Impact de Jawan et Gadar 2 : Alors que Shah Rukh Khan, Sunny Deol et Akshay Kumar se félicitent chaleureusement ; les experts du commerce saluent « United Bollywood » [Exclusive]

Les mois d’août et septembre 2023 ont été historiques pour Bollywood. Gadar 2 et Jawan ont fait la joie des exploitants, des distributeurs et des fans dans tout le pays et à l’étranger. Le succès de ces deux films a dissipé la morosité qui envahissait Bollywood. Outre Gadar 2, Jawan, d’autres films comme Rocky Aur Rani Kii Prem Kahani, Dream Girl 2, OMG 2 ont également gagné beaucoup d’argent. Mais ce qui a surpris les gens, c’est la façon dont les grandes stars de Bollywood se lient. Shah Rukh KhanAamir Khan et Salman Khan ont atterri à la fête du succès de Gadar 2 pour féliciter Déol ensoleillé. Après le succès de Jawan, Akshay KumarFardeen Khan, Mahesh Bhatt et bien d’autres ont envoyé leurs meilleurs vœux à Shah Rukh Khan.

Jawan et Gadar 2 ont redonné de la bonne humeur

L’analyste commercial Taran Adarsh ​​s’est réjoui de cette atmosphère à Bollywood. Il a déclaré : « C’est une chose tellement belle. Nous avons vu de telles amitiés dans les années 1970 et 1980 à Bollywood. Ce genre d’unité entre les acteurs est une chose tellement merveilleuse. La rivalité professionnelle sera toujours là. Il peut y avoir une saine compétition mais des équations personnelles Ça devrait être bien. La vue des Khans avec Sunny était si attachante. Je veux seulement dire : « Yeh Dosti Ko Nazar Na Lage ».

Quel énorme succès !! Félicitations mon Jawan Pathaan @iamsrk ?? Nos films sont de retour et comment. https://t.co/EwRPOCR2la Akshay Kumar (@akshaykumar) 11 septembre 2023

Aap ne Dua maangi na hum sab ke liye toh kaise khaali jayegi. Bonne chance et restez en bonne santé Khiladi ! Je t’aime https://t.co/vP4s1Qvlhk Shah Rukh Khan (@iamsrk) 11 septembre 2023

Bollywood envoie une image positive après Gadar 2 et Jawan

Ce sentiment a également été repris par un autre expert commercial et analyste du box-office. Atul Mohan nous a dit : « C’est un bon signe. Quand les acteurs se réunissent comme ça, cela réduit les guerres de fans sur les réseaux sociaux. Quand les fans voient leurs idoles se féliciter, même les fans se calment. Cela renvoie une bonne image que Bollywood est une famille heureuse et unie. » Il a ajouté que dans les années 1970 et 1980, de nombreux acteurs de premier plan réalisaient des projets ensemble. Nous avons vu beaucoup de stars multi-stars dans l’industrie. Mais les choses ont changé après les années 1990, à mesure que le système stellaire se renforçait.

Mohan ajoute : « Dans les années 90, les acteurs sont devenus quelque peu incertains. Les producteurs sont également restés à l’écart des multi-stars en raison de problèmes de budget, des cachets élevés des stars et du fait que les cinéastes eux-mêmes pouvaient justifier les talents de deux grandes stars dans un film. Mais cela évolue lentement maintenant avec Rohit Shetty, Aditya Chopra et d’autres qui créent des univers. »

Il a déclaré que le public aimait surtout voir deux grandes stars sur celluloïd pour le prix d’un seul billet. Gadar 2 avec Sunny Deol et Ameesha Patel a gagné plus de Rs 500 crores. La vedette de Shah Rukh Khan, Jawan, a déjà franchi Rs 500 crores GBOC en cinq jours fixes.