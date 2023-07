Immobilier au Canada : que se passera-t-il si les taux d’intérêt augmentent ?

Les économistes prédisent que les Canadiens pourraient voir une autre hausse des taux d’intérêt la semaine prochaine et disent que les propriétaires qui sont déjà financièrement vulnérables auront plus de mal à effectuer leurs versements hypothécaires.

Robert Hogue, économiste en chef adjoint à la Banque Royale du Canada, a déclaré jeudi à CTVNews.ca qu’il prévoyait une hausse de 25 points de base annoncée par la Banque du Canada le 12 juillet.

Moshe Lander, maître de conférences en économie à l’Université Concordia de Montréal, a déclaré jeudi à CTVNews.ca qu’une autre augmentation n’est « pas une bonne nouvelle pour les emprunteurs de toutes sortes », de ceux sur le marché du logement à ceux qui ont une dette personnelle de prêts étudiants, par exemple .

L’augmentation, a déclaré Lander, signifiera que certains propriétaires seront incapables de financer leur hypothèque.

« Les taux d’intérêt ont tellement augmenté, si vite », a-t-il déclaré. « Mais nos revenus n’ont pas augmenté au même rythme. Ainsi, de plus en plus de revenus disponibles devront servir à payer les intérêts sur notre dette, sans parler de la dette elle-même.

La banque a relevé huit fois son taux directeur en moins d’un an, et ce serait la troisième hausse de 2023, rendant l’emprunt plus cher.

Une hausse des taux de 25 points de base porterait le taux du financement à un jour à 5 % et le taux préférentiel à 7,2 %, les taux les plus élevés depuis environ 30 ans, a déclaré Lander.

QU’EST-CE QUE CELA SIGNIFIE POUR LES PROPRIÉTAIRES ?

Si la banque centrale annonce une augmentation de 25 points de base, les propriétaires paieront plus sur leur hypothèque. Hogue a déclaré que les propriétaires ayant une hypothèque à taux variable verront une augmentation significative et instantanée.

Selon le calculateur de versement hypothécaire de Ratehub.ca, un propriétaire qui a versé une mise de fonds de 10 % sur une maison qui coûte environ 729 000 $, avec un taux variable de 5,80 % sur cinq ans sur 25 ans, paiera 100 $ de plus par mois en hypothèque. Paiements. Le prix moyen d’une maison au Canada en mai 2023 était de 729 044 $.

Au contraire, ceux qui ont un prêt hypothécaire à taux fixe verront une augmentation à l’expiration de leur terme.

Étant donné que les conditions hypothécaires de tout le monde n’expirent pas en même temps, Hogue prédit que cette augmentation des taux « peut avoir un décalage un peu plus long en termes de transmission de la politique monétaire aux ménages ».

James Laird, co-PDG de Ratehub.ca, a conseillé aux personnes qui achètent une maison d’obtenir «une approbation préalable pour maintenir les tarifs fixes d’aujourd’hui jusqu’à 120 jours», selon un courriel envoyé à CTVNews.ca jeudi.

« Il est préférable de prévoir une hausse des taux d’intérêt de 25 points de base et d’être satisfait s’ils tiennent », lit-on dans l’e-mail.

Laird, qui est également président du prêteur hypothécaire CanWise, a déclaré que les propriétaires actuels avec un prêt hypothécaire à renouveler au cours de la prochaine année devraient rechercher des taux auprès d’un nouveau prêteur.

De cette façon, si les taux augmentent à nouveau, les propriétaires peuvent essayer de rompre leur hypothèque existante et « passer à ce nouveau prêteur avant l’expiration de votre maintien de taux pour verrouiller le taux le plus bas ».

UN ÉQUILIBRE

Bien que l’augmentation ne soit toujours pas confirmée, Lander a déclaré que l’ajustement intervient alors que la Banque du Canada vise à équilibrer la croissance économique avec la pression de l’inflation.

Dans le communiqué de presse du mois dernier, la banque centrale a écrit : « Dans l’ensemble, la demande excédentaire dans l’économie semble être plus persistante que prévu ».

Hogue a expliqué que la hausse des taux d’intérêt vise à « refroidir » les demandes des marchés, qui peuvent provenir à la fois des ménages et des entreprises, et à les équilibrer avec la capacité de production.

« Lorsque vous avez plus de demande que votre capacité à produire, cela exerce une pression à la hausse sur les prix, ce qui est essentiellement ce qu’est l’inflation », a-t-il déclaré.

Selon Statistique Canada, le taux d’inflation annuel est tombé à 3,4 % en mai, contre 4,4 % en avril, principalement en raison de la baisse des prix de l’essence par rapport à il y a un an.

C’est l’inflation la plus basse depuis juin 2021.

En fin de compte, il est dans le mandat politique de la banque centrale de maintenir l’inflation à ou près de 2%, et la hausse des taux d’intérêt est un moyen de réduire les demandes de production, de réduire l’inflation et d’atteindre cet objectif, a déclaré Hogue.

Lander a déclaré que l’inflation est « effrayante, elle est déroutante et peut vraiment déstabiliser rapidement une économie ».

C’est pourquoi l’augmentation n’est pas pour « punir » les propriétaires, « c’est simplement pour s’assurer que ce terrible, terrible génie (de l’inflation) ne sorte plus de la bouteille », a déclaré Lander.