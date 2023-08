Immobilier au Canada : la référence des prix des maisons en hausse en juillet

Selon le dernier indice composite Teranet-Banque Nationale, le prix des maisons a enregistré la deuxième plus forte hausse jamais enregistrée en un mois après celle observée en juillet 2006.

L’indice de juillet a augmenté de 2,4 % par rapport à juin, après désaisonnalisation, et a marqué la quatrième hausse mensuelle consécutive.

Après avoir reculé par rapport à un sommet en avril 2022 alors que l’environnement de taux plus élevés a mis à l’écart certains acheteurs, les récentes hausses de l’indice composite des prix des maisons ont effacé une partie de cette correction, selon le rapport.

« Les profondes baisses que nous avons connues jusqu’en 2022 sont en grande partie en train de se résorber », a déclaré Douglas Porter, économiste en chef de la Banque de Montréal.

L’indice Teranet-Banque Nationale a tendance à être à la traîne des autres mesures du marché de l’habitation en partie parce qu’il est plus détaillé, a-t-il noté.

D’autres mesures commencent à montrer un certain assouplissement du marché au cours de l’été, et Porter pense que l’assouplissement commencera également à apparaître dans cet indice à l’avenir.

« Je pense que ce que nous allons voir, c’est que cela pourrait être le dernier hourra pendant un certain temps pour les prix des maisons », a-t-il déclaré.

Les ventes de maisons en juillet ont connu leur plus forte augmentation annualisée en plus de deux ans, a rapporté mardi l’Association canadienne de l’immeuble. Mais ils ont peu changé par rapport à juin, le marché national du logement ayant montré des signes de stabilisation cet été, a indiqué l’association.

Les prix pourraient continuer à grimper au troisième trimestre de l’année, soutenus par une forte croissance démographique et une faible offre, écrit l’économiste de la Banque Nationale du Canada, Daren King, dans le rapport.

« La détérioration de l’abordabilité avec les récentes hausses de taux d’intérêt dans un contexte économique moins porteur devrait représenter un vent contraire pour les prix de l’immobilier par la suite », a écrit King.

Porter a convenu avec King que le marché du logement sera confronté à davantage de vents contraires au fil de l’année, bien qu’une immigration élevée aidera à soutenir les prix.

Les attentes concernant les taux d’intérêt sont de plus en plus qu’ils resteront plus élevés plus longtemps, a déclaré Porter, ce qui exercera une pression sur le marché du logement à long terme.

Bien que les coûts des intérêts hypothécaires contribuent à l’indice des prix à la consommation dans un « effet secondaire malheureux » de la lutte de la banque centrale contre l’inflation, Porter a déclaré que les choses seraient beaucoup plus désastreuses si la banque centrale n’avait pas relevé les taux.

« Vous ne pouvez pas simplement regarder l’impact sur les coûts d’intérêt hypothécaires de manière isolée, vous devez regarder l’image globale », a-t-il déclaré. « Le tableau d’ensemble montre que l’inflation et même l’inflation sous-jacente ont baissé au cours de la dernière année. »

Huit des 11 marchés de l’indice composite Teranet-Banque Nationale ont progressé en juillet, Halifax ayant le plus progressé à 4,9 %. Vancouver a gagné 3,9 %, tandis que Toronto a gagné 3,5 %.

Les prix ont baissé de 1,2 % à Québec, de 0,9 % à Montréal et de 0,3 % à Calgary.

Comparativement à un an plus tôt, l’indice composite global en juillet était en baisse de 1,9 %.



Ce rapport de La Presse canadienne a été publié pour la première fois le 18 août 2023.