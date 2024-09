Imogen Poots et Brett Goldstein ne sont pas des âmes sœurs

Simon est secrètement – ​​mais pas subtilement – ​​amoureux de sa meilleure amie Laura, ce qui est logique car elle est jouée par une Imogen Poots vivante et attachante. Laura n’a jamais semblé penser à Simon en ces termes, ce qui est moins logique car il est joué par un Brett Goldstein doux et costaud (assez bourru, mais tellement plus doux que dans « Ted Lasso »). Je suppose qu’il pourrait y avoir un certain nombre de raisons sensées pour lesquelles elle n’a pas envisagé une romance avec le garçon de l’université qui a vraiment aimé obtient elle, mais la seule chose qui compte dans « All of You » de William Bridges est la suivante : Laura et Simon vivent à l’ère de Soul Connex, un test qui peut déterminer scientifiquement l’âme sœur d’une personne (les notes de presse du film suggèrent que cela a quelque chose à voir avec l’intrication quantique, mais le film lui-même ne s’embarrasse pas des détails).

Laura est déterminée à s’associer avec le droite Simon est tellement impatient qu’elle découvre qui est vraiment l’homme idéal qu’il accepte de payer son test et de l’accompagner à la clinique. Statistiquement parlant, ce n’est pas le pari le plus sûr, mais le cœur a sa raison que la raison ignore, et tout ça. Et bien sûr, Laura est jumelée à un type sympa nommé Lukas (Steven Cree), qui est un peu ringard mais toujours gentil avec elle ; alors que le film avance dans le temps, éliminant souvent plusieurs mois ou plus entre les scènes, Lukas se révèle même être un père merveilleux pour la fille que lui et Laura ont ensemble.

Le seul problème est que Simon ne cesse jamais de l’aimer, et Laura, même si elle est avec son âme sœur, commence à avoir l’impression de rater quelque chose d’encore plus satisfaisant que la science. Et c’est ainsi que nos meilleures amies hyper-photogéniques se lancent dans une longue et torride liaison qui dure des années et des années, une période heureuse qui est constamment éclipsée par le prétendu mal Mais encore une fois, être l’âme sœur d’une personne ne fait pas nécessairement d’elle un bon partenaire, pas plus qu’épouser un bon partenaire ne fait d’elle votre âme sœur. Tromper est cruel (surtout de la façon dont Laura le fait), mais peut-être que la vraie cruauté est d’être conditionné à penser qu’une seule personne peut répondre à tout ce que nous sommes et voulons du monde.

Si cela fait de « All of You » une sorte de propagande anti-monogamie, eh bien… le film n’est pas très précis sur les choses, mais je pense que c’est un peu plus compliqué que ça. En outre, on peut supposer sans risque que Laura et Simon rencontreraient probablement eux-mêmes des problèmes s’ils avaient la chance de construire une vie ensemble, tout comme on peut supposer sans risque que toute fiction spéculative sur des partenariats arrangés scientifiquement sera au moins une petit je suis sceptique quant à l’idée que deux personnes puissent résoudre leurs problèmes sans aucun débordement.

Quoi qu’il en soit, ce drame plaintivement convaincant – co-écrit par Bridges et Goldstein, qui ont sculpté une grande romance dans une série de tranches coupées à la main avec précision – s’intéresse beaucoup moins à juger les choix de ses personnages qu’à réfléchir à la façon dont ces choix entrent en conflit les uns avec les autres. Laura a choisi épouser Lukas, et elle choisit de rester avec lui tous les jours (que ce soit pour le bien de leur fille, par pitié envers son mari, ou pour une autre raison non spécifiée). En même temps, cependant, elle choisit aussi d’être avec Simon chaque fois que les horaires leur permettent de profiter d’un rendez-vous dans la campagne britannique ; ces escapades sont le véritable centre de sa vie amoureuse, et tout le reste n’est que en attendantCes choix sont-ils conciliables ? L’un d’eux doit-il nécessairement exclure l’autre ?

Elliptique dans le sens où il lui permet de poser des questions ouvertes sans les formuler clairement (et d’y répondre par une sorte d’omission), « All of You » est un drame relationnel inhabituel et hautement conceptuel dans la mesure où son concept semble n’avoir absolument aucun impact sur l’histoire. Le test Soul Connex, au premier plan pendant les premières minutes, est rarement mentionné à nouveau, et à aucun moment ce film ne donne l’impression d’être le genre de film qui pourrait trouver un moyen d’y revenir ; le test est plus un contexte qu’une intrigue (Bridges tisse la technologie dans le film avec une touche extrêmement légère), et contrairement à « Fingernails » ou quelque chose du genre, on n’a jamais l’impression que l’anti-testeur Simon pourrait s’y soumettre dans le troisième acte ou découvrir que les résultats de Laura étaient erronés ou quelque chose de ce genre.

Si Laura avait épousé Lucas simplement parce qu’il lui semblait être le « bon » homme pour elle, le reste de l’histoire se déroulerait exactement de la même manière. L’alchimie entre Goldstein et Poots serait toujours aussi engageante et naturelle (sympathique et renouvelable d’une manière qui convient mieux à de vieux amis qu’à de nouveaux amants), tout comme les scènes entre eux bourdonneraient toujours de l’électricité à faible intensité d’un couple qui n’a pas besoin d’essayer autant. La relation entre Lucas et sa petite amie du premier acte (Zawe Ashton) s’effondrerait toujours parce qu’elle peut dire qu’il est amoureux de Laura. Les rendez-vous pittoresques de Simon et Laura – qui semblent dominer la grande majorité de la durée du film – seraient toujours tendus mais amusants dans une mesure égale, sujets au même sexe torride, aux mêmes discussions chaleureuses et à la culpabilité brûlante. Alors pourquoi le test doit-il faire partie de cette histoire ? « All of You » serait-il moins efficace en tant que drame conventionnel sur deux amis de longue date dont le lien se développe progressivement en une liaison profondément enracinée ?

Peut-être pas, mais la vanité au cœur (ou du moins au commencer) des débuts de Bridges jette une ombre plus longue qu’il n’y paraît au vu de la rapidité avec laquelle le film s’en éloigne. Les gens veulent avoir le sentiment d’avoir fait le bon choix, ou qu’un bon choix pourrait les sauver d’une vie de choix plus incertains, et il est facile d’apprécier comment Laura et des millions d’autres Londoniens comme elle pourraient trouver du réconfort dans l’objectivité que procure une âme sœur.

Mais le fait est que le cœur est un chasseur désordonné, et un degré de certitude scientifique – aussi réconfortant que cela puisse paraître – ne sert qu’à clarifier à quel point il peut être difficile de faire obéir nos sentiments aux circonstances que nous organisons pour eux. Le test peut sembler libérer les gens du péril de leurs propres décisions, et pourtant, malgré toute sa petitesse, « All of You » pénètre suffisamment profondément dans la réalité sans concept de nos propres vies parce qu’il n’oublie jamais que nous ne pouvons peut-être pas choisir qui nous aimons, mais nous avons toujours notre mot à dire sur l’amour que nous choisissons.

Note : B-

« All of You » a été présenté en avant-première au Festival international du film de Toronto 2024. Il est actuellement à la recherche d’une distribution aux États-Unis.

