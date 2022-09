Immobilier au Canada : quelles villes offrent le meilleur rapport qualité-prix ?

Près d’un Canadien sur cinq travaille maintenant à distance, selon Statistique Canada. Avec cette nouvelle économie numérique, de nombreuses personnes ne sont plus liées à une ville ou à un village en particulier pour le travail. Beaucoup déménagent dans de petites banlieues et déménagent même dans d’autres provinces comme l’Alberta, selon le Business Council of Alberta, pour trouver une maison qui leur offre le meilleur rapport qualité-prix. Ci-dessous, je vais vous montrer quelques-unes des régions du Canada qui offrent une excellente valeur immobilière. Villes au Canada avec les meilleurs prix immobiliers La valeur de l’immobilier a tendance à être très subjective à l’emplacement. Vancouver est une ville où il fait bon vivre, mais le coût d’une maison de trois chambres sur un petit terrain vous fera doubler, voire tripler, le coût de la même maison dans une petite ville. Bien que la grande ville ait certainement son attrait, le Canada compte de très belles petites villes. Chacune de ces villes a son propre attrait et offre des coûts immobiliers étonnamment bas. Des rivières, des vallées et de la beauté naturelle de Saguenay, au Québec, à la ville animée de Saint John, au Nouveau-Brunswick, ces villes offrent aux Canadiens la meilleure valeur pour leur investissement immobilier. Saint John, N.-B. La BBC a décrit la ville de Saint John, au Nouveau-Brunswick, comme « sous-estimée » et « en pleine renaissance ». Selon le CREA, le prix moyen des maisons vendues en juillet 2022 était de 276 437 $. Bien qu’il s’agisse d’une augmentation de 12 % par rapport à l’année précédente, cela reste bien en deçà de la moyenne nationale de 629 921 $. Si l’idée d’une petite ville au bord de l’eau vous semble inspirante, alors Saint John, NB, vaut la peine d’être étudiée. Ils offrent une vue magnifique sur la baie de Fundy et il est recommandé d’admirer un coucher de soleil dans l’un des restaurants au bord de l’eau. Il existe également de nombreux sentiers de randonnée et de nature si vous êtes prêt à conduire un peu en dehors de la ville. Selon le site Web de la ville, Saint John compte un nombre croissant d’entrepreneurs et une scène artistique locale animée. Moncton, N.-B. Selon l’ACI, le prix moyen d’une maison unifamiliale dans la région métropolitaine du Grand Moncton était de 340 300 $ en juillet 2022. Les maisons en rangée vous coûteront environ 266 300 $ si vous cherchez quelque chose d’un peu plus petit. Moncton a tendance à être une communauté accueillante et est connue pour avoir un marché du travail en croissance, selon le Guichet emplois du Canada. La ville compte un certain nombre de bons restaurants, de nombreux parcs publics et un centre-ville passionnant où vous trouverez des musées, des galeries, des théâtres et une vie nocturne animée. Saguenay, Qué. Selon l’Association professionnelle des courtiers immobiliers du Québec, le coût moyen d’une maison unifamiliale au Saguenay était de 448 694 $ en juillet 2022. Même s’il n’est peut-être pas le moins cher au Québec, il demeure bien en deçà de la moyenne nationale et a un faible coût de la vie en général. Saguenay vous conviendra parfaitement si vous aimez le plein air. Elle est régulièrement classée parmi les plus belles régions du Québec, selon Tripadvisor, en raison de ses grands parcs naturels, de ses nombreuses randonnées et de ses voies navigables. La ville pittoresque à flanc de colline est située directement sur la rivière Saguenay. Les collines sont bordées de villages pittoresques et c’est un endroit vraiment magnifique à visiter et à vivre. Régina, Sask. Selon le rapport du deuxième trimestre de l’ACI, le coût moyen d’une maison unifamiliale à Regina était de 268 000 $ en juillet 2022, ce qui en fait l’une des villes les plus abordables au Canada. Selon les données de la ville, Regina est également l’une des villes à la croissance la plus rapide du pays. Alors que certains peuvent se plaindre du froid, la ville compte de nombreux parcs, centres de loisirs, centres d’art culturels et a un marché du travail en croissance constante, selon le CREA. St. John’s, T.-N.-L. Selon l’ACI, les maisons unifamiliales coûtent en moyenne 331 800 $, ce qui en fait l’une des petites villes les plus abordables du Canada. La ville est connue pour ses maisons colorées au bord de l’eau, ses musées et sa riche histoire culturelle. Il y a aussi une économie locale en croissance rapide, selon le CREA, et un marché du travail, grâce à l’afflux de nouveaux résidents. Si vous aimez le plein air, il y a des parcs extérieurs incroyables, des sentiers et des routes panoramiques juste à l’extérieur de la ville principale. Conclusion L’un des meilleurs moyens de réduire votre stress général dans la vie est de réduire votre coût de la vie. Une fois que vous quittez les grandes villes et les grands quartiers financiers, les coûts immobiliers ont tendance à baisser. Comme vous pouvez le constater, ces villes offrent non seulement des tarifs abordables pour les maisons unifamiliales, mais présentent également des communautés dynamiques, de magnifiques parcs et des économies locales prometteuses. Christopher Liew est titulaire de la charte CFA et ancien conseiller financier. Il rédige des conseils sur les finances personnelles pour des milliers de lecteurs canadiens quotidiens sur son site Web Wealth Awesome. Avez-vous une question, un conseil ou une idée d’article sur les finances personnelles ? Veuillez nous envoyer un courriel à dotcom@bellmedia.ca.

