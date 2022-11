IMO et Tesco lancent un smartphone IMO Q5 à 80 £

IMO Mobile a annoncé son dernier smartphone abordable pour le marché britannique en collaboration avec le détaillant britannique Tesco. L’IMO Q5 apporte un écran LCD IPS de 5,5 pouces avec une résolution HD et un format d’image 18:9. L’arrière abrite un appareil photo principal de 13 mégapixels qui est rejoint par une unité VGA. Vous obtenez également un jeu de tir selfie 5MP qui gère le déverrouillage du visage.









IMO Q5 en bleu nuit

Il y a un chipset Unisoc SC9832E à la barre aidé par 2 Go de RAM et 16 Go de stockage qui est extensible via le slot microSD. IMO Q5 dispose d’une batterie de 2 500 mAh et démarre Android 12 hors de la boîte. Les autres fonctionnalités comprenaient un déverrouillage du visage, une radio FM









L’OMI Q5 en action

IMO Q5 est disponible dans une seule couleur bleu nuit et se vend 80 £. Le téléphone est disponible dans les magasins physiques Tesco ainsi qu’en ligne à partir d’aujourd’hui.

