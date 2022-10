Immobilier à Vancouver: le prix demandé de 1 million de dollars pour Home est “ridicule”, déclare l’agent immobilier

Le prix d’inscription inhabituellement bas d’une maison individuelle à East Vancouver qui comprend à la fois une suite au sous-sol et une maison sur ruelle fait froncer les sourcils en ligne.

La propriété de six chambres et six salles de bains sur Fleming Street est annoncée pour seulement 1 million de dollars – quelque chose que l’agent immobilier local Jimmy Ly a déclaré attirerait probablement une frénésie de futurs propriétaires désespérés.

“Ce que les vendeurs font à cette maison va provoquer une émeute”, a déclaré Ly dans une vidéo virale TikTok.

“Comme je comprends l’inscription en dessous de la valeur marchande, mais ça ?”

La propriété est située dans le quartier Kensington-Cedar Cottage à East Vancouver, où le prix de référence d’une maison individuelle était de 1,74 million de dollars le mois dernier, selon le Real Estate Board of Greater Vancouver.

Ce point de référence est juste en dessous de la valeur estimative de la maison, selon l’évaluation la plus récente.

La liste, qui a été publiée la semaine dernière par YVR International Realty, promet “des revenus locatifs et des flux de trésorerie élevés” entre le sous-sol et la maison sur ruelle.

Il possède également des cloches et des sifflets uniques, y compris une peinture murale accrocheuse sur le devant de la propriété de l’artiste local Juan Pablo Zamudio Cazares.

Dans une autre vidéo TikTok, Ly a suggéré que l’inscription de la maison à 1 million de dollars pourrait contribuer à ce qu’il considère comme une érosion de la confiance du public envers les agents immobiliers.

“Mon problème avec cela est que cela fait perdre tellement de temps aux gens et que cela nous donne aux agents immobiliers – qui ont déjà une mauvaise réputation auprès du public – une réputation encore pire”, a déclaré Ly.

“À ce stade, ils pourraient aussi bien le lister à 100K, 500K, cela n’a même pas d’importance.”

S’adressant à CTV News jeudi, Ly a souligné qu’il n’avait pas publié les vidéos pour critiquer un agent immobilier en particulier, mais pour mettre en évidence ce qu’il considère être un problème au sein de l’industrie.

“Ce type de pratique crée une sorte de faux récit sur les prix du marché immobilier, et cela laisse vraiment les acheteurs découragés, déçus – sans espoir, vraiment”, a-t-il déclaré.

Sur la base de son expérience, il a estimé que la propriété pourrait facilement se vendre au double du prix d’inscription.

“Si je devais l’acheter, hypothétiquement, je paierais 2 millions de dollars”, a ajouté Ly.

L’agent immobilier de YVR International Realty qui représente la liste a refusé une interview avec CTV News, mais a déclaré que la propriété avait attiré plus de 200 groupes lors d’une journée portes ouvertes le week-end dernier.

Alors que les prix de l’immobilier dans le Lower Mainland de la Colombie-Britannique demeurent élevés, le marché s’est refroidi au cours des derniers mois à la suite d’une série de hausses des taux d’intérêt de la Banque du Canada.

Les ventes de maisons dans la région de Vancouver le mois dernier ont diminué de 9,8 % par rapport à août et de 46 % par rapport à septembre 2021.

Comparativement à la moyenne sur 10 ans pour le mois, ils ont diminué de 37,5 %.

Le prix de référence pour tous les types de propriétés était d’environ 1,16 million de dollars, ce qui représente une baisse de 8,5 % au cours des six derniers mois, selon le Real Estate Board of Greater Vancouver.



