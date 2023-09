Immortals of Aveum anime la magie et la fantaisie dans les jeux vidéo

Plus que ces dernières années, 2023 a été très occupé pour les jeux vidéo. Cela s’étend même jusqu’en été, car les géants aiment Final Fantasy XVI et Combattant de rue 6 ont occupé une saison normalement sèche en termes de grosses sorties. Larian La porte de Baldur 3 a pratiquement dominé tout le mois d’août – et fera probablement de même pendant une grande partie de septembre, compte tenu de sa nouvelle arrivée sur la PlayStation 5— mais vers la fin du mois, j’ai décidé de mettre ça de côté pour essayer un titre qui s’est avéré plus intéressant que prévu.

Ascendant Studios a récemment publié Immortels d’Aveum a été révélé en avril, et cela a été une anomalie intrigante au cours des derniers mois. Son marketing a promis une version fantastique de Appel du devoir, et bien que l’ADN de cette franchise soit absolument présent ici, ce n’est pas tout à fait fidèle à ce qu’est réellement le jeu. Ce que nous avons ici est un jeu de tir amusant et étrangement engageant qui a l’ambiance d’une série originale sur Syfy dans les années 2010 et par laquelle vous pourriez vous voir conquis si vous parvenez à être sur sa longueur d’onde.

Image : Ascendant Studios/EA

Cette comparaison avec Syfy n’est pas faite à la légère, comme en témoigne la configuration, dans laquelle le titulaire Aveum est au milieu d’une guerre d’un an entre les mages de combat de deux royaumes, Lucium et Rasharn. Dans ce monde, les utilisateurs de magie ne peuvent utiliser qu’un seul type particulier, dont le code couleur est rouge, vert et bleu. Notre protagoniste est Jak, un gamin des rues avec relativement peu de pouvoir magique – alias un « sans lumière », un parmi tant d’autres – qui s’épanouit soudainement pour devenir un Triarque, ainsi nommé parce qu’il peut utiliser les trois types à la fois. Enrôlé pour combattre pour Lucium par Gina Torres, Jak finit par faire partie des Immortels, une équipe de spécialistes spécifiquement chargés de combattre l’empereur Sandrakk de Rasharn et sa propre cabale de lieutenants.

La fantasy est un terrain privilégié pour les jeux vidéo, mais Immortels d’Aveum fournit une version amusante de choses qui semblent nouvelles dans son exécution. Vous avez vu des dragons géants et des armées maléfiques dans de nombreux autres jeux, mais pas vraiment comme ça. Cela est particulièrement évident avec les sceaux, qui sont codés par couleur pour refléter les types de magie et fonctionnent comme différentes armes. Les Sceaux rouges servent de fusils de chasse et de lance-roquettes, les Bleus comme les pistolets et les fusils de sniper, et les Verts fonctionnent efficacement comme des mitrailleuses. Chaque type de Sigil est sensiblement différent, ce qui se reflète également dans leurs conceptions individuelles. Très souvent, dans les jeux, la magie peut souvent donner l’impression que quelqu’un agite un bâton de différentes longueurs (ou peut-être même ses propres mains), mais Les Immortels La vanité de la magie comme arme donne aux choses un poids différent qui donne à Jak le sentiment d’être une centrale magique qui se démarque d’un Docteur Strange.

Image : Ascendant Studios/EA

Tu peux sentir Les Immortels le genre montre les conventions du début à la fin, sur lesquelles le jeu est plus que désireux de s’appuyer pendant sa campagne. La conception visuelle de chaque lieu semble fantastique et vécue, avec des skybox impressionnantes à admirer ; et quand vient l’heure d’un grand décor d’action, les séquences sont assez bien réalisées. Lorsque tout s’emboîte, le jeu devient le meilleur de lui-même, et son sac de magie et ses tropes militaires se mélangent en quelque chose de rafraîchissant, comme une capacité de milieu de partie qui permet à Jak de parcourir les lignes telluriques colorées – des conduits de pouvoir magique. qui sont souvent un trope dans les décors fantastiques, dans tout Aveum. Même les animations de rechargement font leur travail en montrant que les trois magies sont distinctes les unes des autres.

Et même si ses personnages commencent un peu trop à plaisanter pour leur propre bien, ils finissent tous par devenir attachants comme le sont habituellement les émissions de genre avec ces acteurs. Parfois, vous avez juste envie de vous détendre pendant une heure ou deux et de regarder des acteurs assez talentueux donner tout ce qu’ils peuvent pour vous vendre quelque chose de loufoque mais qui ne peut pas vous empêcher d’attirer votre attention, ce qui Immortels semble reconnaître. Tous les acteurs éminents ont suffisamment de temps et d’opportunités pour respirer et sortir des archétypes qu’ils semblent initialement. Il y a des swings intéressants tout au long et dans l’ensemble, Ascendant s’amuse à présenter sa vision de la magie et les règles qui vont avec (car il y a toujours un coût !).

Immortels d’Aveum Cela ressemble à un jeu d’il y a dix ans qui aurait été un jeu de lancement parfait pour une nouvelle console à l’époque ou en tant que jeu B à l’époque de la PlayStation 3 et de la Xbox 360. Pris à lui seul, il est étonnamment charmant et constitue un premier titre impressionnant d’un nouveau studio. C’est juste dommage que sortir à une période aussi chargée signifie que la plupart du public ne s’y intéressera pas complètement avant l’année prochaine.

