IMOGEN Thomas a publié un hommage sincère à sa meilleure amie Nikki Grahame à l’occasion de ce qui aurait été son 39e anniversaire.

La star de Big Brother, Nikki, est malheureusement décédée plus tôt ce mois-ci à l’âge de 38 ans à la suite d’une bataille de trente ans contre l’anorexie.

Partageant une série de photos d’eux appréciant de bons moments ensemble, Imogen a écrit: «Joyeux anniversaire mon ange.

«J’espère que vous vous amusez en sirotant des espresso martinis en chantant et en dansant à Eastside Je me sens béni de vous avoir eu comme ami et je chérirai nos souvenirs.

« Merci Que votre esprit brille pour toujours. Tu me manques et je t’aime toujours Nik.

@ imogen_thomas / Instagram

Imogen a été très bruyante pour protéger la mémoire de son amie après sa mort.

La semaine dernière, la mère de deux enfants s’est retrouvée mêlée à l’ex-de Nikki Pete Bennett après avoir partagé le dernier SMS avant sa mort.

Imogen a accusé Pete de «trahir cruellement» la mémoire de leur camarade star de Big Brother après avoir partagé son dernier SMS.

Le message, partagé avec le magazine Heat, disait: «Hey Petie, tout va bien ma fin. Ouvrir une clinique lundi, ce qui est bien. »

Getty

Mais Imogen a critiqué Pete sur Instagram, affirmant qu’elle «ne pouvait pas supporter de lire une autre histoire vendue de Pete Bennett».

Partageant une capture d’écran de l’histoire, elle a écrit: «Je ne peux plus me taire. Je ne supporte pas de lire une autre histoire vendue de Pete Bennett.

«Toi Pete, tu n’as pas honte de tes histoires sans fin sur Nikki. Vous l’avez vue une fois en un an, avez pris une photo obsédante d’elle, l’avez affichée sur Instagram contre la volonté de tout le monde en prétendant que vous l’avez aidée.

Instagram

Nikki et Imogen se sont rapprochés après avoir été ensemble sur Big Brother[/caption]

«Tu n’étais pas là pour elle. Maintenant, ce n’est pas à propos de vous – il s’agit de Nikki.

« Comment oses-tu! Veuillez permettre à sa famille et à ses amis proches de pleurer [sic.] et arrêtez simplement d’encaisser à chaque occasion.

«Vendre les derniers textes est la trahison ultime. Je suis dégoûté et je me sens pour sa famille. Suffisant. »

Pete a riposté aux accusations – affirmant qu’il «n’avait rien vendu» et que le texte faisait partie de son hommage.

Instagram @petebennettuk

Nikki – qui a joué dans Big Brother en 2006 avec Imogen et Pete – a été libérée de l’hôpital 12 heures avant sa mort, selon un rapport.

Elle a passé trois semaines à l’hôpital du comté de Dorset, à Dorchester, avant de partir le 9 avril.

a été programmé pour commencer un traitement privé «plus détendu».

Une amie de Nikki pense que la star aurait été en vie aujourd’hui si elle avait reçu le bon traitement au cours des six derniers mois.





MailOnline a révélé qu’elle était sortie de l’hôpital deux fois alors qu’elle était gravement malade, pesant à une occasion seulement trois pierres et demie.

Nikki avait été ouverte sur sa bataille contre le trouble de l’alimentation. Elle avait combattu la maladie depuis qu’elle était enfant.

Nikki a été admise pour la première fois dans un hôpital psychiatrique à 12 ans à la suite d’une tentative de suicide.