclaré que les impacts de la tempête se feront sentir jusqu’à mardi soir dans certaines des zones touchées.

Hilary a touché terre pour la première fois dimanche dans la péninsule aride de Basse-Californie, où une personne s’est noyée. Ensuite, il a inondé certaines régions du sud des États-Unis comme Palm Springs, car il a chuté de plus de la moitié d’une année moyenne de pluie dimanche soir.

Le National Hurricane Center de Miami a rétrogradé Hilary au rang de cyclone post-tropical lors de son avis de lundi, mais a tout de même averti que des inondations « potentiellement mortelles » devraient être attendues dans certaines parties des États-Unis jusqu’à mardi.

Les avis de pluie au Canada surviennent à un moment où la qualité de l’air s’effondre en raison de vastes incendies de forêt dans la région de l’Ouest.

Lundi après-midi, le gouvernement du Canada avait des alertes météorologiques actives pour les communautés du sud de la Colombie-Britannique, du sud-ouest et du nord de l’Alberta, du nord de la Saskatchewan et des Territoires du Nord-Ouest, car la concentration de fumée des feux de forêt entraîne une mauvaise qualité de l’air et une visibilité réduite.

« Les personnes atteintes de maladies pulmonaires (comme l’asthme) ou de maladies cardiaques, les personnes âgées, les enfants, les femmes enceintes et les personnes qui travaillent à l’extérieur sont plus à risque de subir des effets sur la santé causés par la fumée des feux de forêt », lit-on dans l’un des bulletins météorologiques spéciaux.

À 15 h 20 HE, la qualité de l’air au Canada se classait au troisième rang mondial dans le cadre du projet World Air Quality Index, une carte à but non lucratif axée sur les données surveillant la pollution de l’air dans 130 pays basée à Pékin, en Chine.