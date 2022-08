Immobilier : Des maisons dans les marchés les plus abordables au Canada

Pour le cinquième mois consécutif, les Canadiens ont constaté une baisse du prix moyen national d’une maison, selon les dernières données compilées par l’Association canadienne de l’immeuble (ACI).

Le prix moyen de tous les types de propriétés résidentielles au Canada est tombé à 629 971 $ en juillet, une baisse importante par rapport à la moyenne record de 816 620 $ enregistrée en février. (Les deux chiffres ne sont pas désaisonnalisés.)

Alors que la plupart des chambres et associations immobilières canadiennes ont vu une baisse du prix moyen des propriétés résidentielles, les régions qui ont maintenu certains des prix les plus bas tout au long de la pandémie continuent de le faire, a déclaré Shaun Cathcart, économiste principal de l’ACI et directeur des données et du marché du logement. une analyse.

“Les endroits qui ont toujours été abordables continuent d’être abordables”, a-t-il déclaré à CTVNews.ca lors d’un entretien téléphonique mardi. « Plus vous vous éloignez des grandes villes… [in] ce genre de partie centrale du pays, c’est certainement là que vous trouverez les prix des maisons les plus abordables.

Des régions telles que Saguenay, Québec, Saint John, N.-B. et Trois-Rivières, Québec. avait les prix des maisons les plus abordables au Canada en juillet. Cathcart a également souligné que les régions rurales de provinces telles que le Nouveau-Brunswick, le Québec, l’Ontario et la Saskatchewan ont des prix moyens des maisons bas par rapport à d’autres régions du pays.

De plus, l’activité dans ces régions reste relativement forte, a déclaré Cathcart. Avec des prix des maisons plus abordables, les marchés de ces régions ne sont pas aussi sensibles aux hausses de taux d’intérêt que certains des marchés les plus chers du Canada, comme les régions du Grand Toronto et de Vancouver.

Le graphique montre les régions du Canada avec les prix moyens des maisons les plus bas, qui sont tous inférieurs au prix moyen national des maisons de 629 971 $. (Association canadienne de l’immeuble)

“Les ventes dans les Maritimes n’ont pas reçu la note de service parce que c’est tellement plus abordable”, a déclaré Cathcart. « Au Québec, dans les Maritimes et dans les Prairies, l’activité est toujours au-dessus de la moyenne.

Avec des prix moyens des maisons plus bas, il est possible que davantage de personnes déménagent dans des endroits où le logement est plus abordable, a déclaré Cathcart, en particulier avec le taux d’inflation au Canada qui reste élevé. CTVNews.ca a compilé une liste de propriétés actuellement sur le marché dans certaines des régions les plus abordables du Canada.

SAGUENAY, QUÉ.

(Marc-André Desbiens, Via Capitale Saguenay/Lac St-Jean)

Taper: Loger

Prix: 249 000 $

Année de construction: 1988

La taille du lot: 301,7 m²

Située sur un terrain de 301 mètres carrés, cette maison à Saguenay, au Québec. comprend trois chambres et deux salles de bains. Dans la cuisine se trouvent des comptoirs en granit noir et des armoires d’un blanc éclatant. Plusieurs murs de briques apparentes bordent la maison, qui possède également un sous-sol entièrement aménagé. Un garage détaché se trouve derrière la propriété et la cour arrière comprend une terrasse.

SAINT JOHN, N.-B.

(Studio Royale / William Tarr, Royal LePage Atlantique)

Taper: Loger

Prix: 220 000 $

Année de construction: 1976

Taille de la propriété: 209 m²

La taille du lot: 426.98 m²

Cette maison de quatre chambres et deux salles de bains est à une courte distance en voiture du centre-ville de Saint John, au Nouveau-Brunswick. Au rez-de-chaussée se trouvent des salles à manger et des salons, ainsi qu’une grande cuisine avec coin repas avec une nouvelle cuisinière et un lave-vaisselle. Au niveau supérieur se trouve une grande chambre des maîtres ainsi qu’une salle de bain récemment rénovée. Le sous-sol fini peut être utilisé comme salle familiale, bureau ou gym.

TROIS-RIVIÈRES, QUÉ.

(Versom VR / Jimmy Lemay, Groupe Sutton – Alliance Inc.)

Taper: Loger

Prix: 249 900 $

Année de construction: 1919

Taille de la propriété: 137,52 m²

La taille du lot: 212 m²

Construite en 1919, cette maison jumelée combine des planchers de bois avec des murs intérieurs en brique. En plus de cinq chambres et une salle de bain, la maison dispose également d’un espace commun spacieux avec un foyer au bois au rez-de-chaussée. À l’entrée de la maison se trouve une véranda, tandis que la cour arrière est entourée de verdure. La maison est à distance de marche du centre-ville et des principales commodités de Trois-Rivières, au Québec.

TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR

(Tyler Oxford / Reagan Dilny, spécialistes de l’immobilier Re/Max)

Taper: Maison de ville

Prix: 285 000 $

Année de construction: 1967

Taille de la propriété: 137,5 m²

La taille du lot: moins de 0,2 hectare

Située près du lac Quidi Vidi à St. John’s, T.-N.-L., cette maison de ville d’extrémité comprend trois chambres et deux salles de bains. Un salon et salle à manger à aire ouverte avec de grandes fenêtres et un foyer au propane occupe le rez-de-chaussée. À l’étage supérieur se trouvent un débarras, une salle de bains et trois chambres avec suffisamment d’espace pour servir de salle de télévision ou de bureau à la place. Dans la cour arrière se trouve une terrasse, un cabanon de rangement et un bain à remous gonflable.

THUNDER BAY, ONT.

(Dan Garrity Media / Cathy Hunt, Royal LePage Lannon Realty)

Taper: Loger

Prix: 329 900 $

Année de construction: 1910 à 1920

Taille de la propriété: 142.14 m²

La taille du lot: moins de 0,2 hectare

En plus de trois chambres et deux salles de bains, ce Thunder Bay, Ont. la maison dispose également d’une cuisine contemporaine qui se connecte à une grande véranda. Avec suffisamment d’espace pour servir de salon supplémentaire, la véranda offre également une vue sur la cour arrière entièrement clôturée et le patio. Le salon et la salle à manger combinés à l’intérieur ont un foyer au bois et un sous-sol complète la maison.

RÉGINE

(Ryan Spanier, Solutions OverWatch / Aideen Zareh, Royal LePage Regina Realty)

Taper: Loger

Prix: 249 900 $

Année de construction: 1969

Taille de la propriété: 80.64 m²

La taille du lot: 290.41 m²

Ce bungalow mis à jour comprend trois chambres, deux salles de bains et un sous-sol fini. Le niveau principal a des sols stratifiés partout, ainsi que de grandes fenêtres qui permettent à la lumière naturelle d’entrer dans la maison. Le plan d’étage à aire ouverte mélange le salon avec la salle à manger et la cuisine, qui a beaucoup d’armoires et d’espace de comptoir. Un grand patio occupe la cour arrière et la maison elle-même se trouve à une courte distance en voiture du centre-ville de Regina.

SASKATOON

(David Oh, Darioso Photography / Lacy Watson, Coldwell Banker Signature)

Taper: Loger

Prix: 349 900 $

Année de construction: 1945

Taille de la propriété: 94.76 m²

La taille du lot: 526,76 m²

Avec un terrain avant spacieux et une cour arrière, cette maison de Saskatoon est entourée de verdure. Dans la cour arrière se trouve une grande terrasse avec des arbres et des jardinières pleines de fleurs. À l’intérieur, des planchers de bois franc traversent le salon et la salle à manger, et un foyer au bois revêtu de pierre crée une atmosphère chaleureuse. La cuisine est équipée d’appareils électroménagers en acier inoxydable et d’un dosseret en carrelage, tandis que trois chambres et une salle de bain trois pièces mise à jour se trouvent au dernier étage.

LA VILLE DE QUÉBEC

(Manon Drolet / Alexandre Lebrun-Côté, Via Capitale Sélect)

Taper: Appartement

Prix: 396 000 $

Année de construction: 1928

Taille de la propriété: 101,2 m²

La taille du lot: N / A

Situé à Québec, cet appartement est situé au premier étage d’un immeuble récemment rénové et dispose d’une nouvelle isolation, portes et fenêtres. L’unité comprend trois chambres et une salle de bains, ainsi qu’un salon, une salle à manger et une cuisine à aire ouverte avec des murs blancs partout. À proximité se trouvent le lieu historique national Cartier-Brébeuf et la rivière Saint-Charles.

WINNIPEG

(Scott Zielke / Marcia Bergen, Royal LePage Prime Real Estate)

Taper: Loger

Prix: 329 900 $

Année de construction: 1910

Taille de la propriété: 101.64 m²

La taille du lot: 290.32

Cette maison de trois chambres et une salle de bain dans le quartier Lord Roberts de Winnipeg présente un certain nombre d’améliorations, ayant été récemment rénovée. Ceux-ci comprennent une nouvelle cuisine, des planchers mis à jour au niveau principal et une nouvelle salle de bain avec une baignoire surdimensionnée. Au rez-de-chaussée se trouve une cuisine avec coin repas et une grande véranda pouvant également servir de bureau. La maison est complétée par un sous-sol et une grande cour arrière avec une terrasse.

EDMONTON

(Darlene Strang, Re/Max Immobilier (Edmonton))

Taper: Appartement

Prix: 399 924 $

Année de construction: 2019

Taille de la propriété: 49,8 m²

La taille du lot: N / A

Construite en 2019, cette suite en copropriété comprend une chambre et une salle de bain, ainsi qu’un boudoir. Dans la cuisine, des armoires blanches et des comptoirs en quartz se prolongent pour créer un bar à petit-déjeuner. Le logement dispose également d’un balcon offrant une vue sur le centre-ville d’Edmonton. Les résidents ont accès à la terrasse sur le toit de l’immeuble, ainsi qu’à des commodités telles qu’un spa et une piscine.