Immobilier Canada : Les revenus dont vous avez besoin pour acheter une maison dans ces villes

Un acheteur de maison aurait besoin de moins de revenus maintenant pour se qualifier pour une maison à prix moyen dans une grande ville canadienne par rapport à ce qu’elle coûtait en été, selon de nouvelles données de la maison de courtage hypothécaire Ratehub.ca.

La maison de courtage a analysé 10 villes à travers le Canada en utilisant les données immobilières d’octobre 2022 et a comparé les données de juin et d’août.

Partout au pays, les maisons « deviennent plus abordables », a déclaré Jon Jilani, stratège marketing de Ratehub.ca, dans un rapport publié le 16 novembre 2022.

«Avec la Banque du Canada signalant que la pire des hausses de taux est peut-être derrière nous», note le rapport, il y avait une raison d’être «prudemment optimiste» quant à l’abordabilité des maisons au Canada.

Ratehub.ca examine le revenu annuel minimum requis pour acheter une maison à prix moyen dans les 10 grandes villes du Canada. L’analyse tient compte de l’évolution des taux hypothécaires, des taux des tests de résistance et des prix de l’immobilier.



Le co-PDG de RateHub.ca, James Laird, a déclaré mercredi dans un communiqué de presse qu’il est probable que juin 2022 soit le point bas de l’abordabilité, car les taux hypothécaires étaient en hausse et les prix des maisons n’avaient pas encore baissé de manière significative.

Les données recueillies sur Ratehub.ca ont montré que Victoria a enregistré la plus forte baisse de revenu et de prix moyen des maisons en octobre. Le prix moyen d’une maison à Victoria le mois dernier était de 915 300 $, avec un taux de stress test de 7,44 % et un taux hypothécaire de 5,44 %.

Les acheteurs de maison devraient gagner un revenu annuel d’au moins 178 890 $ par an en octobre pour être admissibles à un prêt hypothécaire pour une maison de prix moyen, avec un acompte de 20 %.





Vancouver est demeurée la ville la plus chère au Canada pour acheter une maison à prix moyen. Il faudrait un revenu de 220 700 $ pour pouvoir s’offrir une maison moyenne d’une valeur de 1 148 900 $. Toronto suit de près, avec un revenu requis de 211 650 $.

Le rapport note que bien que Vancouver soit la ville la plus chère au Canada pour l’achat d’une maison, c’est aussi là que les prix ont « le plus baissé au cours des derniers mois ».

“Alors que l’abordabilité continue de s’améliorer, nous verrons probablement les acheteurs de maisons reprendre leur recherche au cours de la nouvelle année. Nous devrons voir si les vendeurs sont intéressés à inscrire leurs maisons à des valeurs nettement inférieures à leur sommet”, a déclaré Laird.