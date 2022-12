Immobilier au Canada : Pourquoi les ventes et les prix sont-ils en baisse ?

Selon les dernières statistiques de l’Association canadienne de l’immeuble (ACI), novembre 2022 a vu 38,9 % de ventes de maisons en moins par rapport à novembre 2021 et 13 % de ventes de maisons en moins par rapport à la moyenne sur 10 ans avant la pandémie.

La valeur des maisons vendues est également en baisse alors que la demande de maisons continue de chuter.

Mais qu’est-ce qui explique cette tendance à la baisse ? Pourquoi l’immobilier est-il en baisse ? Ci-dessous, j’expliquerai comment les taux d’intérêt plus élevés affectent les ventes de maisons, décrirai à quel point le marché immobilier a diminué d’une année sur l’autre et décrirai comment cela pourrait vous affecter.

TAUX D’INTÉRÊT PLUS ÉLEVÉS POUR LES ACHETEURS DE MAISON

Le Canada a connu des niveaux d’inflation élevés, l’IPC ayant augmenté de 6,9 ​​% par rapport à l’an dernier. Pour lutter contre cela, la Banque centrale du Canada a mis en place un plan de resserrement quantitatif visant à réduire les dépenses et les emprunts.

La banque centrale le fait en augmentant le taux d’intérêt au jour le jour imposé aux banques. Étant donné que les banques privées empruntent de l’argent à la banque centrale, ces hausses de taux sont répercutées sur les consommateurs, ce qui se traduit par :

Des taux hypothécaires plus élevés

Taux d’intérêt plus élevés sur les prêts aux petites entreprises

Taux de carte de crédit plus élevés

Le 7 décembre, la Banque du Canada a annoncé qu’elle augmenterait les taux d’intérêt à un jour de 50 points de base, marquant la septième hausse consécutive des taux en 2022. Cela a fait passer le taux d’intérêt de 3,75 % à 4,25 %.

Les banques et les prêteurs ont réagi à cette hausse des taux en augmentant leur taux préférentiel de 50 points de base à 6,45 %.

Le taux préférentiel représente le taux de prêt de base utilisé par les banques.

Alors que les taux hypothécaires peuvent être plus élevés pour les emprunteurs individuels, ceux qui ont un bon crédit et des finances (emprunteurs de premier ordre) peuvent s’attendre à payer le taux préférentiel lorsqu’ils demandent un prêt hypothécaire.

Si l’on considère la grosse somme d’argent nécessaire pour acheter une maison, 6,45% est un taux d’intérêt assez élevé.

Par exemple, à ce taux, un prêt immobilier de 500 000 $ entraînerait environ 32 250 $ d’intérêts sur un an. Bien que l’emprunteur puisse refinancer son prêt hypothécaire plus tard lorsque les taux préférentiels sont plus bas, il finirait toujours par payer beaucoup d’intérêts à l’avance.

La banque centrale augmente régulièrement ses taux depuis mars 2022, comme on le voit ici :

2 mars – Taux au jour le jour à 0,50 % (+0,50 % de variation)

13 avril – Taux à un jour de 1,00 % (+0,50 % de variation)

1er juin – Taux au jour le jour à 1,50 % (+0,50 % de variation)

13 juillet – Taux à un jour de 2,50 % (+1,00 % de variation)

7 septembre – Taux au jour le jour de 3,25 % (+0,75 % de variation)

26 octobre – Taux à un jour de 3,75 % (+0,50 % de variation)

7 décembre – Taux au jour le jour de 4,25 % (+0,50 % de variation)

De plus, les analystes de la RBC estiment que la Banque du Canada pourrait continuer à augmenter ses taux au début de 2023, ce qui pourrait augmenter encore plus les taux hypothécaires.

Tout cela signifie que les Canadiens sont moins obligés de contracter une hypothèque et d’acheter une maison. En conséquence, beaucoup continuent de louer ou de rester dans leur logement actuel jusqu’à ce que les taux d’intérêt finissent par baisser.

Cela a entraîné une baisse spectaculaire de la demande de logements par rapport à la fin de 2021. La loi de l’offre et de la demande montre qu’une baisse de la demande est généralement corrélée à une baisse des prix.

DE QUELLE EST LA BAISSE DU MARCHÉ IMMOBILIER AU CANADA?

Sur la base de rapports et de graphiques de l’ACI, voici un aperçu de l’évolution du coût moyen de l’immobilier au Canada depuis 2021.

Le prix national moyen des maisons a baissé de 12 % entre novembre 2022 et le même mois l’an dernier.



Toronto

La région du Grand Toronto a enregistré 49 % de ventes de maisons en moins en novembre 2022 par rapport à l’année précédente, les prix des maisons résidentielles ayant chuté en moyenne de 5,5 % par rapport à novembre 2021.



Vancouver

Bien que le prix moyen des maisons soit resté similaire à Vancouver, la région du Grand Vancouver a enregistré 52,9 % de ventes de maisons en moins en novembre 2022 par rapport à novembre 2021 et une baisse de 10,2 % du prix moyen des maisons au cours des six derniers mois.



Ottawa

Le prix moyen des maisons à Ottawa a chuté d’environ 5 % d’une année sur l’autre et 42 % de propriétés ont été vendues en moins en novembre 2022.

COMMENT LA BAISSE DES PRIX DE L’IMMOBILIER POURRAIT AFFECTER LES CANADIENS

Un marché immobilier déprimé peut affecter les Canadiens de plusieurs façons. Voici ce que vous devez savoir.



Dépression des dépenses de construction

Alors que les Canadiens achètent moins de maisons, les promoteurs suspendent la construction de nouvelles maisons et appartements. Ceci, à son tour, peut entraîner un marché de la construction déprimé, ce qui peut avoir un impact négatif sur les cols bleus, les fournisseurs de matériaux et les petites entreprises sous-traitantes qui dépendent du marché de la construction.



C’est moins cher d’acheter une maison

Si vous êtes sur le marché pour acheter une maison, la bonne nouvelle est qu’il peut être moins cher d’acheter une maison. Alors que les taux d’intérêt sont élevés, la baisse de la demande de maisons a fait baisser les prix sur de nombreux marchés.



L’immobilier va-t-il continuer à chuter en 2023 ?

L’avenir du marché immobilier vers 2023 est en suspens à ce stade. Si la Banque du Canada continue d’augmenter ses taux, le marché immobilier restera vraisemblablement déprimé. Cependant, si les taux s’inversent, le marché du logement pourrait connaître un léger retournement, les emprunteurs bénéficiant de conditions de prêt plus favorables.



Christopher Liew est titulaire de la charte CFA et ancien conseiller financier. Il rédige des conseils sur les finances personnelles pour des milliers de lecteurs canadiens quotidiens sur son site Web Wealth Awesome.



Avez-vous une question, un conseil ou une idée d’article sur les finances personnelles ? Veuillez nous envoyer un courriel à dotcom@bellmedia.ca.