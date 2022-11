Imogen Thomas se déshabille avec un soutien-gorge découpé pour fêter son anniversaire – et les fans n’arrivent pas à croire son âge

La favorite de BIG Brother, Imogen Thomas, s’est déshabillée avec un soutien-gorge découpé noir sexy pour célébrer un anniversaire marquant.

L’ancienne star de la télé-réalité a célébré son 40e anniversaire dans la tenue à bretelles coquine associée à une jupe Tom Ford.

Érotème

La star de Big Brother, Imogen Thomas, avait l’air sensationnelle alors qu’elle se déshabillait d’un soutien-gorge découpé pour célébrer son anniversaire marquant[/caption] Érotème

La star de télé-réalité a fêté ses 40 ans dans une sélection de tenues sexy[/caption]

Imogen a posé devant deux ballons indiquant son âge – et les fans ne pouvaient tout simplement pas comprendre.

Ils ont inondé sa page Instagram de commentaires après qu’Imogen ait mis en ligne une vidéo la montrant en train de faire la fête vêtue d’une robe noire en dentelle moulante avec une fente à hauteur de cuisse.

L’investisseur immobilier gallois a jailli: “Quelle belle surprise mon week-end d’anniversaire a été allumé merci à mes incroyables amis d’être venus.

Parallèlement à des scènes où elle sirotait du pétillant et soufflait des bougies sur son gâteau, une fan a commenté : « Tu n’as pas l’air d’avoir 40 ans. J’espère que tu as passé un super anniversaire .”

Un autre a écrit : “Joyeux anniversaire Imogen, content de voir que tu passes le meilleur week-end d’anniversaire ! 40 est le nouveau 30 x »

Une troisième poule a écrit : « Joyeux anniversaire à une fille sensationnelle. Tu ne vieillis jamais.. ”

La vidéo a donné un aperçu de la somptueuse maison londonienne de la star.

L’ancienne Miss Wales Imogen a conquis les cœurs en 2006 sur BB7, ce qui a stimulé sa carrière de mannequin et payé le style de vie incroyable qu’elle mène aujourd’hui.

Elle a ensuite présenté sur T4 et en 2015, elle a lancé sa propre marque de maillots de bain Chasing Summer.

En 2018, la mère de deux enfants Imogen s’est concentrée sur «se retrouver» après s’être séparée de son mari Adam Horsley.

Elle a dit en exclusivité à The Sun Online : « J’essaie juste de me retrouver. « J’essaie de me concentrer sur moi.

“Quand vous avez passé sept ans avec la même personne et que vous sortez de quelque chose comme ça, vous devez à nouveau découvrir qui vous êtes.”

Canal 4

Imogen a trouvé la gloire dans la septième saison de Big Brother[/caption] Instagram

Les fans se sont rendus sur sa page Instagram pour s’exclamer qu’ils ne pouvaient pas croire son âge après avoir publié une vidéo de fête[/caption] Érotème

Imogen a donné un aperçu de sa superbe maison londonienne lors du tournage sexy[/caption]