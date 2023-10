Immobilier canadien : les ventes de condos en baisse, selon Re/Max

Le marché immobilier canadien subit un autre coup dur alors que les ventes de copropriétés montrent des signes de ralentissement dans la plupart des principaux marchés du pays, selon un nouveau rapport de Re/Max.

Le rapport publié mardi montre que les ventes de copropriétés ont chuté dans tous les sept plus grands marchés du Canada, sauf deux, car les fortes ventes entre mai et août de cette année n’étaient toujours pas à la hauteur des ventes cumulatives de 2022.

Les ventes de copropriétés à Calgary, en Alberta, ont augmenté jusqu’à 22 pour cent au cours des huit premiers mois de 2023, tandis qu’à Edmonton, en Alberta, elles ont augmenté de 3 pour cent d’une année sur l’autre.

Les transactions de vente sont en baisse de 17 pour cent à Vancouver, en Colombie-Britannique, et à Ottawa, en Ontario, tandis qu’à Toronto, les ventes sont en baisse de 12,8 pour cent, de 10,3 pour cent à Fraser, en Colombie-Britannique, et de 3,6 pour cent à Halifax, en Nouvelle-Écosse.

À Vancouver, seulement 10 100 appartements ont été vendus entre janvier et août 2023, comparativement à la même période en 2022 où 12 159 appartements ont été vendus. Au cours de la même période à Toronto, le plus grand marché de copropriétés au Canada, les ventes d’appartements ont diminué à 18 264, comparativement aux 20 948 de l’année dernière.

Divers facteurs ont eu une incidence sur l’éventail des ventes, notamment des coûts d’emprunt plus élevés observés dans les villes de la Colombie-Britannique et à Ottawa, ainsi que la migration interprovinciale vers l’Alberta, où les acheteurs ont été attirés par le coût de la vie inférieur.

Malgré la décision de la Banque du Canada de maintenir son taux d’intérêt directeur à 5 pour cent en septembre, les mois précédents de hausses constantes ont laissé de nombreux Canadiens inquiets de la poursuite des augmentations et de l’abordabilité globale, a déclaré le président de Re/Max, Christopher Alexander, dans un communiqué de presse.

« Le coût de la vie est hors de contrôle dans les grands centres et même les logements les plus abordables ont désormais un prix assez élevé », a déclaré Alexander.

« Les revenus n’ont pas suivi le rythme des coûts du logement et l’inflation continue de mettre à rude épreuve les budgets des ménages. La fiscalité est également un problème, la ville de Toronto se préparant à introduire des droits de cession immobilière municipaux encore plus punitifs en janvier 2024. Faut-il s’étonner pourquoi les acheteurs se dirigent vers l’ouest, vers Calgary et Edmonton, ou vers l’est, vers des marchés plus abordables comme Halifax ? » il a continué.