Immunisation pendant la grossesse | Gouvernement du Québec

Une dose du vaccin contre la grippe est recommandée pendant la saison de la grippe, généralement à 13 semaines ou plus de grossesse, et à chaque grossesse ultérieure. Les femmes enceintes et les bébés de moins de 6 mois présentent un risque plus élevé de complications et d’hospitalisation après la grippe. Il est donc recommandé aux femmes enceintes, aux personnes vivant sous le même toit que le bébé et aux personnes qui s’occupent de lui de se faire vacciner pour éviter de leur transmettre la grippe. Pour plus d’informations sur les vaccins contre la grippe ou pour prendre rendez-vous, visitez la page suivante Vaccination contre la grippe.