Immobilier au Canada : les prix des maisons devraient augmenter au quatrième trimestre

Sammy Hudes

La société immobilière Royal LePage prévoit que le prix global d’une maison au Canada augmentera de 7 pour cent au dernier trimestre de 2023 par rapport à la même période de l’année dernière, abaissant ainsi ses prévisions précédentes de 8,5 pour cent.

Cette baisse reflète un troisième trimestre atone au cours duquel le prix global des maisons à l’échelle nationale a augmenté de 3,6 pour cent sur un an pour atteindre 802 900 $, mais a chuté de 0,8 pour cent sur une base trimestrielle.

Plus de la moitié des 63 marchés régionaux analysés par la société pour sa dernière enquête sur les prix de l’immobilier ont enregistré une baisse des prix d’un trimestre à l’autre au troisième trimestre, alors que l’activité des ventes ralentissait.

« Alors que de nombreux Canadiens se sont adaptés à l’augmentation du coût d’emprunt, les taux d’intérêt élevés continuent d’avoir un impact sur l’activité sur les marchés partout au pays », indique le rapport publié jeudi.

Les prix globaux des maisons dans les régions de Toronto et de Vancouver ont diminué respectivement de 2,8 pour cent et de 1,8 pour cent par rapport au trimestre précédent, tandis que la région du Grand Montréal a affiché une augmentation des prix globaux de 0,6 pour cent.

« Les prix restent en hausse d’une année à l’autre, le marché stable d’aujourd’hui contrastant fortement avec les fortes baisses enregistrées au troisième trimestre de 2022 », a déclaré Phil Soper, président et chef de la direction de Royal LePage, dans un communiqué de presse.

« Même si les volumes d’échanges demeurent atones dans la plupart des régions, le marché immobilier canadien repose sur des bases solides, avec une demande refoulée qui augmente. Nous ne prévoyons pas de changement important dans les prix de l’immobilier pour le reste de l’année.

Parallèlement à la révision à la baisse de ses prévisions nationales de fin d’année, Royal LePage a également révisé à la baisse ses prévisions régionales pour la région du Grand Toronto, Edmonton et Regina. Elle a maintenu ses prévisions antérieures dans les grandes régions de Montréal, Vancouver, Ottawa, Winnipeg et Halifax.

Calgary a résisté à la tendance en étant la seule ville dont les prévisions de prix des agrégats pour la fin de l’année ont augmenté, ce que le rapport attribue à une activité soutenue tout au long de l’été et à un bon début d’automne. Royal LePage prévoit que le prix global d’une maison à Calgary augmentera de 9,5 pour cent au quatrième trimestre par rapport à l’année précédente.

« La région, qui continue d’attirer des acheteurs de tout le pays, a connu une appréciation plus modérée mais régulière tout au long du boom alimenté par la pandémie, et a connu des fluctuations plus faibles tout au long de la reprise, maintenant les prix stables », indique le rapport.

Ventilé par type de logement, le prix médian national d’une maison unifamiliale détachée a augmenté de 3,4 pour cent pour atteindre 833 600 $ au troisième trimestre, par rapport à la même période en 2022, tandis que le prix médian d’une copropriété a augmenté de 3,8 pour cent pour atteindre 587 400 $.

D’un trimestre à l’autre, le prix médian d’une maison unifamiliale détachée a diminué de 1 pour cent, tandis que le prix médian d’une copropriété n’a augmenté que de 0,1 pour cent.



Ce rapport de La Presse Canadienne a été publié pour la première fois le 12 octobre 2023.