Immobilier : comparer les coûts d’une maison et d’un condo au Canada

Alors que le prix moyen d’une maison au Canada augmente d’une année à l’autre, une nouvelle étude met en évidence l’écart croissant entre le coût des copropriétés et celui des maisons dans les grandes villes canadiennes.

Menée par Point2 Homes et publiée plus tôt ce mois-ci, l’étude montre que les prix des maisons sont plus du double du coût des copropriétés dans 14 villes canadiennes, dont la plupart sont en Ontario et en Colombie-Britannique. Les données sont basées sur les prix de référence MLS déterminés par l’Association canadienne de l’immeuble (ACI) et les associations d’agents immobiliers de chaque marché local en date de mai 2023. Les prix de référence sont attribués en fonction des types de propriétés plutôt que de la superficie en pieds carrés.

Selon Point2 Homes, les résultats de l’étude brossent un « tableau sombre » pour ceux qui cherchent à passer des condos aux maisons, en particulier dans les principaux marchés immobiliers tels que les régions du Grand Toronto et de Vancouver.

À Vancouver, par exemple, les maisons coûtent environ 1,2 million de dollars de plus que les copropriétés, en moyenne, ce qui représente une différence d’environ 153 %. Le terme « maison » désigne les maisons unifamiliales, les maisons unifamiliales mitoyennes et les maisons en rangée ou en rangée, tandis que « copropriété » désigne les appartements.

Pendant ce temps, à Trois-Rivières, au Québec, il y a une différence de prix de 44 000 $ lorsqu’on compare le coût moyen d’une maison à celui d’un condo. À part Trois-Rivières, l’écart de prix entre les deux types de propriétés est inférieur à 100 000 $ dans seulement trois autres villes – Halifax, St. John’s, NL et Sherbrooke, Qué.

Le prix moyen national d’une maison s’élève à 709 218 $, selon les dernières données de l’ACI. Bien que ce chiffre représente une diminution d’un mois à l’autre, il demeure supérieur au prix moyen d’une maison au Canada il y a exactement un an. De plus, dans le but de freiner la demande et de calmer l’inflation, la Banque du Canada a récemment augmenté son taux d’intérêt directeur à 5 %.

À mesure que le prix moyen des maisons et les taux d’intérêt augmentent, l’abordabilité du logement est devenue une préoccupation pour les Canadiens. Certains ont même décidé de quitter le pays et de s’installer à l’étranger dans le but d’obtenir un logement plus abordable et un coût de la vie plus bas.

« Dans un marché défini par des taux d’intérêt en augmentation chronique et une demande constante, l’idée que les propriétaires puissent confortablement agrandir leur résidence est peu probable », lit-on dans l’étude de Point2 Homes, publiée le 5 juillet. « Le concept semble particulièrement inconcevable lorsqu’il s’agit de propriétaires d’appartements qui cherchent à passer à une maison. »

L’étude examine également le revenu médian des ménages de diverses villes canadiennes afin de déterminer le nombre d’années d’emploi nécessaires pour compenser la différence de prix entre les maisons et les copropriétés. Les chiffres sur le revenu proviennent du recensement de 2021 de Statistique Canada.

À Calgary, par exemple, comparer le coût moyen d’une maison à celui d’une copropriété mène à une différence de prix de 304 076 $, selon l’étude. Sur la base d’un revenu médian de 89 972 $, il faudrait près de 3,5 ans pour égaler ce montant.

Pendant ce temps, à Halifax, il y a une différence nette de 84 400 $ entre le prix moyen de chaque type de propriété. Avec un revenu médian de 74 098 $, il faudrait un peu plus d’un an pour égaler ce montant. Si l’écart de prix entre les maisons et les copropriétés varie selon les villes, l’écart global s’est creusé ces dernières années, selon l’étude.

CTVNews.ca a compilé une liste de maisons et de condos actuellement sur le marché dans les grandes villes canadiennes, tout en comparant les prix moyens entre les deux types de propriétés.

VANCOUVER

(360hometours.ca / Leo Wilk, Engel et Volkers Vancouver)

Prix: 849 000 $

Année de construction: 2000

Taille de la propriété : 73,11 m²

La taille du lot: N / A

Différence entre les prix moyens des condos et des maisons : 1 243 342 $

Un parquet en chêne clair et des murs en briques apparentes parcourent cet appartement situé dans le quartier de Yaletown à Vancouver. L’unité de style scandinave présente un aménagement à aire ouverte avec deux chambres, deux salles de bain et plusieurs garde-robes offrant un espace de rangement supplémentaire. L’immeuble est situé à distance de marche des restaurants, des parcs et du transport en commun.

RICHMOND HILL, ONT.

(Crossdim / Yashar Einy, Royal LePage Terrequity Confidence Realty)

Prix: 1 388 000 $

Année de construction: 1992

Taille de la propriété : 111,48 m²

La taille du lot: 306,92 m²

Différence entre les prix moyens des condos et des maisons : 996 125 $

Bien qu’elle ait été construite en 1992, cette maison à deux étages située à Richmond Hill, en Ontario, a été rénovée en profondeur au cours des dernières années. Les mises à niveau comprennent de nouveaux revêtements de sol et l’ajout d’appareils électroménagers mis à jour et de comptoirs en quartz dans la cuisine. Au niveau supérieur se trouvent les trois chambres et dans toute la maison se trouvent quatre salles de bains.

TORONTO

(Lukas Peters/ Courtney Farquhar, Keller Williams Co-Elevation Realty)

Prix: 758 000 $

Année de construction: 2000

Taille de la propriété : 73,39 m²

La taille du lot: N / A

Différence entre les prix moyens des condos et des maisons : 761 769 $

Ce condominium de deux chambres et une salle de bains est situé au centre-ville de Toronto. L’unité comprend des plafonds de 18 pieds (5,5 mètres) et des fenêtres d’entrepôt surdimensionnées, qui laissent entrer la lumière naturelle dans le salon, la salle à manger et la cuisine. Les installations du bâtiment comprennent une terrasse sur le toit, une piscine et une salle de sport. De plus, le condo est à quelques pas des magasins, des restaurants et des transports en commun.

SURREY, C.-B.

(Katrina Amurao, Century 21 Creekside Realty)

Prix: 1 300 000 $

Année de construction: 1987

Taille de la propriété : 156,45 m²

La taille du lot: 678,1 m²

Différence entre les prix moyens des condos et des maisons : 725 431 $

Située à Surrey, en Colombie-Britannique, cette maison unifamiliale dispose d’un salon, d’une salle à manger et d’une cuisine séparés. Le salon, qui possède un foyer au gaz, offre également un accès à un grand patio en brique dans la cour arrière. Pour compléter le reste du bungalow, trois chambres et deux salles de bains.

CALGARY

(Rimy Reehal, OTBx Air / Giselle Kee-Wilson, Re/Max First et Ella Kuindersma, Re/Max Central)

Prix: 260 000 $

Année de construction: 2017

Taille de la propriété : 40,75 m²

La taille du lot: N / A

Différence entre les prix moyens des condos et des maisons : 304 076 $

Ce condominium de 40 mètres carrés situé dans le quartier East Village de Calgary propose un plan d’étage à aire ouverte avec une salle de bain et deux chambres, dont l’une peut servir de bureau. Les baies vitrées s’étendent dans tout l’appartement et offrent une vue sur la tour de Calgary.

MONTRÉAL

(Carly Fridman, Royal LePage Héritage)

Prix: 475 000 $

Année de construction: 2021

Taille de la propriété : 49,2 m²

La taille du lot: N / A

Différence entre les prix moyens des condos et des maisons : 281 500 $

Situé à Montréal, cet appartement d’une chambre et d’une salle de bain s’étend sur près de 50 mètres carrés. Le parquet recouvre la majeure partie de l’unité, qui dispose également d’un balcon privé accessible depuis le salon. Le bâtiment lui-même est situé à proximité des transports en commun et des attractions touristiques.

EDMONTON

(ListSimple / Conor Salisbury, Century 21 All Stars Realty)

Prix: 385 000 $

Année de construction: 1915

Taille de la propriété : 127,23 m²

La taille du lot: 404,93 m²

Différence entre les prix moyens des condos et des maisons : 160 500 $

Construite en 1915, cette maison de caractère à deux étages à Edmonton a des accents de brique partout. Au rez-de-chaussée se trouve un salon et une salle à manger combinés, qui mènent à la cuisine récemment rénovée avec un sol en carrelage amélioré et des comptoirs en granit. À l’étage supérieur se trouvent trois chambres et une salle de bain de quatre pièces. Le sous-sol entièrement aménagé comprend une salle de bain trois pièces et une salle de loisirs.

WINNIPEG

(Odyssey Virtual / Jodi Bernard, Century 21 Northumberland Realty)

Prix: 329 900 $

Année de construction: 1899

Taille de la propriété : 106,1 m²

La taille du lot: 306,58 m²

Différence entre les prix moyens des condos et des maisons : 105 850 $

Construite à l’origine en 1899, cette maison unifamiliale de Winnipeg a fait l’objet de nombreuses améliorations au fil des ans, notamment l’ajout de nouvelles armoires dans la cuisine. En plus du salon et de la salle à manger, trois chambres et une salle de bain sont situées aux niveaux principal et supérieur. À l’avant de la maison se trouve une véranda, tandis que la cour entièrement clôturée a une terrasse.

RÉGINE

(Raj Verma, Homelife Crawford Realty)

Prix: 359 900 $

Année de construction: 2011

Taille de la propriété : 124,12 m²

La taille du lot: 278,71 m²

Différence entre les prix moyens des condos et des maisons : 100 481 $

Située dans le quartier Pioneer Village de Regina, cette maison de deux étages comprend trois chambres et deux salles de bains sur 124 mètres carrés d’espace. L’aménagement à aire ouverte au rez-de-chaussée comprend une cuisine, un salon et une salle à manger combinés. La maison dispose également d’un sous-sol partiellement aménagé avec une entrée latérale séparée.

ST. JOHN’S, T.-N.-L.

(Amanda Ryan / Robert Decker, Re/Max Infinity Realty)

Prix: 339 900 $

Année de construction: 1996

Taille de la propriété : 141,96 m²

La taille du lot: moins de 0,2 hectare

Différence entre les prix moyens des condos et des maisons : 85 100 $

S’étendant sur près de 142 mètres carrés, cette maison jumelée à St. John’s, T.-N.-L., comprend un salon et une salle à manger combinés avec une fenêtre en baie et un foyer au propane. La cuisine-salle à manger à l’arrière de la maison offre un accès direct au patio privé et à la salle d’eau du rez-de-chaussée, tandis que le niveau supérieur est composé de trois chambres et d’une salle de bain de quatre pièces.

HALIFAX

(Sara Jewell, Mesures conceptuelles / Liz Martin, Domus Realty)

Prix: 415 000 $

Année de construction: 1967

Taille de la propriété : 102,29 m²

La taille du lot: moins de 0,2 hectare

Différence entre les prix moyens des condos et des maisons : 84 400 $

Récemment mis à jour, cet appartement situé dans le quartier South End d’Halifax dispose d’une salle de bains avec une nouvelle vanité et un sol en carrelage. De plus, la terrasse a été convertie en espace intérieur pouvant servir de bureau ou d’espace d’entraînement. En plus d’une cuisine qui donne sur le salon et la salle à manger, cette copropriété compte également deux chambres.

TROIS-RIVIÈRES, QUÉ.

(Olivier St-Pierre, Ré/Max de Francheville)

Prix: 350 000 $

Année de construction: 1966

Taille de la propriété : 192,87 m²

La taille du lot: 743,2 m²

Différence entre les prix moyens des condos et des maisons : 44 000 $

Ce bungalow à Trois Rivières, au Québec, comprend quatre chambres et une salle de bain, ainsi qu’un salon et une cuisine et une salle à manger combinées. Le sous-sol est entièrement aménagé et la cour arrière privée comprend une terrasse et un jardin. Situé à proximité de la maison se trouvent les écoles, les parcs et les transports en commun.