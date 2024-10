Impact de la contraception hormonale sur le risque de cancer du sein chez les porteurs de la mutation germinale BRCA1/2

Par Matthieu Stenger

Publié : 24/10/2024 11:57:00



Dernière mise à jour : 24/10/2024 11:42:15

Dans une étude rapportée dans le Journal d’oncologie cliniquePhillips et al. ont constaté que les porteurs de BRCA1—mais pas BRCA2—les mutations germinales qui utilisaient une contraception hormonale présentaient un risque accru de développer un cancer du sein.

Détails de l’étude

Les chercheurs ont utilisé les données regroupées de quatre études de cohortes prospectives incluant des femmes d’Australie, de Nouvelle-Zélande, d’Europe, du Canada et des États-Unis présentant une mutation germinale dans BRCA1 ou BRCA2 qui ont été inscrites entre décembre 1991 et août 2019. Les femmes porteuses des deux mutations ont été analysées comme BRCA1 transporteurs.

Principales conclusions

Dans l’ensemble, 53 % des 3 882 BRCA1 transporteurs et 71% des 1 509 BRCA2 les porteuses utilisaient des contraceptifs hormonaux depuis au moins 1 an, avec une utilisation cumulée médiane de 4,8 et 5,7 ans, respectivement. Un cancer du sein incident a été diagnostiqué chez 488 BRCA1 transporteurs et 191 BRCA2 porteurs sur un suivi médian de 5,9 et 5,6 ans, respectivement.

Parmi BRCA1 porteuses de mutations, aucune association significative avec le risque de cancer du sein n’a été observée pour l’utilisation actuelle ou passée de contraceptifs hormonaux pendant au moins 1 an : les rapports de risque (HR) étaient de 1,40 (intervalle de confiance à 95 % [CI] = 0,94-2,08, P. = 0,10) pour un usage courant ; 1,16 (IC à 95 % = 0,80 à 1,69, P. = 0,4) pour une utilisation antérieure de 1 à 5 ans ; 1,40 (IC à 95 % = 0,99 à 1,97, P. = 0,05) pour une utilisation antérieure de 6 à 10 ans ; et 1,27 (IC à 95 % = 0,98 à 1,63, P. = 0,07) pour une utilisation antérieure de plus de 10 ans. Cependant, toute utilisation pendant au moins 1 an était associée à un risque significativement accru de cancer du sein (HR = 1,29, IC à 95 % = 1,04-1,60, P. = 0,02). Le risque augmente significativement avec la durée cumulée d’utilisation plus longue, avec une augmentation du risque de 3 % (IC à 95 % = 1 % à 5 %, P. = 0,002) pour chaque année d’utilisation supplémentaire.

Parmi BRCA2 porteurs de mutations, ni utilisation actuelle (HR = 0,70, IC à 95 % = 0,33–1,47, P. = 0,3) ni jamais utilisation de contraceptifs hormonaux (HR = 1,07, IC à 95 % = 0,73–1,57, P. = 0,7) était associé à un risque accru de cancer du sein.

Les enquêteurs ont conclu : « Les contraceptifs hormonaux étaient associés à une augmentation [breast cancer] risque pour BRCA1 porteurs de mutations, surtout s’ils sont utilisés pendant de longues périodes. Les décisions concernant leur utilisation chez les femmes atteintes BRCA1 les mutations doivent soigneusement peser les risques et les avantages pour chaque individu.

Kelly-Anne Phillips, MD, MBBSdu Peter MacCallum Cancer Centre, Melbourne, Australie, est l’auteur correspondant du Journal d’oncologie clinique article.

Divulgation: L’étude a été soutenue par le Conseil national australien de la santé et de la recherche médicale. Institut de recherche de la Société canadienne du cancer, National Institutes of Health des États-Unis et autres. Pour obtenir des informations complètes sur les auteurs de l’étude, visitez ascopubs.org.