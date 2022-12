Immobilier : Maison ‘A Christmas Story’ à vendre

Eh bien, c’est cette période de l’année. Où le cadeau qui continue à donner sont les classiques du cinéma de vacances.

Nous avons tous un favori, et je dois avouer que dans le marathon cinématographique de la nostalgie sentimentale, “A Christmas Story” est devenu une capsule temporelle bien-aimée.

Situé dans les années 1940, il raconte l’histoire du jeune Ralphie Parker et ses souvenirs d’enfance : sa famille, ses amis, ses démêlés avec l’intimidateur de l’école et son vœu interdit de Noël pour un pistolet BB.

Et pas n’importe quel pistolet BB, mais le modèle officiel de carabine à air comprimé “Red Ryder Carbine Action 200 shot range”. Alors qu’il planifie et rêve, tout le monde, de sa mère au père Noël du magasin, l’avertit “Tu vas te crever un œil !”

C’était un dormeur d’un film en 1983, mais sur la boucle de câble de vacances, il est devenu un classique culte. Maintenant, la maison “Christmas Story” utilisée dans le film, à Cleveland, Ohio, est à vendre. Lampe de jambe et tout.

SUPERFAN VENDRE LA MAISON

«Ça va certainement me manquer», déclare le propriétaire Brian Jones. “La majeure partie de ma vie d’adulte a été” A Christmas Story “et la gestion de cette entreprise.”

Pendant deux décennies, le vétéran de la Marine et superfan autoproclamé après avoir reçu un cadeau de gag de lampe de jambe (oui, cette lampe de jambe, avec le bas résille noir du film), a été l’intendant de la maison qui a servi de musée et boutique de cadeaux – accueillant environ 80 000 autres superfans par an. Cependant, dit Jones, il est temps pour une nouvelle vision de garder vivante la légende “Christmas Story”.

“Je cherche quelqu’un qui a la passion et le désir pour le film que je fais”, a déclaré Jones.

(Image de la liste Hoff & Leigh pour 3159 W 11th St. à Cleveland, Ohio)

CONNEXIONS CANADIENNES

Si vous ne le savez pas, le Canada a joué un rôle principal dans le film. De la ferme arboricole au quartier où Ralphie est poursuivi par l’intimidateur de la ville au restaurant chinois : tout a été tourné à Toronto.

Même l’intimidateur, interprété par l’acteur Zack Ward, est canadien.

“J’espère qu’il trouvera un acheteur fantastique”, a déclaré Ward à propos de la vente du musée du tourisme de l’Ohio. Jones “travaille dessus depuis 20 ans et souhaite faire une pause et passer à autre chose, ce qui est parfaitement logique”.

Ward, qui a récemment repris son rôle avec Ralphie et les garçons dans une suite adulte “A Christmas Story Christmas”, explique pourquoi le film touche une corde sensible avec tant de personnes.

« Il n’y a pas de superpuissances. Il n’y a pas de Père Noël volant dans le ciel. Il n’y a pas d’elfes qui livrent des cadeaux. C’est une histoire de vraies personnes. Mais il y a de la vraie magie et ce que je veux dire par vraie magie, c’est qu’ils peuvent voir comment la famille lutte ensemble pour surmonter les moments difficiles.

(Image de la liste Hoff & Leigh)

Il y a deux ans, le père de Ward a reçu un diagnostic de la maladie d’Alzheimer, stade 4, une expérience douloureuse et déroutante qu’il décrit comme “comme se faire frapper par un batteur de pieux”.

Ce jour férié, il collectera des fonds pour aider à lutter contre la maladie.

Il a déclaré à CTV News : “J’ai pensé qu’étant aussi reconnu et reconnaissable que (son personnage dans ‘A Christmas Story’), que peut-être l’intimidateur pourrait faire du bien.”

Il signera des autographes et accueillera les fans à la maison “Christmas Story” à Cleveland plus tard ce mois-ci – chapeau de raton laveur inclus.