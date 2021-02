Immunité juridique et actifs de l’État en garantie: les gouvernements latino-américains « tenus à rançon » par Pfizer lors des négociations sur les vaccins, selon un rapport

Un certain nombre de pays d’Amérique latine auraient fait l’objet de tactiques de négociation extrêmement agressives de la part du géant pharmaceutique américain Pfizer, qui a exigé une immunité totale contre les poursuites civiles et les actifs de l’État en guise de garantie.

Les tactiques de négociation douteuses du géant pharmaceutique ont été mises en évidence dans un nouveau rapport du Bureau of Investigative Journalism (BIJ) basé au Royaume-Uni. Des responsables de l’Argentine, ainsi que d’un autre pays d’Amérique latine non spécifié, se sont entretenus avec le point de vente, décrivant l’approche de Pfizer en matière de négociations comme «Intimidation de haut niveau» qui donnaient aux gouvernements l’impression d’être « Détenu en rançon. »

L’Argentine a été parmi les premiers pays à entamer des négociations avec l’entreprise. Les pourparlers ont commencé en juin dernier, mais ont finalement échoué car les demandes de Pfizer sont devenues de moins en moins raisonnables, a déclaré un responsable au BIJ.

Le géant pharmaceutique a fermement exigé des clauses supplémentaires qui le rendraient immunisé contre toute réclamation civile que les citoyens pourraient déposer pour les effets secondaires de la réception du vaccin Pfizer. Alors qu’un nouveau projet de loi réglementant le processus de vaccination a été adopté en octobre, la société n’était toujours pas satisfaite de son libellé, car elle n’accordait pas une immunité totale aux sociétés pharmaceutiques, mais permettait plutôt un changement de juridiction établi à l’avance dans le contrat. Pfizer a finalement demandé un « nouvelle loi » du gouvernement, le ministre de la Santé de l’époque, Gonzalez Garcia, a déclaré en décembre, décrivant les demandes comme «Plutôt inacceptable.»

« L’Argentine pourrait compenser les effets indésirables du vaccin, mais pas si Pfizer fait une erreur », a déclaré le responsable, cité par BIJ. «Par exemple, que se passerait-il si Pfizer interrompait involontairement le rhume du vaccin… et qu’un citoyen veut les poursuivre? Il ne serait pas juste pour l’Argentine de payer pour une erreur de Pfizer. »

La société a ensuite exhorté l’Argentine à souscrire une assurance internationale pour payer d’éventuelles poursuites futures contre le fabricant, et a finalement exigé qu’elle fournisse des actifs souverains non spécifiés en garantie en décembre.

«Nous avons proposé de payer des millions de doses à l’avance, nous avons accepté cette assurance internationale, mais la dernière demande était inhabituelle: Pfizer a exigé que les actifs souverains de l’Argentine fassent également partie du soutien juridique». dit le fonctionnaire.

C’était une demande extrême que je n’avais entendue que lorsque la dette extérieure devait être négociée, mais tant dans ce cas que dans celui-ci, nous l’avons immédiatement rejetée.

L’Argentine n’est pas le seul pays d’Amérique latine à avoir été confronté à ces tactiques – le Brésil a rendu public fin janvier sa condamnation de la « injurieux » négociations. Selon le ministère de la Santé du pays, Pfizer a demandé à être indemnisé des affaires civiles et a exhorté le gouvernement à créer un fonds de garantie déposé sur un compte bancaire étranger. Le Brésil a également été invité à fournir des actifs en garantie.

Approché par BIJ, Pfizer n’a pas précisé ses pratiques de négociation, insistant sur le fait qu’il «A alloué des doses aux pays à revenu faible ou intermédiaire de la tranche inférieure à un prix à but non lucratif.» La société a également refusé de commenter les négociations privées en cours.

«Pfizer et BioNTech sont fermement résolus à travailler avec les gouvernements et les autres parties prenantes concernées pour garantir un accès équitable et abordable à notre vaccin Covid-19 pour les personnes du monde entier», a déclaré le géant pharmaceutique.

