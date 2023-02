Immobilier au Canada : les ventes de maisons en janvier sont au plus bas depuis 2009

OTTAWA –

Les ventes de maisons au Canada ont enregistré leur pire début d’année depuis 2009, les ventes de janvier ayant chuté de 37,1 % par rapport au début de 2022 et les prix continuant de baisser, a annoncé mercredi l’Association canadienne de l’immeuble.

Les ventes de maisons pour le mois se sont élevées à 20 931 et sont survenues alors que les ventes de janvier ont également chuté de 3% par rapport à décembre.

La baisse au début de l’année a rendu les petits gains réalisés en décembre et CREA a déclaré qu’elle signalait un manque de clarté quant à savoir si le marché avait atteint ou s’approchait du creux.

“L’espoir est éternel que l’activité immobilière soit proche d’un creux, mais nous soupçonnons que le marché digère toujours les hausses de taux incroyablement agressives de l’année écoulée”, a déclaré Douglas Porter, économiste en chef de BMO Marchés des capitaux, dans une note aux investisseurs. .

Porter s’attend à une nouvelle baisse des prix à l’échelle nationale dans les mois à venir, car au cours des sept dernières corrections immobilières au Canada, il a fallu trois ans en moyenne pour que les prix atteignent le fond et il ajoute que nous ne sommes qu’à un an du sommet de février dernier.

Le prix moyen réel en janvier était de 612 204 $, une baisse de 18,3 % par rapport à 749 437 $ au cours du même mois l’an dernier, a déclaré l’ACI. Sur une base désaisonnalisée, le prix moyen en janvier était de 620 605 $, en baisse de 1,8 % par rapport à décembre.

La Banque du Canada a relevé son taux directeur huit fois de suite depuis mars 2022, faisant grimper les taux hypothécaires.

Cependant, lors de la dernière hausse de taux, le gouverneur de la Banque du Canada, Tiff Macklem, a déclaré que la banque ferait une pause et évaluerait l’impact de la hausse des taux sur l’économie et l’inflation.

La hausse des taux a pesé sur le marché du logement, les vendeurs ne souhaitant pas mettre en vente des maisons qui rapporteront beaucoup moins que leurs voisins il y a des mois et les acheteurs dissuadés de faire des achats car leurs coûts d’emprunt sont désormais élevés, alors même que les prix des maisons baissent.

Les prévisions de Porter prévoient qu’à la fin du cycle économique actuel, les prix des maisons auront chuté de 20 à 25 % par rapport à leur sommet. Ils avaient déjà chuté de 10% début janvier.

“Bien que la Banque du Canada puisse avoir fini de relever les taux (l’accent est mis sur” peut “, car le marché donne maintenant des chances élevées à un autre mouvement), nous soupçonnons que les prix ne se sont pas complètement ajustés aux … hausses de taux au cours du passé année », a-t-il déclaré.

À l’Île-du-Prince-Édouard, le prix moyen des maisons a diminué de 10,2 % d’un mois à l’autre, tandis qu’il a baissé de 3 % en Ontario, de 2,9 % en Alberta et de 2,6 % en Colombie-Britannique.

En faisant le point sur les baisses, Rishi Sondhi de TD Economics a déclaré dans une note aux investisseurs que “les marchés ont eu beaucoup à affronter le mois dernier”.

Outre les hausses de taux d’intérêt, il a souligné la mise en œuvre d’une interdiction des acheteurs étrangers et d’une taxe anti-retournement.

“En tant que tel, la chute des ventes et des prix le mois dernier n’est pas vraiment une surprise”, a-t-il déclaré.

Portier a accepté.

“Sur le front des ventes, la faiblesse persistante a été bien signalée par les résultats préliminaires des grandes villes, et elle a simplement prolongé une tendance à la forte baisse d’une activité inhabituellement forte pendant la pandémie”, a-t-il déclaré.

Plus tôt ce mois-ci, l’Association professionnelle des courtiers immobiliers du Québec a déclaré que les ventes de maisons à Montréal en janvier avaient chuté à un niveau jamais vu depuis 2009 alors que le ralentissement du marché se poursuivait.

Le Real Estate Board of Greater Vancouver a constaté que les ventes de maisons en janvier avaient été réduites de plus de moitié par rapport à l’année précédente et en baisse de 21% par rapport à décembre.

« À l’avenir, l’activité immobilière pourrait toucher un creux au cours du premier semestre de cette année, soutenue par un marché du travail solide, une croissance démographique robuste et la probabilité que les rendements baissent », a déclaré Sondhi.

“De plus, le niveau des nouvelles inscriptions reste faible, n’offrant aucun signe (encore) que la vente forcée augmente de manière significative l’offre.”

Le nombre de maisons nouvellement inscrites a augmenté de 3,3 % d’un mois à l’autre en janvier, a indiqué l’ACI.

Il a noté que malgré l’augmentation, à l’échelle nationale, les nouvelles inscriptions sont restées historiquement basses avec une nouvelle offre en janvier, le niveau le plus bas pour ce mois depuis 2000.

Avec de nouvelles inscriptions en hausse et des ventes en baisse en janvier, l’ACI a déclaré que les ventes aux nouvelles inscriptions étaient revenues à 50,7 %.



Ce rapport de La Presse canadienne a été publié pour la première fois le 15 février 2023.