Immobilier : Baisse des intérêts pour les soumissions hypothécaires canadiennes

En octobre, les propriétés canadiennes de tous types ont fait face à une forte baisse de l’intérêt pour les devis hypothécaires, selon les données publiées par le devis hypothécaire de Ratesdotca.

Les données, qui font suite à la sixième hausse du taux au jour le jour de l’année, surviennent alors que l’intérêt pour les prêts hypothécaires à taux fixe à plus court terme a augmenté. Cela peut indiquer que les propriétaires et les investisseurs se penchent pour voir comment les conditions du marché résistent à la dernière hausse de taux potentielle de l’année le 7 décembre.

“S’enfermer dans un prêt hypothécaire à taux fixe d’un ou deux ans avec l’intention de surmonter la volatilité actuelle du marché hypothécaire est une stratégie qui pourrait fonctionner pour certains et pas pour d’autres”, a déclaré Victor Tran, un prêt hypothécaire RATESDOTCA et immobilier. expert immobilier, dans un communiqué de presse envoyé à CTVNews.ca.

“Pour ceux qui sont au maximum de leurs dépenses domestiques et qui ne peuvent pas gérer une autre augmentation, le verrouillage d’un taux fixe à plus long terme pourrait être une meilleure option”, déclare Tran. “De plus, les taux fixes à court terme sont actuellement légèrement supérieurs aux taux fixes sur cinq ans, de sorte que les consommateurs paieraient plus pour suivre cette stratégie.”

Selon Ratesdotca, les devis hypothécaires pour les propriétés principales ont chuté de 59 % et les propriétés de vacances ont chuté de 64 % d’un mois à l’autre en octobre.

Après avoir atteint un sommet pour l’année en septembre, les cotations hypothécaires pour les immeubles de placement ont chuté de 60 % d’un mois à l’autre en octobre. De plus, les devis de nouveaux achats hypothécaires ont chuté du même pourcentage (60) en octobre, et les devis de renouvellement et de refinancement ont chuté de 51 % d’un mois à l’autre.

Ratesdotca a également déclaré que l’écart de préférence entre les prêts hypothécaires à taux fixe et variable se rétrécit, “avec seulement une différence de 56 points entre le nombre de devis pour les deux types de produits en octobre”.