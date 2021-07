imoo lance un nouveau Watch Phone Z1 adapté aux enfants

La société chinoise imoo est populaire parmi les parents avec ses vêtements intelligents conçus pour les petits enfants. En novembre, nous avons examiné le Watch Phone Z6, et maintenant la marque suit cela avec le imoo Watch Phone Z1.

La nouvelle montre offre une connectivité 4G sur 13 bandes disponibles dans le monde et propose un chat pour que les enfants puissent rester connectés et en sécurité à tout moment. Pour éviter tout problème de santé, le Watch Phone Z1 est livré avec des matériaux anti-rayonnement qui sont également agréables pour la peau, et imoo a confirmé que le portable a été certifié par TUV-Sud pour sa sécurité.

Le principal argument de vente du Watch Phone Z1 est sa caméra frontale pour les appels vidéo. Il peut également prendre des photos grâce au capteur 2MP et à l’objectif f/2.4 avec un FoV de 79 degrés. L’écran LCD TFT 1,3″ a une résolution de 240×240.







imoo Watch Phone Z1 en vert et rose

L’appareil est classé IPX8 pour sa résistance à l’eau, tandis que son corps caoutchouté lui permet de résister à de nombreux impacts. La batterie à l’intérieur est de 740 mAh et peut fonctionner jusqu’à trois jours avec une seule charge.

Le prix de l’imoo Watch Phone Z1 est fixé à 99 £/99 €/99 $/139 AUD. La première vente de l’appareil, proposé en rose ou en vert, est prévue entre le 26 juillet et le 11 août sur le site Web de l’entreprise.