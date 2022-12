Immobilier : quelle taille de maison pouvez-vous obtenir pour 300 000 $ ?

À la suite d’une série de hausses de taux d’intérêt imposées par la Banque du Canada cette année, le prix moyen national d’une maison se situe à environ 645 000 $, selon les dernières données de l’Association canadienne de l’immeuble (ACI).

La crise de l’abordabilité du logement étant une préoccupation majeure chez les Canadiens, ce prix peut encore être hors de portée pour beaucoup.

Une étude récente menée par Point2 Homes examine combien d’espace résidentiel les Canadiens peuvent obtenir pour environ 300 000 $, soit la moitié du prix moyen national d’une maison. L’étude est basée sur des données provenant de 43 des plus grandes villes du Canada.

Selon le portail de recherche immobilière en ligne, ceux qui vivent dans certaines parties du Québec et du Canada atlantique, comme St. John’s, NL, voient le meilleur rapport qualité-prix. Dans ces régions, 300 000 $ suffisent pour acheter en moyenne plus de 139 mètres carrés (1 500 pieds carrés) d’espace résidentiel. Les maisons de Trois-Rivières et de Saguenay au Québec, en particulier, offrent le plus d’espace pour le moins d’argent.

«Les villes du Québec sont les meilleures pour votre argent», lit-on dans le rapport, publié en octobre. « Les provinces des Prairies (Saskatchewan, Alberta et Manitoba), ainsi que Terre-Neuve, sont également des acteurs majeurs de l’abordabilité au Canada.

Cependant, dans les grands pôles urbains comme Vancouver et Toronto, 300 000 $ suffisent à peine pour acheter une maison de 22,6 à 22,9 mètres carrés (243 à 247 pieds carrés), en moyenne.

« Hypothétiquement, une maison à Trois-Rivières ou à Saguenay pourrait contenir plus de six maisons à Vancouver, Toronto ou au centre-ville de Montréal – pour le même prix », indique le rapport.

Dans 20 des villes les plus peuplées du Canada, 300 000 $ ne suffisent pas pour acheter 46,5 mètres carrés (500 pieds carrés) d’espace résidentiel, selon l’étude.

CTVNews.ca a rassemblé une liste de propriétés actuellement sur le marché pour environ 300 000 $. Faites défiler vers le bas pour voir ce qui est disponible dans les grandes villes canadiennes, ainsi que la différence dans la taille moyenne des maisons.

TROIS-RIVIÈRES, QUÉ.

(Martin Filion, Proprio Direct)

Taper: Loger

Prix: 379 000 $

Année de construction: 2015

Taille de la propriété: 118,8 m² (1 279 pi²)

La taille du lot: 490 m² (5 274 pi²)

Ce bungalow à Trois-Rivières, au Québec, a un plan d’étage à aire ouverte comprenant deux chambres et deux salles de bain. La cuisine mène à un coin salon et salle à manger combiné, qui dispose également d’une cheminée. Le sous-sol est entièrement aménagé et le cabanon extérieur et le garage sont chauffés.

Combien d’espace vous rapportent 300 000 $ ? Environ 156,5 m² (1 685 pi²)

ST. JOHN’S, T.-N.-L.

(Photo Pros Plus / Jordan Stagg, eXp Realty)

Taper: Loger

Prix: 294 900 $

Année de construction: 1996

Taille de la propriété: 156,1 m² (1 680 pi²)

La taille du lot: moins de 0,2 hectare

Plusieurs améliorations ont été apportées à cette maison de 156 mètres carrés à St. John’s, T.-N.-L., au cours des deux dernières années. Près de l’entrée principale se trouve le salon, qui est relié à un espace combiné salle à manger et cuisine. Au dernier étage se trouvent trois chambres et une salle de bain de quatre pièces, et une suite parentale entièrement aménagée se trouve au sous-sol. Dans la cour arrière se trouve une terrasse, un garage en acier et un petit cabanon de rangement.

Combien d’espace vous rapportent 300 000 $ ? Environ 146,7 m² (1 579 pi²)

RÉGINE

(Perry Johnson / Bill Mueller, Re/Max Crown Real Estate)

Taper: Loger

Prix: 234 900 $

Année de construction: 1913

Taille de la propriété: 131,74 m² (1 418 pi²)

La taille du lot: 290,32 m² (3 125 pi²)

Construite en 1913, cette maison de deux étages et demi à Regina s’étend sur environ 132 mètres carrés. En plus des trois chambres, il y a une pièce bonus au dernier étage. Au rez-de-chaussée se trouve la cuisine, récemment mise à jour avec un nouveau dosseret de carreaux et des appareils en acier inoxydable. Le sous-sol, en grande partie non aménagé, comprend une salle de bain trois pièces et un espace buanderie.

Combien d’espace vous rapportent 300 000 $ ? Environ 116,6 m² (1 255 pi²)

EDMONTON

(Shawn Hof / Sheldon Casavant, Century 21 Masters)

Taper: Appartement

Prix: 269 900 $

Année de construction: 1978

Taille de la propriété: 128,94 m² (1 387,9 pi²)

La taille du lot: N / A

Cet appartement de style loft dispose de deux chambres et de deux salles de bains, ainsi que d’un coin salon et repas combiné. La cuisine a des comptoirs en granit et un grand îlot, tandis que la chambre principale a une salle de bain attenante avec baignoire profonde et bidet. La deuxième chambre peut servir de bureau à domicile ou de studio. Situé au cœur du centre-ville d’Edmonton, cet appartement offre un accès facile aux transports en commun.

Combien d’espace vous rapportent 300 000 $ ? Environ 103,6 m² (1 115 pi²)

WINNIPEG

(Jim Todd Photography / Jennifer Queen, Re/Max Professionals)

Taper: Loger

Prix: 229 900 $

Année de construction: 1930

Taille de la propriété: 83,61 m² (900 pi²)

La taille du lot: 276,48 m² (2 976 pi²)

Près de l’entrée de ce bungalow de Winnipeg se trouve un grand espace de vie avec un plancher de bois franc d’origine et une cheminée. À côté de la salle à manger formelle se trouve la cuisine. Pour compléter la maison, deux chambres avec vue sur la cour arrière et une salle de bain de quatre pièces. Le sous-sol est non aménagé, tandis que la cour arrière est entièrement clôturée et mène à un garage détaché.

Combien d’espace vous rapportent 300 000 $ ? Environ 99,9 m² (1 075 pi²)

HALIFAX

(Photos d’horizon / Kathy Bethune, Re/Max Nova)

Taper: Maison de ville

Prix: 334 000 $

Année de construction: 1977

Taille de la propriété: 111,48 m² (1 200 pi²)

La taille du lot: moins de 0,2 hectare

Cette maison de ville est située à l’extrémité nord d’Halifax. En plus de la cuisine, du salon et de la salle à manger au rez-de-chaussée, il y a une salle de bain et trois chambres au niveau supérieur. La chambre principale dispose d’un balcon avec vue sur le pont A. Murray MacKay. À distance de marche se trouvent les parcs et l’accès aux transports en commun.

Combien d’espace vous rapportent 300 000 $ ? Environ 64,9 m² (699 pi²)

KELOWNA, C.-B.

(Kevin Arnason Peak Exposure Photographie immobilière / Mary Broadland, Royal LePage Kelowna)

Taper: Appartement

Prix: 339 000 $

Année de construction: 1967

Taille de la propriété: 61,2 m² (659 pi²)

La taille du lot: N / A

Situé au dernier étage de son immeuble, cet appartement de Kelowna, en Colombie-Britannique, comprend une cuisine et un salon à aire ouverte avec de nouveaux appareils électroménagers et un foyer électrique. L’unité dispose également d’une chambre, d’une salle de bains et de son propre balcon orienté à l’est, ainsi que d’une buanderie en suite. Le centre-ville de la ville, ainsi que le parc municipal de Kelowna et l’hôpital général, sont tous situés à proximité.

Combien d’espace vous rapportent 300 000 $ ? Environ 60,5 m² (651 pi²)

OTTAWA

(Qardash Photography / Javed Sultani, Re/Max Hallmark Realty Group)

Taper: Appartement

Prix: 349 000 $

Année de construction: 2019

Taille de la propriété: 38,18 m² (411 pi²)

La taille du lot: N / A

En plus d’un boudoir, cet appartement d’Ottawa a une salle de bain complète et une chambre à coucher. Des planchers de bois franc d’ingénierie parcourent toute l’unité et la cuisine est équipée d’appareils électroménagers en acier inoxydable. L’appartement est à proximité du centre-ville d’Ottawa, ainsi que du marché By et de l’Université d’Ottawa. Les installations du bâtiment comprennent une salle de sport et une piscine thermale.

Combien d’espace vous rapportent 300 000 $ ? Environ 55,7 m² (600 pi²)

MONTRÉAL

(Sihem Zellagui, Re/Max Bonjour)

Taper: Appartement

Prix: 349 900 $

Année de construction: 1995

Taille de la propriété: 65,9 m² (709,3 pi²)

La taille du lot: N / A

Avec environ 65,9 mètres carrés d’espace, cet appartement de Montréal a deux chambres et une salle de bain. Une cuisine et un salon et une salle à manger combinés composent le reste de l’unité, qui a des sols carrelés de couleur partout. L’appartement lui-même est situé près du centre-ville et non loin du quartier des arts et des divertissements du Quartier des spectacles de la ville.

Combien d’espace vous rapportent 300 000 $ ? Environ 24,3 m² (262 pi²)

TORONTO

(Amazing Photo Video / Adam Reinhard, Re/Max Hallmark First Group Realty)

Taper: Appartement

Prix: 299 900 $

Année de construction: environ. 2007

Taille de la propriété: 36,88 m² (397 pi²)

La taille du lot: N / A

Ce studio situé dans le quartier North York de Toronto couvre environ 37 mètres carrés. En plus de son espace salon et cuisine à aire ouverte se trouve une salle de bain complète. L’unité vient également avec un espace de stationnement souterrain et un casier. Situé à proximité d’un arrêt d’autobus et d’une station de métro, l’appartement offre un accès facile aux transports en commun et se trouve à proximité de plusieurs parcs et écoles.

Combien d’espace vous rapportent 300 000 $ ? Environ 22,9 m² (247 pi²)

VANCOUVER

(Engelbert Romero / Scott Thompson, Coldwell Banker Prestige Realty)

Taper: Appartement à bail

Prix: 339 000 $

Année de construction: 1965

Taille de la propriété: 40,5 m² (436 pi²)

La taille du lot: N / A

Un sol stratifié en chêne parcourt cet appartement à bail d’une chambre et d’une salle de bain, entièrement rénové avec de nouvelles armoires et des comptoirs en granit dans la cuisine et la salle de bain. La cuisine dispose également d’appareils électroménagers et d’éclairage en acier inoxydable mis à jour. Situé dans le West End de Vancouver, le logement dispose également d’un balcon offrant une vue sur les montagnes et se trouve à quelques pas du parc Stanley et de la plage English Bay.

Combien d’espace vous rapportent 300 000 $ ? Environ 22,6 m² (243 pi²)