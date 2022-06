Immortel en Chine; les actions chutent

Sur le service chinois de type Twitter Weibo, le compte officiel de Diablo Immortal est interdit de publication pour « violation des lois et réglementations applicables ». On ne sait pas quelles règles le compte a enfreintes.

NetEase a refusé de commenter davantage le retard du jeu. Activision Blizzard n’était pas immédiatement disponible pour commenter lorsqu’il a été contacté par CNBC.

Diablo est l’une des franchises les plus populaires de Blizzard et la Chine est l’un des plus grands marchés de jeux au monde. Le retard sera un revers pour NetEase qui a vu un ralentissement de la croissance des revenus au premier trimestre de l’année.

Diablo Immortal a été en proie à de mauvaises critiques d’utilisateurs sur le site Web Métacritiquequi ont critiqué le jeu pour ses microtransactions qui, selon eux, nécessitent de grosses sommes d’argent pour bien jouer dans le jeu.