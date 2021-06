Selon le journal australien, les diables ont été introduits sur la petite île au large de la côte est de la Tasmanie en 2012 en tant que « population assurée » en raison des craintes qu’une maladie tumorale faciale faisant rage ne fasse complètement disparaître les créatures de la taille d’un raton laveur.

L’arrivée des plus grands marsupiaux carnivores survivants du monde a eu un impact terrible sur la colonie d’oiseaux de l’île, alors que le groupe initial de 28 diables sur Maria est passé à 100 en quelques années seulement.

Le groupe de conservation BirdLife Tasmania a déclaré qu’en 2010-2011, il y avait environ 3 000 couples reproducteurs de petits pingouins, la plus petite espèce de pingouins de la Terre originaire d’Australie et de Nouvelle-Zélande, vivant sur l’île du parc national.

Les responsables du parc « est sorti il ​​y a 18 mois et n’a trouvé aucun pingouin nichant dans aucune des colonies de manchots précédemment connues sur l’île », a déclaré le responsable du groupe, Eric Whoehler.

« Ainsi, les diables ont anéanti les pingouins. C’est à 100 % », Whoehler a déclaré, ajoutant que les oies de Maria’s Cape Barren et les poules indigènes ont également souffert des carnivores.

Whoehler a déclaré plus tard aux médias qu’il y a toujours « un impact catastrophique » sur une ou plusieurs espèces d’oiseaux lorsque des mammifères sont amenés sur des îles océaniques, et perdre des milliers de couples de manchots sur Maria est « un coup dur. »

Selon un article de recherche de 2020 publié dans la revue Biological Conservation, les diables de Tasmanie avaient complètement détruit la colonie d’oiseaux marins puffins à queue courte sur Maria en seulement quatre ans après leur introduction.

« En raison de leur plus grande taille et de leur capacité à creuser, les diables ont eu un impact plus important sur les puffins nicheurs que les chats ou les opossums » dit le journal.

Le magazine Science a rapporté l’année dernière que, depuis les années 1990, la maladie avait réduit la population de diables d’environ 150 000 à environ 25 000 en Tasmanie. Alors que les animaux restent en danger, une étude récente publiée dans le magazine a révélé que le taux d’infection a commencé à baisser, laissant espérer un rétablissement de la population dans son habitat naturel.

Woehler a déclaré qu’étant donné l’amélioration de la situation en Tasmanie, il est « assez difficile à justifier » la présence continue des diables sur Maria. Il a suggéré que les pingouins sont susceptibles de revenir une fois les prédateurs partis.

L’Australien a cité un porte-parole du gouvernement de Tasmanie affirmant qu’il surveillait en permanence la population du diable et que le programme Save the Tasmanian Devil « évoluer en fonction des nouvelles connaissances scientifiques et des priorités émergentes ».

« L’île Maria reste une partie importante du programme plus large du diable pour aider à restaurer et à maintenir une population de diables sauvages durable et résiliente en Tasmanie », a déclaré le porte-parole.

