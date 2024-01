Impact de la South Side Entertainment Patrol

L’IMPACT ET L’AVENIR DE CE PROGRAMME. DU CÔTÉ SUD, LA POLICE DE PITTSBURGH ET LES PROPRIÉTAIRES D’ENTREPRISE SE DITENT QU’ILS SONT DÉTERMINÉS À CHAUSSER LES CRIMES VIOLENTS HORS DU QUARTIER. Et ceux qui descendent ici pour participer à un comportement indiscipliné, un comportement violent, un comportement criminel. VOUS N’ÊTES PAS LA BIENVENUE. ET EN CELA, NOUS VOUS MONTRONS QUE VOUS N’ÊTES PAS LES BIENVENUS EN APPLICATION DES LOIS TELLES QUE ÉCRITES POUR CEUX QUI AGISSENT EN DEHORS DE CE QUE LA COMMUNAUTÉ ATTEND QUE NOS OFFICIERS CONNAISSENT NOS INTERVENANTS, LES OFFICIERS CONNAISSENT NOS PROPRIÉTAIRES D’ENTREPRISE, NOS PROPRIÉTAIRES D’ENTREPRISE CONNAISSENT NOS OFFICIERS D’une manière qu’ils n’avaient pas eu dans le passé. DEPUIS L’ÉTÉ DE PITTSBURGH, LA POLICE RAPPORTE QUE LA PATROUILLE DE DIVERTISSEMENT DU SUD A PROCÉDÉ 95 ARRESTATIONS, CONFIQUÉ 18 ARMES, EFFECTUÉ PLUS DE 200 CONTROLES CIRCULAIRES ET AVAIT ÉMIS PLUS DE 1 000 CITATIONS. C’EST UNE COLLABORATION AVEC DES DIRIGEANTS COMMUNAUTAIRES, DES RÉSIDENTS ET DES PROPRIÉTAIRES D’ENTREPRISES. LES GROUPES ONT ÉTÉ FORCÉS À PRENDRE DES MESURES PROACTIVES EN RAISON DES COMBATS, DES COMPORTEMENTS, DES TIRURES ET DU VANDALISME AU COURS DE PLUSIEURS DERNIÈRES ANNÉES. Là, tu sais, y a-t-il des combats ici ? Est-ce que ça se passe ici ? Y a-t-il, vous savez, une activité illégale devant ce magasin de vente au détail ici ? Nous pourrons alors communiquer avec la zone trois au commandant. LA POLICE DIT ÉGALEMENT QU’ELLE EST EN MESURE DE DONNER DU PERSONNEL À LA PATROUILLE DE DIVERTISSEMENT DU CÔTÉ SUD SANS ÉLOIGNER DES OFFICIERS IMPORTANTS DES AUTRES ZONES DU C

South Side Entertainment Patrol cherche à chasser la culture du crime violent du quartier Mise à jour : 19 h 08 HNE, le 16 janvier 2024 Les propriétaires d'entreprises et la police de Pittsburgh affirment que le quartier de South Side ne devrait pas être pris en otage par la culture de la criminalité violente qui s'est considérablement développée au cours des dernières années. Les réunions fréquentes entre la police, les propriétaires d'entreprises, les organisations communautaires et les résidents individuels se sont transformées en une collaboration en réseau pour réagir de manière agressive et dissuader les activités criminelles. "Ceux qui viennent ici pour participer à un comportement indiscipliné, violent ou criminel, vous n'êtes pas les bienvenus", a déclaré mardi le chef de la police de Pittsburgh, Larry Scirotto, lors d'un rassemblement de policiers et de propriétaires d'entreprises. "Et nous montrerons que vous n'êtes pas les bienvenus en appliquant les lois écrites pour ceux qui agissent en dehors des attentes de la communauté." La police affirme que la South Side Entertainment Patrol, devenue pleinement active en juillet, a procédé à 95 arrestations et confisqué 18 armes. , a effectué plus de 200 contrôles routiers et émis plus de 1 000 citations. La police affirme que ce ne sont pas seulement des agents qui patrouillent dans le côté sud entre jeudi et dimanche ; ce sont les propriétaires d'entreprises qui fournissent des yeux et des oreilles secrets pour aider les agents. "Nos agents connaissent nos propriétaires d'entreprise. Nos propriétaires d'entreprise connaissent nos agents comme ils ne le faisaient pas dans le passé", déclare Scirotto.